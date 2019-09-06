Дно уже близко. Кто тянет команду Сульшера вниз?

Если в прошлом сезоне работа Сульшера прошла под знаком надежд и молитв, то теперь его планы на «Олд Траффорд» обретают конкретные очертания — норвежец явно пытается навязать игрокам определенный стиль. Так почему же «красные дьяволы» все еще смотрятся так неуклюже?

В первом туре «Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси», а во втором неплохо сыграл с «Вулверхэмптоном» на выезде, но после этого набрал лишь один балл в матчах с «Кристал Пэлас» и «Саутгемптоном», что свидетельствует о серьезных проблемах.

Но что именно удерживает «Манчестер Юнайтед» от раскрытия потенциала при Сульшере? Почему, несмотря на вновь обретенный талант, команда не может стать единым целым? Далее — четыре основные причины неудач манкунианцев.

1. Расточительность Рашфорда

Маркус Рашфорд очень хорош. Это становится очевидным, когда вы смотрите, как он играет, особенно в важных матчах. Молодой парень обладает огромным талантом, он излучает уверенность.

Когда он выходит на поле, «Юнайтед» в целом становится более мощным в атаке. Сульшер чувствовал себя настолько уверенно с эффективным Рашфордом на острие атаки, что даже перестал доверять Ромелу Лукаку в прошлом сезоне (именно травма Рашфорда в матче с «Ливерпулем» сорвала планы Сульшера на сезон).

Так почему же он забил только девять голов в Премьер-лиге с тех пор, как Сульшер возглавил команду в середине декабря 2018 года? Явно не из-за отсутствия шансов, поскольку он нанес 82 удара по воротам за это время. По этому показателю его превосходит только Мохаммед Салах, однако египтянин и забил 15 мячей. У Пьера-Эмерика Обамеянга тоже 15 голов на счету, у Джейми Варди — 16, у Садио Мане — 17, а у Серхио Агуэро — 19. И никто из них не бил чаще по воротам, чем Рашфорд.

И не стоит думать, что Рашфорд все удары наносил с дальней дистанции. Под руководством Сульшера он имел 20 реальных голевых моментов, но реализовал только шесть из них. Его 30-процентный коэффициент никак не может сравниться с 50 процентами Салаха или 54,17 процента Варди.

Всего же Рашфорд реализовал 12,7 процента своих ударов. Он один из четырех игроков, который нанес 60 или больше ударов за отчетный период, но имеет коэффициент результативности меньше 13 процентов; другие - Александар Митрович, игравший за «Фулхэм», Джеймс Мэддисон, преимущественно наносивший дальние удары, и Поль Погба.

Неспособность Рашфорда реализовать свои моменты, которые у него возникают регулярно, становится большой проблемой для «Манчестер Юнайтед», потому что команда Сульшера в целом полагается на атаку. Если Рашфорд подтянет свою статистику хотя бы до уровня Антони Марсьяля (точность ударов — 63,34 процента, результативность после ударов — 22,73 процента, реализация голевых моментов — 50 процентов), то «красные дьяволы» действительно могут набрать ход.

2. Беспорядочные «стандарты»

Причина, по которой Рашфорду так важно не упускать свои шансы у чужих ворот, заключается в том, что «Манчестер Юнайтед» никак не может извлечь преимущество из одного из самых традиционных способов по забиванию голов — стандартных положений.

С тех пор, как Сульшер занял тренерское кресло, «красные дьяволы» выполнили лишь одну результативную передачу после розыгрыша стандартного положения. Речь идет о передаче головой Виктора Линделефа в матче против «Кристал Пэлас». При этом шведу сфера досталась после скидки Криса Смоллинга, откликнувшегося на навес с углового от Эшли Янга. На этом все.

«Манчестер Юнайтед» — одна из трех команд с единицей в графе результативных передач после «стандартов». Также в этой компании «Астон Вилла», сыгравшая всего четыре матча на элитном уровне, и «Фулхэм», который в прошлом сезоне был ужасен, поэтому и вылетел в Чемпионшип. Вообще таких передач нет только у новичков Премьер-лиги — «Шеффилд Юнайтед» и «Норвича».

За это время «красные дьяволы» создали 29 моментов после «стандартов», поэтому не похоже, что они наносили удары и им просто не везло. Тот же «Арсенал» создал всего 25 моментов, но благодаря превосходному исполнению у него сразу семь результативных передач.

И главный вопрос: кто выполняет «стандарты» в «Манчестер Юнайтед»? Ведь нет никакой стабильности, поэтому и навесы выходят нелепыми. Сульшеру нужно выбрать кого-то одного (возможно, Погба) и заставить его многократно практиковать стандартные положения, потому что на данный момент Люк Шоу и Маркус Рашфорд не справляются с тем делом, за которое берутся.

3. Слабые позиции в обороне

Большая проблема, с которой сталкивается «Юнайтед», заключается в том, что всякий раз, когда он играет хорошо, его уничтожают свои же нелепые ошибки. Возьмите, к примеру, решающий гол в матче с «Кристал Пэлас». В то время, когда «красные дьяволы» должны были искать счастья у чужих ворот, они пропустили контратаку, в которой Давид де Хеа не прикрыл ближний угол.

