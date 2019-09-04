Неймар остался в ПСЖ. Кто выиграл, а кто проиграл?

После лета непрерывных спекуляций Неймар все же остался в «Пари Сен-Жермен». Несмотря не все слухи о желании бразильца покинуть клуб и слова спортивного директора ПСЖ Леонардо о том, что в случае подходящего предложения, парижане будут открыты для продажи самого дорого футболиста мира, в итоге ничего не произошло.

Казалось, что «Барселоне» все же удастся вернуть Неймара. Все слухи указывали на то, что клубы договорятся о трансфере, который включал бы в себя уход из «Барсы» Ивана Ракитича и Жана-Клера Тодибо, и Неймар вновь окажется в тени Месси.

В какой-то момент весьма вероятным вариантом стал даже «Реал». Флорентино Перес, похоже, все еще жаждет подписать игрока, которого упустил много лет назад. «Сливочные», по имеющейся информации, предлагали крупную сделку по обмену игроками, которая была бы столь же масштабной, как обмен «Бостон Селтикс», в результате которого клуб НБА заполучил Кевина Гарнетта.

Но каждый раз ПСЖ отказывался, предлагая более выгодные для себя варианты, и достичь договоренности так и не удалось. Так что Неймару придется провести в Париже еще один сезон. Кто выиграл и проиграл в этой ситуации?

Неймар globallookpress.com

Победители

Qatar Sport Investments

Все очень просто — никто не покинет ПСЖ, пока клуб этого не захочет. Каждый раз, когда игрок начинает мечтать об уходе, его быстро ставят на место. Если футболист достаточно звездный — ему просто дают новый жирный контракт, чтобы он был счастлив.

В Катаре не привыкли к тому, чтобы им говорили, что нужно делать. Независимо от того, о чем идет речь — о правах работников на страховку или заявке на проведение Кубка мира. По большей части они делают то, что хотят. Поэтому если хотите уйти в другой клуб — либо становитесь в очередь, либо ждите окончания срока контракта (спасибо, Жан-Марк Босман!). Но даже и тогда все может быть не так просто.

Златану Ибрагимовичу разрешили уйти бесплатно, потому что в ПСЖ оценили вклад шведа и чувствовали, что у них достаточно ресурсов, чтобы справиться без него (справиться, правда, не удалось).

Адриен Рабьо пытался уйти бесплатно после того, как его первоначальные требования по новому контракту были отклонены. ПСЖ не хотел отпускать его просто так, поэтому большую часть сезона 2018-2019 он провел вне состава, прежде чем наконец-то присоединился к «Ювентусу».

Адриен Рабьо globallookpress.com

Контракт Неймара истекает в 2022 году. Поэтому даже если он захочет отработать его до конца, то ждать придется долго. Нужно иметь это ввиду, даже при том, что каждый надежный источник, имеющий отношение к ПСЖ, утверждал, что в парижском клубе устали от Неймара и хотели бы от него избавиться, однако предложение их не устроило.

Взамен ПСЖ требовал огромные суммы или ценных игроков, а когда они поняли, что не получат этого, то просто свернули переговоры. Несмотря на то, что в подобных случаях игрок, который хочет уйти, давит на клуб, рука ПСЖ не дрогнула. Они непоколебимы — Неймар уйдет на их условиях, или не уйдет вообще. Их условия не были выполнены, и бразилец остался. Никто не уходит из ПСЖ просто так.

Килиан Мбаппе

Несмотря на весь шум и негатив, окружающие карьеру Неймара в ПСЖ, он на самом деле отлично подходит парижанам. Причина, по которой за него заплатили так много денег (222 миллиона евро) заключается в том, что с точки зрения таланта он был вторым в мире после Лео Месси. Никто, кроме аргентинца, не мог предложить ту же смесь креатива, мастерства забивания голов и просто доминирования в атаке.

Неймар провел за ПСЖ 58 матчей, забил 51 гол и отдал 29 результативных передач. Он — великолепный игрок, и рядом с ним Килиан Мбаппе ощутил, что гораздо проще влиять на исход больших матчей. Без Неймара юному Мбаппе не удалось выбить «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов, а в финале Кубка Франции он был удален с поля. Так что то, что Неймар остается — это фантастические новости для Мбаппе.

Неймар и Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Барселона»

Это может показаться нелогичным. В том смысле, что если вы «Барселона» и вам нужны возможности для создания ширины в атаке, почему бы вам быть победителем, если подписать Неймара не удалось.

Ну, во-первых, «Барселона» уже тратит на зарплату слишком много. А учитывая, сколько зарабатывает Неймар, то его подписание точно не поможет сократить бюджет, даже если в обратном направлении отправится пара высокооплачиваемых футболистов.

Во-вторых, их главной угрозой на фланге сейчас является Усман Дембеле. И единственная слабая сторона француза — это то, что он постоянно получает травмы из-за своего образа жизни. Доверять французу, чтобы он более профессионально относился к делу по мере того, как становится старше (и начинал понимать, как справляться со своим огромным талантом) — в этом больше смысла, чем избавиться от него сейчас, чтобы привлечь проверенного человека, который зарабатывает гораздо больше и, кажется, имеет хроническую травму.

