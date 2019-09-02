«Реал» лишен слишком многого для успеха

В 3-м туре испанской Примеры «Реал» не сумел победить на выезде «Вильярреал», сыграв 2:2. Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Реал» не понимает, что делать на поле

«Чем раньше Гарет Бэйл уйдет, тем лучше? Он забил два мяча и увидел перед собой две желтые карточки (в течение нескольких секунд на 90-й минуте), когда "Реал" вничью 2:2 против "Вильярреала" на выезде. И это уже третий год подряд» — пишет на страницах The Guardian Сид Лоу.

«В основном мадридцы были не слишком хороши. И трудно избежать ощущения, что на самом деле они не знают, что с этим делать, что это было не то, что они планировали — о чем говорит хотя бы включение в основной состав валлийца. Между прочим, Санти Касорла все еще хорош, но левантийцы не могут выиграть уже третий матч кряду, ведя в счете».

Бэйл доказал свою профпригодность

«В последние месяцы в Мадриде у Бэйла было ужасное время, и некоторые, возможно, правы, когда говорили, что отношение к нему было жестким и необоснованным. Нет сомнений в том, что в воскресенье вингер доказал свою правоту: он дважды сыграл решающую роль и, в конечном счете, избавил "Сливочных" от поражения, но он также оказался врагом самому себе, заработав удаление. Оба единоборства были ненужными, и выдавали в его действиях раздражение», — отмечает Райан Бенсон в отчете Goal.com о матче.

«Между тем, нападающий "Вильярреала" Морено был явно в настроении: темп, движение и качества экс-игрока "Эспаньола", когда к нему попадал мяч, все игру оставляли оборону соперника в неведении, и один мяч забил именно он. Вместе с тем, это был день, который стоит забыть капитану "Реала" Серхио Рамосу, ведь это он виноват в первом голе хозяев, после чего не сумел выбить сферу в эпизоде со вторым взятием ворот его команды. К счастью для него, Бэйл спас для клуба один балл».

Второй приход Зидана пока ни к чему не приводит

«Мы ожидали, что летом Зидан совершит революцию в "Реале", с прибытием Поля Погба и отъездом Гарета Бэйла, а также еще нескольких игроков. Но сейчас начало сентября, и его команда остается такой же, которую он возглавил в конце прошлого сезона — как предполагалось, для того, чтобы определить, что идет не так, и найти решение. По сути, это та же группа игроков, что и в прошлом сезоне, плюс два новичка — Менди и Йович: первый начал ярко, а затем исчез, тогда как от второго мы мало что увидели», — пишет в своей колонке главный редактор AS Альфредо Реланьо.

«Большим изменением стал переход на 4-4-2 без Модрича, который не вписывается в эту систему. Но кроме короткого периода во втором тайме, когда Каземиро играл на более выдвинутой позиции и начал задавать темп, это не сработало. Но как только мадридцы начали навязывать свою игру, а Зидан вернулся к 4-3-3, выпустив хорвата и Винисиуса, "Желтая Субмарина" снова вышла вперед — после этого можно было только восстановить равновесие».

«Реал» лишен многих нужных качеств для побед

«Прибытие француза не решило бы всех недостатков команды. Она бледна, медленна, скучна, не контролирует игру, не играет в футбол, у нее нет напора и атлетизима, а также организованности в том, как планировать свой прессинг — нечто большего, чем просто беготни в сторону соперника во время его владения мячом, словно безголовых цыплят безо всякой структуры. У нее нет метода игры и забитых мячей, но прежде всего ей нужно защищаться — много», — не сдерживает критики на страницах Marca Карлос Карпио.

«Ей нужно, чтобы защитники были сосредоточены, агрессивны, действовали с планом на игру и в определенной манере — это проблема, которая существует годами, но теперь у них нет никого, кто мог бы забить 50 голов и тем самым делать несущественным пропущенные мячи. Показательно, что лучшим защитником против "Вильярреала" был Менди. Со времени возвращения Зидана прошел 21 матч: из них восемь были выиграны, шесть сведены вничью, а семь проиграны, тогда как показатель забитых и пропущенных мячей выглядит обескураживающе — 36:35, и только в пяти матчах не было пропущено голов». 0