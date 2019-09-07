Сборная России — одной ногой на Евро. Конкурент обыгран на выезде

Сборная России в пятом туре квалификации Евро-2020 в Глазго со счетом 2:1 обыграла сборную Шотландии. На гол Джона Макгинна россияне ответили точным ударом Артема Дзюбы, а победным для российской сборной стал автогол Стивена О'Доннелла при активном участии Юрия Жиркова.

Выбор состава — предельно понятный

Обозреватель «Чемпионата» Михаил Гончаров анализирует стартовый состав сборной России:

«Тренерский штаб сборной России обошёлся без сюрпризов и выставил предельно понятный и логичный состав. На флангах обороны вышли Марио Фернандес и Кудряшов, в центре — успевшие сыграться Джикия и Семёнов, в опорной зоне — фактически безальтернативные Зобнин и Оздоев, в верхней тройке полузащиты — Жирков (слева), Головин (в центре) и Ионов (справа), на острие атаки — Дзюба.

Главный вопрос, который тут же разлетелся среди болельщиков: почему Жирков, а не любимец Черчесова и палочка-выручалочка Денис Черышев? Но тут дело, видимо, в двух фактах: более активной вовлечённости Жиркова в оборонительные действия, а также малом игровом времени Черышева в сезоне. В "Валенсии" он дважды выходил на поле в концовках и ни одного полного матча до сих пор не имел. Так что Денис мог банально не выдержать полную игру, тогда как Юрий в нынешнем сезоне сверкает в "Зените" как раз на фланге полузащиты.

Кто-то возмущался по поводу Антона Миранчука, хотя он, в отличие от Головина, никогда не был системообразующим игроком команды. А обиднее всего было за Бакаева и Комличенко, которые не попали даже в заявку, поскольку количество мест ограничено. Но и здесь тренерский штаб последователен: новички почти всегда первые один-два сбора тратят на знакомство со сборной и усваивание требований. Футбол начинается для них позже».

Россия заставила шотландских фанов замолчать

Алексей Рогулев из «Спорт-Экспресса» рассказывает о ходе матча:

«Со стартовым свистком хозяева помчались забивать. Да так яростно, что уже на второй минуте могли получить гол в свои: Жирков с 11-метровой отметки пробил с разворота, но чуть-чуть выше ворот. Ветеран сборной неожиданно вышел на позиции крайнего форварда. То ли Черчесова впечатлил его гол "Спартаку", то ли он остался недоволен формой Черышева. Скажем сразу: с Жирковым главный тренер точно угадал.

При этом шотландцы давили изо всех сил, заработали пару угловых и в конце концов забили. Навес Фрейзера не представлял особой опасности, но Гильерме выпустил мяч из рук. Макгинн был первым на отскоке и не промахнулся. Стадион начал петь, плясать и кричать. На несколько минут Шотландия снова поверила в свою сборную! На кураже хозяева создали еще несколько моментов.

Шотландия — Россия globallookpress.com

Только к концу первого тайма российская сборная начала регулярно держать мяч на чужой половине поля. И, что символично, главная звезда сборной Робертсон стал виновником ответного гола: выбивая мяч после прохода Головина, он попал в Дзюбу. Артем уверенно пробил мимо Маршалла, и сравнялся по голам за сборную с Романом Павлюченко.

В перерыве "Хэмпден Парк" еще раз размял голосовые связки, но уже в последний раз за этот вечер. Сразу после перерыва команда Станислава Черчесова понеслась вперед. Солировал Головин: дважды сам едва не забил, а потом помог это сделать то ли Жиркову, то ли не догнавшему его О'Доннелу.

Старейшему стадиону Шотландии пришлось замолчать. С того момента взрывался он только редкими ругательствами в адрес своих игроков, да чуть оживился в компенсированное время, когда британцы пару раз навесили в штрафную. Все это было бесполезно — "большая победа", которая открывает дорогу на Евро-2020, осталась за сборной России».

Станислав Черчесов Главный тренер сборной России Я уже вчера на пресс-конференции сказал, что остается пять игр, и это 15 очков. Их нам никто не подарит, за них тоже надо бороться. Понятно, что мы сегодня важный матч выиграли. Понятно, что в логове соперника, как говорится, непосредственного. Тем более киприоты вничью опять сыграли. Нас ждет следующий матч с Казахстаном. Это будет опять непростой матч, к которому надо подготовиться и понять, кто сможет дать результат. Так что все еще впереди.

