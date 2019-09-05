Фалькао и не только. «Галатасарай» собрал очень крепкий состав

Прошедшим летом у «Галатасарая» было жаркое трансферное окно. После двух подряд чемпионских титулов гранд из Стамбула в новом сезоне постарается впервые в этом столетии завоевать третье кряду чемпионство. В 21 веке команда выиграла Суперлигу восемь раз, но не делала это трижды подряд. С 2014 года «Галатасараю» ни разу не удавалось пройти групповой этап Лиги чемпионов, и теперь команда будет готова исправить это.

Их шансы на третье подряд чемпионство и выход из группы в ЛЧ значительно возросли благодаря блестящей работе на трансферном рынке. С легендарным Фатихом Теримом у руля «Галатасарай играет по гибкой схеме 4-1-4-1, которая легко может также быть 4-2-3-1. Форма команды будет зависеть от выбора игроков, и "Галатасарай" подписал не только хороших футболистов, но еще и интересных — уникальных персонажей, которые могут сформировать одну из самых захватывающих команд в истории клуба.

Защита

В воротах у "Галатасарая" есть Фернандо Муслера — легенда клуба, на счету которого уже более 300 матчей. Уругваец переехал в Турцию в 2011 году из "Лацио" после успеха на Кубке Америки и с тех пор почти всегда незаменим. Несмотря на стабильную игру, Муслера не привлекал внимания кого-либо из топ-клубов Европы, и, кажется, это вполне его устраивает. В Турции он коллекционирует трофеи — у него их уже 14.

Перед Муслерой на поле располагается дуэт двух центральных защитников, которые, напротив, провели в Стамбуле меньше года. 15 января в "Галатасарай" из португальского "Шавиша" перешел бразильский защитник Маркао, а всего через две недели к команде присоединился конголезец Кристиан Луиндама, ранее игравший за бельгийский "Стандард" (летом "Галатасарай" выкупил его контракт).

Маркао и Кристиан Луиндама globallookpress.com

По отдельности эти двое ничем особо не примечательны, но, когда они в паре, наблюдать за ними — одно удовольствие. Луиндама — гигант, который доминирует в воздухе. Конголезец не столь силен внизу, но это не страшно, потому что в этом компоненте хорош Маркао. Бразилец же наоборот не слишком высок (185 см), но это не столь важно, учитывая 191 см Луиндамы. Конечно, оба центральных защитника далеко не идеальны, но следить за ними очень интересно.

Что касается флангов обороны, то здесь у "Галатасарая" два не слишком знаменитых игрока, у которых, тем не менее, были свои моменты славы в крупных финалах. Финал Кубка Азии-2011 перешел в дополнительное время, и именно японец Юто Нагатомо (он выступал за сборную и на трех разных чемпионатах мира) выполнил победный навес в штрафную, продемонстрировав свой великолепный уровень, который вы могли не увидеть, если следили за ним только в "Интере".

Юто Нагатомо globallookpress.com

Мариано — кажется, ничем не примечательный бразильский защитник с карьерой подмастерья. Однако в финале Лиги Европы-2016 у него был свой момент магии — выступавший за "Севилью" бразилец продемонстрировал невероятный дриблинг, чтобы обыграть оборону "Ливерпуля" и создать возможность для Кевина Гамейро, который сравнял счет. Это придало "Севилье" импульс, чтобы выиграть тот финал.

Полузащита

В центре полузащиты у "Галатасарая" есть еще один герой "Севильи" в Лиге Европы того сезона Стивен Н'Зонзи. Высокий француз — действительно уникальный персонаж, так как он единственный футболист, когда-либо подписанный Сэмом Аллардайсом, которому удалось стать чемпионом мира. Мускулистый Н'Зонзи играл за "Блекбэрн" Аллардайса, а затем и за "Сток Сити". Но его величайшим моментом в АПЛ так и осталось то, как он рукой завалил на газон Лукаса Лейву.

После неудачного периода в АПЛ француз перешел в "Севилью" и начал стремительно прогрессировать очень серьезными темпами и в итоге завоевал место в составе сборной Франции на чемпионате мира. Некоторые даже предполагали, что его подпишет "Барселона". Подписание такого хорошего игрока, как Н'Зонзи, является большой удачей для "Галатасарая". Француз должен укрепить полузащиту стамбульского клуба.

