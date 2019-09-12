Главные интриги перед финишем отбора на Евро-2020

Состоялись поединки шестого тура квалификационного раунда к чемпионату Европы-2020. Рассказываем об интригах в группах перед завершением отбора.

Группа А

1. Англия — 12 очков (4 игры)

2. Чехия — 9 (5)

3. Косово — 8 (5)

4. Черногория — 2 (5)

5. Болгария — 2 (5)

Пока безусловный фаворит Англия отрывается от преследователей, одержав свою четвертую победу из четырех, главная интрига, похоже — это борьба за вторую путевку в финальную часть турнира.

При равном количестве сыгранных матчей лучшие шансы у Чехии, которая пока что занимает вторую строчку с отрывом в один пункт. Если та не потеряет очки в матче с Болгарией на выезде в последнем туре, то все решит ее домашняя встреча с Косово на своем поле, тем более что оба конкурента наверняка проиграют на своем поле Англии.

Группа B

1. Украина — 13 очков (5 игр)

2. Португалия — 8 (4)

3. Сербия — 7 (5)

4. Люксембург — 4 (5)

5. Литва — 1 (5)

Явными фаворитами на выход в финальную часть теперь стали Украина и Португалия. Пиренейская сборная и вовсе видится теневым лидером квинтета, поскольку в сравнении с нынешней первой командой имеет игру в запасе и еще встретится с ней на выезде, хотя победить нынешний коллектив Андрея Шевченко, похоже, будет не так и просто. Стоит напомнить, что на своем поле Роналду и компания не смогли распечатать их ворота — 0:0.

Впрочем, даже если желто-синие проиграют в Киеве, им будет сложно не выйти на Евро. В этом случае они должны победить дома аутсайдера группы Литву, а также не проиграть на выезде Сербии 0:6 или большей разницей мячей. Балканцам остается лишь уповать на чудо.

Группа С

1. Германия — 12 очков (5 игр)

2. Северная Ирландия — 12 (5)

3. Голландия — 9 (4)

4. Белоруссия — 3 (5)

5. Эстония — 0 (5)

На первый взгляд, здесь борьбу за две путевки на Евро ведут сразу три сборные — Германии, Северной Ирладии и Голландии, но в действительности это если и так, то ненадолго. Все дело в том, что британская сборная сыграла только один матч против конкурентов, да и тот проиграла дома Германии (0:2). Посему велика вероятность, что команда проиграет и три остальных поединка.

Лучшие же шансы выиграть квинтете имеют голландцы, у которых на одну игру меньше. Подопечные Рональда Кумана имеют преимущество в личных встречах с немецкой сборной, поэтому даже если у них с конкурентом будет равное количество очков по итогам всех восьми матчей, выше будут именно Нидерланды.

Группа D

1. Ирландия — 11 очков (5 игр)

2. Дания — 9 (5)

3. Швейцария — 8 (4)

4. Грузия — 5 (5)

5. Гибралтар — 0 (5)

Хотя Ирландия остается лидером, ей будет тяжело удержаться на этой позиции, поскольку Швейцария имеет игру в запасе. Впрочем, «Зеленая армия» в случае результативной ничьей больше, чем 1:1 или побед, может получить перевес по дополнительным показателям.

Худшие позиции в этой группе у команды Дании, несмотря на то, что идет на второй строчке. Сенсационная ничья в Грузии (0:0) в шестом туре сделала ее потенциально третьей в квинтете, потому Эриксену и компании, скорее всего, понадобятся победы над конкурентом (-ами), чтобы пробиться на Евро.

Группа E

1. Хорватич — 10 очков (5 игр)

2. Словакия — 9 (5)

3. Венгрия — 9 (5)

4. Уэльс — 6 (4)

5. Азербайджан — 1 (5)

Одна из самых интригующих групп текущего отбора, ведь здесь за два вожделенных места вверху таблицы борются сразу четыре сборные — Хорватия, Словакия, Венгрия и Уэльс. Сложнее всего придется последним двум, но не только потому, что пока они не попадают на Евро.

Так, мадьярам придется провести оба матча с конкурентами хорватами и валлийцами на выезде, тогда как у британцев сразу три поединка с конкурентами, а выезд к Азербайджану тоже не сулит легкой жизни, как показал визит лидера квинтета в шестом туре. Все три матча балканцев — против прямых соперников, но только с Уэльсом в гостях.

