«Валенсия» была обречена на кризис

«Валенсия» объявила об отставке Марселино с поста наставника команды. Разбираемся, почему это случилось.

Марселино уволили перед матчами с «Барселоной» и «Челси»

«Валенсия» переживает хаос после того, как владелец клуба Питер Лим объявил об увольнении Марселино Гарсии Тораля за шесть дней до ее визита к «Челси» на «Стэмфорд Бридж» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Перед этим команда навестит еще и «Барселону» на «Камп Ноу».

Специалист был заменен бывшим рулевым сборной Испании в возрасте до 21 года Альбертом Селадесом после разросшегося в течение прошлого года кризиса в лагере «Летучих Мышей», который достиг своего апогея минувшим летом.

Лим вызвал президента клуба Анилу Мурти в Сингапур, чтобы уволить главного тренера. Сам Марселино не знал о встрече, пока в среду утром об этом не появились сообщения в СМИ, а во второй половине дня было сделано официальное объявление.

Генеральный директор клуба Матеу Алемани пока остается на своем посту, хотя и его дальнейшие перспективы не выглядит радужными. По информации медиа, игроки были шокированы этим решением, хотя знали, что это, скорее всего, рано или поздно случится.

Марселино вернул «Валенсии» успех

Теперь уже экс-наставнику отдают должное за то, что он вернул стабильность в клуб, который предрасположен к конфликтам. В прошлом сезоне он вывел его в Лигу чемпионов, а также выиграл Кубок Испании, победив в финале «Барселону» — ее первый трофей за 11 лет в год столетия «Валенсии».

Однако его отношения с владельцем клуба стали невыносимо напряженными, и этому не помешало то, что скорее он и Алемани, а не Лим, считались многими архитекторами успеха. Последний купил «Летучих Мышей» пять лет назад и за это время подписал 52 исполнителя. Селадес станет его восьмым наставником, тогда как Сальвадор Гонсалес Воро трижды занимал пост временно исполняющего обязанности рулевого команды.

В разное время возникали вопросы, почему Лим стал собственником клуба, насколько сильно он о нем думает, живя в Сингапуре, а также какова роль агента Жорже Мендеша.

Марселино возглавил команду в июле 2017 году по найму Алемани, который появился на «Месталье» в марте того же года. Мурти стал президентом в июле: это был значительный поворот для «Валенсии», поскольку была сформирована новая структура, в которой Алемани и Марселино наконец создали команду и нужное ей спокойствие.

Отставка Марселино была предопределена

Но за последние несколько месяцев едва заметная борьба за контроль стала очевидной, где открыто произошел разрыв отношений между наставником, генеральным менеджером и владельцем. Тренер публично критиковал строительство команды и неспособность клуба заполучить игроков, которых планировалось подписать, особенно с полузащитника «Барселоны» Рафинью.

Он также выступил против предлагаемой продажи нападающего Родриго Морено, которого Лим стремился отпустить в «Атлетико». Эта сделка, как и отношения, в конце концов потерпели крах.

У Марселино была поддержка фанатов, и он, равно как и Алемани, в течение лета угрожали своим уходом. Этот кризис сдерживался, преемственность оставалась, но ненадолго. Пресс-конференции Марселино были еще более сложными, его сообщения были прямыми.

Временами он, казалось, специально нарывался на отставку, когда заявил, что составу не хватает игроков, а конкуренты в лице «Севильи» и «Бетиса» вовсю усиливаются. При этом прямо заявил, что если из команды уйдет Родриго, то цели клуба на сезон придется изменить.

В какой-то момент это должно было произойти. 0