Стивен Н'Зонзи globallookpress.com

Рядом с ним (или на бумаге немного впереди его) будет играть еще один футболист, который провалился в АПЛ и которого связывали с "Барселоной" — Жан-Мишель Сери. Ивуариец достиг вершин, играя за "Ниццу" и долго был на радаре у "Барселоны", но этот трансфер так и не состоялся. Сери предстояло проявить себя в "Фулхэме", но ему не удалось адаптироваться к АПЛ, и команда покинула элитный дивизион. Однако в "Галатасарае" его фантастическое видение поля и умение продвигаться с мячом вперед должны по-настоящему раскрыть его солидный атакующий талант.

Главным среди талантов полузащиты "Галатасарая" является Юнес Беланда — волшебный марокканец, который привел "Монпелье" к сенсационной победе в Лиге 1 в 2012 году. Беланда — игрок с характером, который под стать его таланту. Никогда не знаешь, что он собирается делать дальше. Возможно, поэтому у него не было больших трансферов за границу, как у того же Оливье Жиру.

К "Галатасараю" он присоединился в 2017 году и с тех пор помог команде дважды выиграть турецкую Суперлигу. Его умение исполнять стандарты делает его опасным даже тогда, когда он плохо играет, что на самом деле происходит примерно в половине случаев. Однако от него в любом случае сложно отвести глаза. Это должно быть захватывающе — наблюдать за ним в матчах против "Реала" и ПСЖ в Лиге чемпионов.

Юнес Беланда globallookpress.com

На флангах у "Галатасарая" также есть игроки с выдающимся талантом, которые провалились в АПЛ. Справа у них есть Софьян Фегули — быстрый алжирский вингер, который был опасен везде, где играл, за исключением сезона, проведенного в "Вест Хэме". Летом он выиграл со сборной Алжира Кубок Африки и теперь готов разрывать в атаке.

На другом фланге — Райан Бабел, подписанный этим летом после довольно провального сезона в "Фулхэме". Игрок сборной Нидерландов с оранжевыми волосами не сумел проявить себя оба раза, когда попадал в АПЛ. Но его природный талант отрицать нельзя. Теперь он будет играть в оранжево-красном и стремиться выиграть свой второй чемпионский титул в Турции (первый Бабел выиграл с "Бешикташем" в 2017 году).

Райан Бабел globallookpress.com

За спинами у Фегули и Бабеля есть бородатый швед Джимми Дурмаз и Эмре Мор, которому когда-то пророчили статус будущего короля мира. Юноша пока так и не смог зажечь, несмотря на то, что играл в таких клубах, как "Боруссия" и "Сельта", которые умеют работать с талантами. Теперь он на правах аренды присоединился к "Галатасараю", надеясь, что еще сможет проявить себя.

В центре поля в резерве у "Галатасарая" есть также Марио Лемина, который перешел в аренду из "Саутгемптона". Он добавит в полузащиту динамики и дриблинга. Плюс нельзя игнорировать Сельчука Инана. Капитан "Галатасарая" — легенда. И пусть он будет играть не так много, он точно заслуживает упоминания.

Нападение

Последняя часть паззла — звездный нападающий и еще один футболист, провалившийся в АПЛ — Радамель Фалькао. "Эль Тигре" был одним из лучших форвардов мира в последние десять лет, за исключением того времени, которое провел в Англии (когда, честно говоря, все еще восстанавливался после травмы крестообразной связки). Обидно, что АПЛ никогда не увидела его в его лучшей форме, потому что Фалькао действительно является чем-то особенным. Возможно, он наиболее приближен к стилю нападающих Серии А 90-х (даже больше, чем уругвайцы Луис Суарес и Эдинсон Кавани).

Фалькао — беспощадный бомбардир и превосходный лидер. Он был капитаном "Монако", когда они добились триумфа исторического триумфа в Лиге 1 в 2017 году. В Турцию он прибывает с 276 голами в 481 матче на клубном уровне и будет стремиться увеличить этот показатель, а также пополнить свою комнату для трофеев. В аэропорту "Ататюрк" его уже встретили как георя войны. Что же будет, если он проявит себя и начнет регулярно забивать?

Радамель Фалькао globallookpress.com

И резервистом Фалькао является еще один "флоп" АПЛ. Это румынский нападающий Флорин Андоне. На его счету 27 голов в 58 матчах за "Кордобу" и затем 18 в 69 играх за "Депортиво". Однако за "Брайтон" румын отличился только 6 раз в 30 матчах.

Андоне — не самый большой талант в мире, но он должен быть достойным дублером для Фалькао, когда для "Галатасарая" наступит время выступать на нескольких фронтах. 0