У нас боеспособная сборная

Сборную России уже успели раскритиковать, но она все же выиграла, пишет Дмитрий Зеленов из «Спорт-Экспресса»:

«Насколько же неблагодарная работа у Станислава Черчесова! Поражение в этом матче могло перечеркнуть все хорошее, что сделала сборная за год с небольшим, начиная с июня 2018 года. Говорю об этом с полной уверенностью, потому что внимательно слежу за информационным пространством.

То, как многие люди в социальных сетях реагировали на скомканное начало встречи с Шотландией — очень показательная история. Мы уступали, в атаке мало что получалось, Головин больше бегал, чем играл — и вот, в одночасье вернулась риторика, которая господствовала перед чемпионатом мира. Сборная — дуболомы, мысли нет, защита — дно, вратарь — не тот. Будто критики вдруг превратились в коллективного Кая, которому в глаз попал осколок, заставляющий все видеть в дурном свете.

Как же хорошо, что на самом деле у нас отличная, боеспособная сборная. Которая спокойно сравняла счет, ушла на перерыв, и выйдя на второй тайм шикарным движением, конкретной мыслью и всеобщим азартом вынула этот осколок у болельщика и довела дело до победы».

Сборная России twitter.com/TeamRussia

Дзюба — лучший игрок матча

Так считает автор «Футбола на куличках» Андрей Жаркой:

«Отличный матч провёл нападающий сборной России. Артёму пришлось играть в подзабытой роли выдвинутого на острие атаки нападающего, и он с этой задачей справился замечательно. Дзюба выиграл большинство единоборств у не менее габаритных шотландских защитников, отмечался классными скидками и передачами под удары партнёрам.

Артём не забывал угрожать чужим воротам выстрелами в собственном исполнении. Один из них оказался результативным. Для капитана нашей сборной этот забитый мяч стал шестым в текущем отборочном цикле и двадцать первым в футболке главной команды страны. По этому показателю он сравнялся с Романом Павлюченко. Впереди только Владимир Бесчастных и Александр Кержаков».

Артем Дзюба Нападающий сборной России Мы сегодня разговаривали, что нужно сыграть от сердца. В таких матчах побеждает тот, кто бьется до конца, не уступает в единоборствах ни сантиметра. Рубилово, рубилово, рубилово. Судья практически ничего не свистел. Вот такая мужская борьба, битва была с шотландцами. Наше сердце сильнее бьется, реально больше и преданнее.

Сумасшедшая форма Жиркова

Автор «Спорта День за Днем» Вячеслав Дымов в составе сборной России выделяет Артема Дзюбу, Юрия Жиркова, Александра Головина, Алексея Ионова и Марио Фернандеса. Приводим слова автора о Жиркове:

Юрий Жирков twitter.com/UEFAcom_ru

«В это сложно поверить, но полузащитник 'Зенита' после травмы на чемпионате мира успел не только восстановиться, но и набрать в 36 лет такую сумасшедшую форму, что самому Денису Черышеву не нашлось возможности выйти на поле даже на замену.

После гола 'Спартаку' на прошлых выходных Жирков выдал еще одну феерию. Перебрасывал мяч через соперников со знаменитой чеканкой, бил головой из центра штрафной, пасовал пяткой. Марио Фернандес пробил головой в перекладину после того, как Жирков не только вытащил безнадежный, как казалось мяч, но и успел сделать наброс на армейского защитника».

Юрий Жирков Защитник сборной России Мы пропустили в начале, нужно было отыграться до перерыва, что мы и сделали. В начале второго тайма понимали, что можем выбегать в хорошие контратаки, играть в пас, доминировать. Так и произошло. Во втором тайме было много голевых моментов, плохо, что не все реализовали

Путевка на Евро не должна ускользнуть

Автор «Советского спорта» Захар Мощенко коротко резюмирует результат матча:

«Абсолютно заслуженная и волевая победа, похоже, окончательно закрепила россиян на втором месте в таблице отборочной группы. И теперь путёвка на Евро-2020 никуда не должна ускользнуть от нашей сборной». 0