Усман Дембеле globallookpress.com

В-третьих, говоря о непрофессионализме, нужно помнить, что Дембеле все еще ребенок. Неймар — зрелый мужчина и уже должен уметь разбираться в себе. Но ведет себя так же по-детски, как и до того, как Андрес Иньеста, Лео Месси и Серхио Бускетс помогли ему стать на правильный путь в «Барселоне». Сейчас в каталонском клубе хватает ветеранов, которые могли бы контролировать Неймара. Но им по 32. Что произойдет, когда они постареют и перестанут попадать в основу, а Неймар станет главным голосом раздевалки? ПСЖ, версия 2.0.

С Дембеле, Карлесом Пересом и Ансу Фати у «Барселоны» хватает молодых талантов на крыльях атаки. Если клубу нужен был еще один вингер, чтобы укрепить ряды (не самая хдшая идея), это должен был быть молодой парень или же зрелый ветеран, который вел бы команду за собой. Неймар не является ни тем, ни другим. И из-за него молодые игроки недополучат свои минуты, в которых остро нуждаются, чтобы прогрессировать. Так что, не подписав Неймара, «Барселона», возможно, спасла их будущее.

Проигравшие

Неймар

Быть Неймаром — отстой, не так ли? Стоит вернуться всего на три года назад и увидеть, как в 2016 году Неймар приводит Бразилию к их первому олимпийскому золоту, а весной 2017-го помогает совершить «Барселоне» невероятный камбэк в противостоянии с ПСЖ (6:1), а затем становится лучшим игроком команды в финальном противостоянии с «Ювентусом».

Вы могли бы назвать его, мягко говоря, своенравным, но это был игрок, готовый занять трон лучшего футболиста мира после того, как Месси начнет сдавать позиции. Учитывая то, как развивались их отношения и учитывая то, как публика ценит голы, Неймар мог бы становиться «лучше» (забивать еще больше голов) каждый сезон.

Но затем он перешел в ПСЖ, став самым дорогим футболистом в истории. Стоимость трансфера была настолько большой, что побила предыдущий рекорд больше, чем в два раза. И хотя это был огромный риск для Неймара, а с футбольной точки зрения смысла в этом переходе было не очень много, бразильца хвалили за храбрость, за то, что он смог выйти из зоны комфорта, которая была у него рядом с Месси. Он хотел, чтобы ПСЖ был его командой, хотел создать собственное наследие.

Неймар globallookpress.com

Но с тех пор одна катастрофа в карьере Неймара сменяла другую. Начиная от стычек с Эдинсоном Кавани из-за исполнения стандартов, продолжая тем, что нога бразильца становится бомбой замедленного действия, которая взрывается каждый февраль, продолжая его растущим уровнем непрофессионализма, симуляциями, достигшими своего пика во время ЧМ-2018, который должен был стать его чемпионатом. Но вместо доминирования на поле Неймар превратился в ходячий мем из-за своего дайвинга, а в ПСЖ его начал затмевать партнер-тинейджер, который бил рекорды, установленные Пеле.

Никто не говорит о трофеях, выигранных Неймаром (потому что Лига чемпионов — единственное, что заботит ПСЖ) или о хорошем футболе, который он демонстрировал. Лишь о плохих вещах.

Париж стал для Неймара кошмаром. Летом он хотел вернуться туда, где ему было хорошо. И он старался изо всех сил, чтобы этот трансфер стал реальностью. Почти с любым другим клубом мира эта тактика сработала бы. Но теперь ему придется пережить еще один сезон в Париже, даже при том, что клуб на самом деле не хочет, чтобы игрок оставался. Это больно.

Килиан Мбаппе

То, что Неймар остается, является одновременно и плохой новостью для дальнейшего развития Мбаппе за пределами поля. По общему мнению, Мбаппе серьезно относится к профессии. У Неймара — гораздо более спокойное отношение ко всему. Это не значит, что он ленив, однако его любовь к вечеринкам часто препятствует быстрому восстановлению после травм, а дерзкое поведение на поле делает его плохим лидером.

То, как Неймар ждал, что ему отдадут все стандарты в ПСЖ, было просто абсурдным. Он и его отец привносят вместе с собой токсичную атмосферу, которая растет в раздевалке, лишенной сильно лидерства. Уже сейчас можно увидеть эффект, который Неймар оказывает на Мбаппе. С течением времени юноша становится все более раздражительным и агрессивным.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Конечно, он может никогда не повторить отношение Неймара к делу, но продолжающиеся взаимоотношения с бразильцем (а теперь еще и с новичком команды, нарушителем спокойствия Мауро Икарди) могут означать, что детские глупости станут еще более частыми. А это определенно отразится на игре парня, который раньше казался спокойным и уравновешенным.

Лига 1

В предыдущий раз ПСЖ потерял свой талисман-«десятку» в 2016 году, когда команду покинул Златан. И следом «Монако» опередил ПСЖ в чемпионской гонке. И хотя в этом сезоне «монегаски» на титул не претендуют, но есть тот же «Лион». И если бы ПСЖ остался без Неймара, это стало бы огромным стимулом для остальной части Лиги 1, чтобы остановить парижского гранда.

Неймар globallookpress.com

Теперь он остается. И он будет зол из-за того, что не смог уйти. Он будет зол из-за того, что люди теперь думают, что сборная Бразилии может обходиться и без него (летом без Неймара они выиграли Копа Америка). Он будет зол из-за людей, которые сомневаются в его умениях, считая его симулянтом и травматиком. Неймар собирается проявить себя, и для Лиги 1 — это не очень хорошая новость. 0