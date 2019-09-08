Кейн, Рэшфорд, Стерлинг. У Англии — очень крутое атакующее трио

«Три Льва» начали матч в неспешном темпе, столкнувшись не только с игрой Болгарии в пять защитников, но также и с серьезным настроем соперника. Тем не менее, Болгария перестала выглядеть серьезной угрозой, как только Англия начала воспринимать все всерьез.

У болгарской сборной было несколько атак с полумоментами, а в обороне им какое-то время удавалось душить Англию. Полузащита английской сборной не работала должным образом, а фуллбэки могли мало что предложить, так как игра в пять защитников позволяла болгарам покрывать всю ширину поля и предотвращать вторжения соперника. Так как же так вышло, что «Три Льва» в итоге победили, не говоря уже о разгромном счете?

Сборная Англии globallookpress.com

На ЧМ-2018 мы увидели, что сборная Гарета Саутгейта является первоклассной командой при выходе из обороны в атаку. Их темп и движение делают их смертельно опасными для команд, которые не отсиживаются в обороне, а идут вперед. Но Болгария не делала этого, сев в оборону. И Англия показала, что может испытывать проблемы в матчах против таких соперников, особенно с учетом того, что команде не хватает креативного полузащитника, способного отдавать убийственные передачи и выводить партнеров на позиции для завершения.

Но в матче против Болгарии мы увидели подтверждение того, что атакующее трио является самой сильной стороной этой сборной Англии. В атакующих действиях английской сборной всегда были вовлечены в основном одни и те же люди: Гарри Кейн и Рахим Стерлинг — неприкасаемые, а, несмотря на все сильные стороны Джейдона Санчо, третьей опцией является преимущественно Маркус Рэшфорд.

Маркус Рэшфорд

Однако раньше все трое, несмотря на их отдельные успехи, не выглядели в сборной как сплоченная атакующая боевая единица. Больше это было похоже на трех сильных индивидуально игроков, которые могут принести результат (наиболее сплоченной Англия выглядела с Рэшфордом и Стерлингом, которые располагаются широко на флангах).

Но что мы видим теперь? Пеп Гвардиола помог Рахиму Стерлингу раскрыть свой до неприличия огромный атакующий потенциал, а Уле-Гуннар Сульшер помог Маркусу Рэшфорду если не набрать идеальную форму, то поверить в себя. Что-то изменилось. Превращение Гарри Кейна из хищника, забивающего голы в нечто вроде «английского Ибрагимовича» оказалось последним элементом паззла.

Теперь сборная Англии — не просто команда, которая умеет выходить из обороны в атаку. Кейн опускается глубже и отдает длинные передачи для того, чтобы Стерлинг и Рэшфорд забеганиями могли демонстрировать свою скорость. На «Уэмбли» они продемонстрировали, что могут взламывать и плотную оборону. Как именно? Скоростью и давлением, которые должным образом применяются прогрессирующими футболистами.

В первом тайме, когда английская сборная выглядела вяло, Стерлинг носился по полю так, как будто на нем была голубая футболка «Манчестер Сити». Его оборонительные инстинкты обострились до такой степени, что он смог перехватить неосторожный пас голкипера болгарской сборной Пламена Илиева, уйти от левого защитника, а затем поднять голову и отпасовать под удар Кейну (движение Кейна на свободную позицию при этом демонстрирует то, как эти футболист понимают друг друга).

Рахим Стерлинг и Гарри Кейн globallookpress.com

1-0 после блеклой половины тайма. Форварды выручили сборную Англии, а во втором тайме они снова взялись за это. Рэшфорд начал второй тайм, действуя гораздо шире, чем до этого, и у него появилось пространство, необходимое для того, чтобы проникать в оборонительные редуты сборной Болгарии, а не упираться в них.

В моменте со вторым голом Рэшфорд подхватил мяч на своей половине и, имея перед собой пространство для рывка, просто понесся вперед, ворвавшись в штрафную. Затем он так резко развернулся, убрав мяч из-под ударной ноги, что бедный Николай Бодуров, постелившись в подкате, чтобы заблокировать удар, просто врезался в ноги Рэшфорда и заработал пенальти. Гарри Кейн, конечно же, реализовал его, и внезапно спустя пять минут после начала первого тайма Англия уже вела со счетом 2:0.

Англия — Болгария globallookpress.com

Вся воля Болгарии была сломлена скоростью и настойчивостью атакующего трио англичан. Теперь «Три Льва» по-настоящему ожили. Мяч стал будто наэлектризован, перемещался по всему полю, а пасы стали короткими и резкими. Все три форварда сборной Англии поучаствовали в третьем взятии ворот.

Кейн благодаря прессингу отобрал мяч и отдал его Рэшфорду, который снова убежал от защитника, однако дальше его встречали, пытаясь не позволить нанести удар. Маркус приблизился к штрафной и отдал на сместившегося левее Кейна, а капитан прострелил во вратарскую на Стерлинга, который совершил отличный рывок в нужную зону и замкнул передачу. Позже Англия забила четвертый гол — Кейн сам заработал и сам реализовал пенальти. Рэшфорд мог забить и пятый после великолепной «стеночки» с Россом Баркли.

Англия — Болгария globallookpress.com

В итоге матч завершился со счетом 4:0, а итог для Англии выглядит следующим образом. Да, у них не лучшая полузащита, однако достаточно крепкая оборона (хотя, может, и не с теми двумя фуллбэками, которые играли в этом матче). А их атака отлично сбалансирована — как никакое другое атакующее трио в футболе национальных сборных.

Есть ли в атакующих линиях других национальных сборных более громкие имена? Конечно. Но получается ли у них взаимодействовать друг с другом так, как это делают англичане? И являются ли они настолько же универсальными — способными как играть на контратаках, так и взламывать «автобусы»? Есть сомнения. С Гарри Кейном, Маркусом Рэшфордом и Рахимом Стерлингом у Англии всегда будут шансы. Это атакующее трио — не шутка. 0