Несостоявшаяся сенсация. Марио спас Черчесова от позора

Сборная России на своем поле не без труда переиграла команду Казахстана в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. В первом тайме зрители, собравшиеся на стадионе «Калининград», не увидели забитых мячей. А в концовке второго тайма за несколько минут до финального свистка защитник Марио Фернандес забил единственный мяч. Россияне после этой встречи набрали 15 очков, сохранив отставание от бельгийцев в 3 очка. Казахстан с 7 очками остался на третьей строчке.

Жирков и Черышев на левом краю

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак оценивает перестановки в стартовом составе, которые сделал тренер сборной России.

«Уровень соперника позволял Станиславу Черчесову выставить даже неоптимальный на сегодняшний день состав. По сравнению с матчем против Шотландии, на скамейке запасных остались Федор Кудряшов, Роман Зобнин и Алексей Ионов.

Вместо них появились Денис Черышев, Ильзат Ахметов и Антон Миранчук. Если замена Зобнина и Ионова произошла по позиции, то появление Черышева потребовало незначительных перестановок. Герой матча в Глазго Юрий Жирков опустился в линию обороны, а его позицию на левом фланге полузащитник "Валенсии". Таким образом, 56-летний специалист освежил фланги атаки. Как выяснилось уже после 45 минут, новички ожиданий тренера не оправдали и в начале второго тайма были заменены.

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Для Жиркова Калининград, кстати, почти второй дом. Дело в том, что его супруга Инна родом из этого прекрасного города, поэтому у Юрия здесь есть не только родственники, но даже недвижимость. Его местные болельщики во время представления команд встречали едва ли не эмоциональнее, чем любимца публики Артема Дзюбу».

Станислав Черчесов Главный тренер сборной России Сегодня забыть, завтра разберем, потом проанализируем. Команда правильно была расставлена. Не хватало только последнего паса и завершающего удара. Ни о какой недооценке речи не было. Казахстан хорошая команда, у них 7 очков. Виден почерк тренера. Фернандес забил решающий мяч, а за несколько минут до этого получил повреждение… Он должен был продолжить игру. Он продолжил и свою работу сделал. Нам нельзя время было терять. Понятно, что мы рисковали, делая замену на 63-й минуте. Ахметов чуть подзадыхаться стал, начали пропускать контратаки. Нужно было реагировать на это. Против Казахстана мы играли даже на более высоких скоростях, чем с Шотландией. Оцениваю результат на пять баллов: взяли 6 очков из 6. Теперь время проанализировать эти игры, работа тренера сборной заключается в том числе и в этом. Игроки приедут через месяц и забудут, что было. Тренер такое позволить себе не может.

Перестановки — не сработали

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров невысоко оценивает игру сборной России в обновленном составе.

«Увы, на деле ни одна из трёх перестановок игру нашей команды не усилила. Черышев сваливался в ширину (где он в сборной никогда не был полезен), показывал слабое движение (вспомним, что у него до сих пор не имелось за спиной после травмы ни одного полного матча), редко выходил на перспективные позиции, а когда выходил, смазывал попытки обостряющих передач.

Миранчук, наоборот, был очень заметен, только при большом количестве проникновений в штрафную у Антона наблюдался аномальный брак в финальных действиях. Раз за разом, получая мяч в правом полуфланге, он простреливал в соперников, и это очень раздражало Черчесова.

Ахметов же играл в меру надёжно, дисциплинированно, но по такой игре, против защищающегося вдевятером соперника, от второго опорника хотелось увидеть более активные действия в атаке, взрывающие ситуацию.

Тренерский штаб долго смотрел, терпел, а в начале второго тайма не выдержал и провёл друг за другом три замены, убрав всех "новичков". Вышли Кудряшов, Ионов и Зобнин, и состав стал точь-в-точь таким, как в Шотландии».

Михал Билек Главный тренер сборной Казахстана Мы понимали, что будем обороняться большую часть времени. У нас получалось это, у соперника почти не было моментов. Все решило одно стандартное положение. Обидно, что игроки, которые так хорошо боролись, в итоге так и не смогли завоевать даже одно очко за ничью. У нас произошло три изменения в составе по сравнению с матчем против Кипра. В той игре мы оставили много сил. Вновь вышедшие футболисты хорошо проявили себя. Особенно выделю Айболя Абикена, для которого эта игра была дебютной в сборной. Мы особенно готовились к Артеме Дзюбе. Считаю, что мы с ним справились и не позволили ему ничего сделать.Отмечу атмосферу на стадионе и отличное состояние газона. Даже не скажешь, что накануне прошел сильный дождь.

Первый тайм — без моментов

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов разочарован игрой сборной России в первом тайме, в частности — отсутствием опасных моментов.

«До перерыва у ворот Казахстана не было ни одного реального момента. Все самое острое возникало после ударов Головина. Удары при этом были не слишком подготовленными и наносились, словно от отчаяния.

Инициатива была у команды Черчесова — тут вопросов нет. Владение, контроль, подходы. Все по науке. Но почему-то не получалось самого главного — из сборной словно выдернули стержень. Вся ее активность расплывалась в никуда — вялой, хаотичной, неконструктивной энергией. Такая не похожая на себя Россия!

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Мы-то привыкли к другому. Даже в неудачных матчах сборная показывала себя скоростной и конкретной командой. Которая знает, чего хочет. Сейчас этого не хватало».

