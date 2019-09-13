Возвращение Лиги чемпионов. Новые правила и старые фавориты

Уже на следующей неделе состоится долгожданный старт группового этапа Лиги чемпионов, в котором 32 клуба начнут борьбу за трофей.

«Ливерпуль», обыгравший в финальном матче прошлого сезона «Тоттенхэм», надеется защитить титул, но другие европейские гранды вряд ли на это согласятся и попробуют покончить с господством «красных».

Так насколько вы готовы к возвращению Лиги чемпионов? Назовете фаворитов? А как насчет места проведения финала? Кто впервые сыграет в этом элитном турнире?

Не стоит забывать и о том, что в этом сезоне Лиги чемпионов произойдут некоторые изменения в правилах.

Обозреватель Squawka Стив Дженнингс выделил пять самых важных фактов, которые нужно знать о предстоящей Лиге чемпионов.

1. Скольких из 12 резервистов смогут задействовать клубы?

Каждый клуб Лиги чемпионов сможет разместить на скамейке запасных 12 футболистов, что предоставит тренерам множество вариантов внести изменения в игру, не взирая на травмы и физические проблемы отдельных игроков.

Данное нововведение было опробовано в финальном матче прошлого сезона между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» и будет продолжено в предстоящей кампании. Впрочем, клубы по-прежнему не смогут делать больше трех замен.

Тем не менее, в плей-офф клубы смогут задействовать четвертую замену, если игра перейдет в дополнительное время.

2. Изменилось ли правило выездного гола?

Правило выездного гола всегда было предметом спора в футболе. Кто-то называет его справедливым, поскольку оно поощряет гостей играть активнее на стадиях плей-офф. Однако есть и несогласные, называющие это правило несправедливым и устаревшим — вспомнить хотя бы жестокую судьбу «Аякса» в прошлом сезоне.

УЕФА обсудил возможность отмены правила выездного гола, но в этом сезоне оно будет в силе. Остается лишь следить за возможными будущими изменениями.

3. Какие еще правила вступают в силу?

Многие новые правила, которые мы уже видели на чемпионате мира среди женщин, а затем и в топ-чемпионатах Европы, также вступят в силу в Лиге чемпионов. Например, при ударах от ворот мячу больше не нужно будет покидать штрафную площадь.

Судьи не будут засчитывать голы, во время которых мяч коснется руки полевого игрока, притом абсолютно неважно, была ли она умышленной или нет.

Кроме того, игроки будут обязаны покинуть пределы поля по кратчайшему для себя пути, когда их меняют. Также арбитры смогут показывать карточки тренерам.

4. Сколько клубов дебютируют в Лиге чемпионов?

Всего один клуб в нынешнем сезоне впервые в своей истории сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. Дебютантом станет «Аталанта», занявшая третье место в прошлом сезоне Серии А.

«Аталанта» сыграет в группе C вместе с «Манчестер Сити», «Шахтером» и загребским «Динамо» — чемпионами своих стран.

Впрочем, несмотря на всю грозность соперников, подопечные Джана Пьеро Гасперини намерены дойти как минимум до 1/8 финала.

5. Где пройдет финал, кто считается фаворитом?

Финал пройдет в мае 2020 года на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле, что является приятной новостью для болельщиков «Ливерпуля».

Именно на этой арене «красные» выиграли свою пятую Лигу чемпионов в 2005 году, победив в драматической серии пенальти «Милан». Уже в этом году в Стамбуле на «Водафон парк» мерсисайдцы завоевали Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси».

Будучи действующим чемпионом турнира, «Ливерпуль» занимает лишь третье место в списке главных фаворитов нового сезона у букмекеров, отставая от «Манчестер Сити» и «Барселоны». Замыкают пятерку основных претендентов на трофей «Реал» и «Пари Сен-Жермен». 0