В эпоху Сульшера «Манчестер Юнайтед» допустил шесть ошибок, которые привели к пропущенным мячам. Только четыре клуба имеют на своем счету больше: вылетевшие «Хаддерсфилд» и «Фулхэм», а также нестабильные «Борнмут» и «Арсенал».

«Манчестер Юнайтед» мастерски стреляет себе в ногу, как очевидным ошибками, такими как у Де Хеа, так и коварными, такими как две грубые оплошности Линделефа в играх с «Кристал Пэлас» и «Саутгемптоном», связанными с неспособностью шведа выиграть борьбу в воздухе.

Вот в чем дело: при всем превосходстве Аарона Ван-Биссаки и Гарри Магуайра три других защитника «Юнайтед» склонны к ошибкам. Де Хеа должен со временем исправиться, но будет ли Линделеф когда-нибудь достаточно хорош в верховой борьбе, чтобы не стать слишком слабым местом? А Люк Шоу, играющий преимущественно на шесть баллов из десяти, или Эшли Янг, который хорош только тогда, когда нужно кого-то подменить? Поскольку эта пара играет слева, противник пользуется этим флангом.

Слабые позиции просто мешают «Манчестер Юнайтед» сформировать прочную линию обороны, не говоря уже об атаке. Эти ошибки, вероятно, будут продолжаться.

4. Поль Погба и страдания в центре поля

Да, Поль Погба противоречив. Это правда. Он также феноменально талантлив и способен вывести «Манчестер Юнайтед» на большие высоты, если его правильно использовать, как наиболее выдвинутого вперед игрока в средней линии. Сульшер же использует француза на более глубокой позиции, которую освободил для него еще в прошлом сезоне.

Одно можно сказать наверняка: из его 48 созданных моментов только шесть эксперты Opta назвали голевыми. Сравните это с Райаном Фрейзером, который создал 60 моментов за тот же период, и 14 из них были голевыми. Погба помогает партнерам по команде наносить удары, но не дарит им 100-процентные моменты.

Частично это связано с вышеупомянутым моментом: помимо того, что он ужасно пробивает штрафные и пенальти, так он еще и не берется за «стандарты», что ограничивает его влияние на футбольном поле. Получается так, что в полузащите «Манчестер Юнайтед» творится беспорядок.

Скотт Мактоминай и Неманья Матич являются партнерами Погба при схеме 4-2-3-1, и ни один из них не играет выше среднего уровня. Мактоминай, по крайней мере, имеет потенциал для роста, а вот Матич — полный провал. И все же оба они опережают Фреда, который, по словам Сульшера, стоит за ними в порядке клевания.

Недостаток игровых минут у такого талантливого игрока, как Фред, приводит к недоумению, особенно когда «Юнайтед» с таким трудом пытается взять контроль над ходом конкретной игры. На самом деле, главная проблема «Юнайтед» заключается в том, что в центре поля нет даже подобия порядка, что в конечном итоге приводит к изолированной защите и вызывает вышеупомянутые индивидуальные ошибки.

Это также означает, что Рашфорд зачастую является единственным игроком «Манчестер Юнайтед», способным наносить удары, и поэтому он несет ужасное бремя просто из-за того, что полузащита команды — полнейший хаос.

Достаточно взглянуть на двух претендентов на роль «десятки»: Джесси Лингарда и Хуана Мату. Лингард — специалист, который может быть полезен в отдельно взятых эпизодах и важных матчах, но его регулярные выходы на поле попросту уничтожают его продуктивность. Между тем, 31-летний Мата действует в совершенно ином стиле. Испанец образца 2013 года мог бы подойти для «Юнайтед», но с тех пор прошло уже шесть лет, сейчас он не нужен этой команде.

Сульшер все это понимал, поэтому провел лето в погоне за Мэддисоном, Пауло Дибалой и Кристианом Эриксоном, но никто из них не пришел, что лишило «Манчестер Юнайтед» способности контролировать игры и даже создавать шансы со «стандартов». Как видите, все сводится к полузащите. Неспособность надавить на соперника в атаке, как было в матче с «Кристаэ Пэлас» и «Саутгемптоном», обернулась глупыми потерями.

С тех пор, как Сульшер пришел в команду, только «святые» потеряли больше очков в матчах, в которых они выигрывали. У «Юнайтед» 11 таких баллов, пять из которых они потеряли в этом сезоне. С ними манкунианцы занимали бы третье место в турнирной таблице.

Конечно, все эти проблемы связаны с доверием семьи Глейзеров к Эду Вудворду, человеку, который явно не знает, что делать, когда дело доходит до строительства команды. «Юнайтед» потратил огромную сумму денег, но ему все равно нужно искать опорного полузащитника, левого защитника, правого вингера, «десятку» и, возможно, даже центрального защитника, если ставка на Акселя Туанзебе не сработает.

С нынешним же составом вышеперечисленные четыре проблемы будут сдерживать «Манчестер Юнайтед» до тех пор, пока ими никто не будет заниматься. И одними тренировками все не исправить, нужны разумные инвестиции с высоких кабинетов. Без этого «Манчестер Юнайтед» рискует еще долго бродить по пустыне. 0