Артем Дзюба Форвард сборной России Очень важный гол. Марио — умничка. Очень важные три очка. Вскрыть Казахстан оказалось сложно. Сейчас вообще не осталось команд, которые не умеют обороняться. Во втором тайме перестроились. Главное — победа. Спасибо всей стране за поддержку и любовь. Внутри мы не сгибаемся, вырабатываем менталитет победителей. Мы сильны своей командной игрой. Нужно до конца верить

Несостоявшаяся сенсация

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров отмечает неудачную игру нападения сборной России.

«По сути, Черчесов ответил критикам, ставящим под сомнение каждое его кадровое решение. Ротация, даже при наличии в обойме талантливых исполнителей, может выйти боком. Пока сборная дает результат, к тренеру вопросов быть не может.

Да, снова шанс не получили Федор Смолов и Николай Комличенко. Но что бы они сделали, если у подносчиков снарядов сбился прицел? Дзюба признавался, что он находится в идеальной форме. Так что дело точно не в нем. И не в Черчесове, всецело доверяющему форварду "Зенита".

Самый опасный момент со "второго этажа" пришел после подачи Головина и удара Кудряшова на 77-й минуте. В следующем отрезке уже Дзюба не смог пробить после отличного прострел в штрафную, а удар Оздоева заблокировали.

Сборная Казахстана посчитала успехом ничью с Кипром в предыдущем туре. Отобрать очки в гостях у России — еще более впечатляющее достижение, особенно на фоне поражения 0:4 в первой очной встрече. С каждым мгновением сенсация становилась все более реальной».

Магомед Оздоев Полузащитник сборной России Конечно, мы понимали, что Казахстан — непростой соперник. Мы разобрали перед игрой его сильные и слабые стороны, поэтому были готовы ко всему. Гнули свою линию и в итоге забили гол. Этому очень рады, самое главное — надо было набирать 3 очка. Эмоции от гола? Облегчение. Поняли, что не упустим победу.

Самоотверженный Жирков

Автор «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин хвалит зенитовского полузащитника, благодаря которому игра сборной России во втором тайме преобразилась.

«Мало что изменилось с началом второго тайма, и только перестановки Черчесова вернули команде присущий ей огонь, вдохнули жизнь. Появление Кудряшова вместо Черышева (»испанец« совершил, по-моему, только один острый прострел) позволило перевести в атаку Жиркова — и это ключевой момент матча. Зенитовец зажег левый фланг и именно он в одиночку заработал ставший результативным штрафной.

К тому же справа заискрился Ионов, заменивший не попавшего в игру Антона Миранчука — тому явно пока неуютно без брата Алексея. И вот за четверть часа до конца, наконец, у чужой штрафной "пошла вода горячая", как говорит новая звезда теннисных комментариев Марат Сафин.

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Стал продуктивнее Дзюба. Начали проходить острые передачи у Головина. Кратно возросло напряжение на краях. Так что гол регулярно забивающего в последнее время Мариу Фернандеса поле отличной подачи Головина стал логичным. Но, повторю, всего этого не было бы без самоотверженного прохода 36-летнего Жиркова на исходе встречи».

К Черчесову появились вопросы

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов не спешит радоваться вырванной победе, предпочитая критику тактических экспериментов наставника сборной России.

«В превью к матчу я отметал все вопросы к работе Черчесова аргументом в виде уверенного 100-процентного результата со всеми, кроме бельгийцев. Сегодня результата тоже добыт, но это совсем другая история. Сборная России довела матч до концовки, в которой Марио забил, но мог и не забить — спасибо ему, Жиркову и подаче Головина.

Киприотов Россия тоже обыграла минимально, но наши забили уже в первом тайме, причём ещё и два незасчитанных гола. В общем, несравнимо. Первый момент возник только на 78-й минуте, второй — ещё позже, ну а третьим оказался результативный стандарт.

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И действия тренера приводят в растерянность. Кудряшов и Зобнин призваны создавать моменты? Оборонительные 4-2-3-1 вместо такой же атакующей схемы должны придать остроту? Сборной, не игравшей навесами на Дзюбу, пытавшейся пройти через Головина по центру, точно не нужен Чалов даже со скамейки?

Но, как ни парадоксально, проецировать проблемы этого матча на предстоящий Евро довольно трудно — там никто так прижиматься не будет. Задача по выходу туда почти выполнена: отрыв от Кипра и Казахстана 8 очков, от Шотландии — уже 9. Можно позволить себе катать такую же вату в оставшихся матчах, но не нужно, ведь за бьющуюся на максимуме сборную Черчесова хочется болеть. Сегодня её подменила какая-то совсем не качественная подделка».

Сборная России показала характер

Автор «Соккер.ру» Синклейр напротив, рад тому, что российская команда раскрылась с новой стороны.

«Когда Россия перешла в режим дожимания и вырывания победы любой ценой, в бой еще бросили Зобнина, чтобы минимизировать риски от возможного раскрытия — ведь этого ждал Казахстан, готовый умчаться в контратаку. Этот матч вполне мог закончиться и нулевой ничьей. Тогда бы мы покачали головой, посокрушались неумению сборной вскрывать плотную защиту, играть позиционно. Но не закончился. И в этом — тоже признак данной команды.

Если раньше она упускала свое, то теперь пробует забрать "спорное". И иногда берет. Да, в силу класса, в силу мастерства. Но она готова терпеть и стараться, пробовать и пытаться. Как Головин, который успел сделать с точки зрения движения и интенсивности игры больше, чем за весь старт сезона в "Монако". Даже если из 25 ударов по воротам гостей только три пришлись в створ — это показатель качества обороны Казахстана. А то, что один из трех точных ударов стал голевым — показатель характера России». 0