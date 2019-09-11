Революция в Лиге чемпионов пока отменяется

Революционные изменения в европейском футболе, запланированные на 2024 год, могут быть отложены или отменены.

Какой формат планировался?

УЕФА предлагал формат Лиги чемпионов, состоящий из четырех групп по восемь клубов, в отличие от нынешних восьми групп по четыре участника, то есть 14 матчей, некоторые из которых можно было играть по выходным.

Предложения поступили после давления со стороны национальных чемпионатов ниже «большой пятерки» — Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. Однако после нескольких месяцев переговоров консенсуса не было достигнуто.

Выход из Лиги Европы и вылет из нее, а также Лига Европы 2 — третье клубное соревнование, которое начнется в 2021 году — было предложено для ротации клубов, чтобы Лига чемпионов не превратилась в закрытый турнир.

«Вопрос "Аякса"

Исполнительный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар был одним из самых активных в требовании этих изменений, указывая на то, что нынешняя система квалификации могла привести к тому, что после августа его клуб мог вообще остаться без европейского футбола, даже несмотря на то, что ему не хватило считанных секунд, чтобы пробиться в финал Лиги чемпионов прошлого сезона.

Хотя клубы по-прежнему привержены данным переменам, существует вероятность того, что все, что будет реализовано к 2024 году, будет гораздо менее радикальным, чем первоначально предполагалось.

В понедельник ван дер Сар присутствовал в Женеве, где прошел первый день двухдневной встречи ведущих европейских клубов, на которой были также представлены английские клубы "большой шестерки" — "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

По информации источников BBC, решение "вопроса 'Аякса' относительно просто, и может быть достигнуто предоставлением права полуфиналистам начинать борьбу в групповом раунде, а также путем введения плей-офф для команд, занявших четвертое место в двух лигах с самым низким рейтингом, которые автоматически получают четыре путевки в групповой этап — на сегодня это Италия и Германия.

Главная проблема для реализации формата

Гораздо более серьезным препятствием для реализации предлагаемых изменений является обеспокоенность в основных лигах, включая английскую Премьер-лигу, что если план УЕФА приведет к увеличению телевизионных доходов для его турниров, то это произойдет за счет их внутренних соревнований.

По этому поводу есть разногласия, но данное разделяется многими и среди прочих ставит клубы из этих турниров в конфликтную ситуацию с коллегами в Нидерландах, Португалии, Бельгии и Шотландии, где большие команды ограничены в своей способности прогрессировать, потому что доступ к телевизионным доходам от их собственных национальных чемпионатов строго ограничен. Они чувствуют, что если не будут предприняты быстрые действия, то разрыв между ними окажется настолько большим, что никогда не будет преодолен.

В прошлом сезоне главный аутсайдер АПЛ 'Хаддерсфилд' заработал только от телевидения 96,6 млн фунтов. В 2018 году общий доход чемпиона Шотландии 'Селтика' от Лиги чемпионов составил 101,6 млн фунтов — сумма, которая заметно уменьшилась в 2019 году из-за его невыхода в групповой этапа главного клубного турнира Европы.

Именно отсутствие консенсуса привело к тому, что президент УЕФА Александер Чеферин отменил ключевые трехсторонние дискуссии (с участием УЕФА, лиг и клубов), которые должны были состояться в Швейцарии в среду. Эти переговоры были отложены на неопределенный срок, и есть вероятность, что они могут не состояться до конца сезона. 0