Группа F

1. Испания — 18 очков (6 игр)

2. Швеция — 11 (6)

3. Румыния — 10 (6)

4. Норвегия — 9 (6)

5. Мальта — 3 (6)

6. Фарерские острова — 0 (6)

Здесь с победителем секстета все ясно — Испания, которая выиграла шесть матчей из шести, вряд ли отдаст кому-то первое место, не говоря уже о выходе на континентальное первенство. Гораздо интереснее наблюдать за борьбой за вторую позицию в группе, в которой участвуют Швеция, Румыния и Норвегия.

Чуть более предпочтительными выглядят шансы «Тре крунур», которые не только имеют небольшую очковую фору, но и встретятся только с одним конкурентом — румынами. При этом все трое еще сыграют по разу с Испанией. С одним конкурентом сыграют и норвежцы, и тоже на выезде с Румынией, но у Швеции все же чуть выше класс.

Группа G

1. Польша — 13 очков (6 игр)

2. Словения — 11 (6)

3. Австрия — 10 (6)

4. Северная Македония — 8 (6)

5. Израиль — 8 (6)

6. Латвия — 0 (6)

А эту группу, возможно, стоит называть самой интригующей на сегодня, поскольку тут за попадание на континентальный турнир сражаются сразу пять сборных. Во многом такую ситуацию породили осечки Польши, которая до осенней части отбора шла без потерь. Сперва «Кадре» поражение нанесла Словения (2:0), а затем та не сумела дома справиться с Австрией — 0:0.

Тем временем, резко повысились шансы той самой Словении, которая после победы над поляками также обыграла Израиль. Также ей помогли ничьи всех четырех конкурентов. И все же шансы лидера выглядят лучше, ведь он уже играл с Австрией, а Словению примет дома. Ключевой обещает стать дуэль последних двух в Любляне 13 октября.

Группа H

1. Турция — 15 очков (6 игр)

2. Франция — 15 (6)

3. Исландия — 12 (6)

4. Албания — 9 (6)

5. Молдова — 3 (6)

6. Андорра — 0 (6)

Как ни удивительно, но покуда вровень с ней шла Исландия, Франция была лидером секстета, но стоило первой проиграть Албании в гостях, как «Триколор» потеряли первое место. Так сложилось потому, что была еще одна команда, которая набирала такое же количество очков, Турция, потому после неудачи «Викингов» та обошла «Галльских Петухов» по личным встречам, хотя по разнице мячей уступает последним.

Тем не менее, для достижения главной турнирной цели осечку Исландии, безусловно, хороший исход для действующего чемпиона мира. Что касается первого места, то он еще может отыграть гостевые 0:2, обыграв турков на своем поле. Здесь главное не оступиться в Исландии, которая наверняка любой ценой будет цепляться за свои шансы.

Группа I

1. Бельгия — 18 очков (6 игр)

2. Россия — 15 (6)

3. Казахстан — 7 (6)

4. Кипр — 7 (6)

5. Шотландия — 6 (6)

6. Сан-Марино — 0 (6)

Эту группу можно с полной уверенностью называть самой предсказуемой. Вся интрига здесь не в том, кто выйдет на Евро, а в том, кто займет первое место. Пока что его занимает Бельгия, но у России еще есть шансы сместить ее с вершины, если отыграет дома гостевые 1:3 и, конечно, не потеряет больше очков, нежели конкурент в других матчах.

Группа J

1. Италия — 18 очков (6 игр)

2. Финляндия — 12 (6)

3. Армения — 9 (6)

4. Босния и Герцеговина — 7 (6)

5. Греция — 5 (6)

6. Лихтенштейн — 1 (6)

Здесь по сути борьба ведется лишь за одну путевку в финальную часть — Италия разбирается со всеми на своем пути и уже в октябре, наконец, оформит выход на большой турнир после сенсационного пропуска ЧМ-2018.

Финляндия, Армения и Босния и Герцеговина выяснят, кто составит ей компанию. Худшие шансы, похоже, у армян, которым предстоит ехать не только к финнам, но и грозному лидеру. Лучший календарь у Боснии и Герцеговины, которая принимает финнов и итальянцев, а визиты нанесет к аутсайдерам, однако отставанием в пять очков будет непросто отыграть. 0