Вот так реализуются мечты! Нидерланды вчистую переиграли Германию

Победитель: Дониэлл Мален

Хотите — верьте, хотите — нет, но тренер «Арсенала» однажды сказал Дониэллу Малену, что у него лишний вес. В 2017 году он покинул Северный Лондон, присоединившись к ПСВ. С тех пор он набирал силу и регулярно привлекался в национальную команду, но никак не получал шанса дебютировать на международном уровне. Накануне он все-таки вышел на замену, когда его сборная уступала 0:1, то есть в самый важный и ответственный момент.

Спустя всего минуту после его появления голландцы отыгрались, а еще через десять минут были впереди. Но когда немцы восстановили паритет, Мален, должно быть, понимал, что ему нужно сделать больше, чем просто стараться. В одном из моментов мяч после его удара остановил Мануэль Нойер, однако 20-летний парень продолжал ждать своего шанса. И спустя несколько минут после передачи Жоржиньо Вейналдума он вонзил сферу в сетку, сделав счет 2:3.

После этого он много работал, чтобы защитить свой фланг. Однако в итоге наибольшим достижением стал его прекрасный гол. В трудной ситуации Мален оказался в нужном месте в нужное время, продемонстрировав свою зрелость и перспективу. Но даже если он больше никогда не забьет за Нидерланды, он всегда будет помнить о победном голе в дебютном матче. Вот так реализуются мечты!

Проигравший: Дейли Блинд

Дейли Блинд считался невероятным талантом «Аякса» и сборной Нидерландов, когда был моложе, но даже выйдя на пик он не снял сомнительные вопросы относительно своих проблем с атлетизмом. С возрастом проблемы начали усугубляться, что стало приводить к неудачным эпизодам, один из которых случился в моменте с первым голом немцев.

Голландцы доминировали в начале встречи, и Блинд неосмотрительно пошел в центр, пытаясь изолировать от мяча Сержа Гнабри, которому на открытом пространстве он уж точно ничего бы не противопоставил. Конечно, вылазка Блинда создала огромную пропасть позади него, в которую с лазерной точностью сделал пас Йозуа Киммих на Лукаса Клостермана.

Яспер Силлессен выполнил отличный сейв после удара Клостермана, но мяч отскочил на свободный участок, где его подхватил Гнабри, за которым не смог угнаться Блинд, и поразил ворота. Этот гол подарил хозяевам уверенность и огромное преимущество, а Блинд по ходу матча был пойман на подобном просчете не один раз. Голландцы все-таки смогли обыграть Германию, но Дейли Блинд — слабое место, которое в ответственных встречах еще даст о себе знать.

Победитель: Серж Гнабри

Когда-то Серж Гнабри был отдан в аренду «Вест Бромвичу», где он играл так редко, что «Арсенал» вернул его посреди сезона. «Канониры» тоже особо не задействовали немца, поэтому он искал возможность уйти. В итоге всего за 5 миллионов фунтов его приобрел «Вердер», в составе которого он провел впечатляющий сезон и перешел в «Баварию» уже за 8 миллионов, а также поиграл в аренде за «Хоффенхайм».

Его никогда не считали большим талантом, но он неуклонно прогрессировал с тех пор, как оказался в Бремене. Его игра развилась до такой степени, что на сегодняшний день он является бесспорным игроком стартового состава сборной Германии и ключевым элементом ее атаки. Он сделал первые шаги еще в составе олимпийской команды, за которую забил шесть голов в шести матчах и завоевал серебро ОИ-2016.

Никто не ожидал, что он добьется чего-то подобного на высшем уровне, но на сегодняшний день у него восемь голов в девяти матчах. Гнабри — прекрасный пример того, как игроки никогда не должны сдаваться, ведь их карьера может взлететь в любой момент.

Гнабри регулярно угрожал воротам сборной Нидерландов минувшим вечером. Его молниеносная скорость и хорошо поставленный удар обеспечили немцам преимущество уже на 9-й минуте игры.

Проигравший: УЕФА

С какой стати в квалификации Евро-2020 нет VAR? Голландцы вели 2:1 до тех пор, пока Германия не заработала пенальти за игру рукой со стороны Маттейса де Лигта. Однако нужно признать, что решение о назначении 11-метрового было очень странным. Во-первых, не исключаем, что Нико Шульц находился в офсайде. Во-вторых, когда мяч попал в руку де Лигта, он понятия не имел, где находится сфера, и его рука находилась в естественном положении.

Вышло так, что де Лигт, заблокировав прострел, подумал, что мяч вылетел на угловой, поэтому попросту остановился. К тому времени, как он понял, что игровой снаряд находится в игре, он уже коснулся мяча рукой. Этим действием он не пытался получить преимущество, и, по правде говоря, не получил его. Решение арбитра выглядело смешным и лишний раз подчеркнуло необходимость VAR для исправления судейских ошибок.

Победитель: Френки де Йонг

Все знают, насколько хорош Френки де Йонг, как он доминирует и контролирует темп. Его навыки хорошо проявились в прошлом сезоне в составе «Аякса». Вот почему «Барселона» подписала его за 75 миллионов евро, а УЕФА признал лучшим полузащитником года.

Но теперь, когда он играет в «Барселоне» и является авторитетом в полузащите голландской сборной, люди начинают хотеть большего. Уже в «Барселоне» стало понятно, что, хотя он и восхитительно метрономичен в центре поля, он не способен ускорить темп так же, как Серхио Бускетс, поэтому ему приходится выдвигаться вперед. Но если вы идете вперед, то должны доставлять большую угрозу чужим воротам.

Минувшим вечером Френки доказал, что может не только мастерски владеть мячом, но и обеспечить остроту в атаке. Именно он держал голландцев на чужой половине поля и защищал от большинства немецких попыток прорыва, а затем, когда прострел Райана Бабеля прошел в чужую штрафную площадь, он заявил о себе.

Первым касанием он не просто освободился от опеки Шульца, но и занял очень выгодную позицию перед воротами. Вторым касанием он пробил мимо Мануэля Нойера, позволив Нидерландам выйти вперед и изменить весь импульс матча.

После этого он продолжал делать вылазки в атаку и позволил голландцам сковать хозяев, выполняя опасные забросы вперед на своего партнера Жоржиньо Вейналдума.

Проигравший: Йоги Лев

Йоахим «Йоги» Лев думал, что залатал все дыры в своем корабле. После шокирующей серии, в которой они выиграли всего четыре матча из 15, немцы преобразились и выиграли три встречи подряд. Германия победила голландцев в Амстердаме, забив решающий мяч на последней минуте, а также одолела Белоруссию в гостях и разгромила дома Эстонию.

Однако минувшим вечером она проиграла голландцам, и это лишь половина проблемы. Гости переиграли их по всем статьям. После перерыва Лев решил играть с позиции силы, и какое-то время это казалось довольно умной идеей, учитывая слабые стороны Дейли Блинда, но по мере того, как игра развивалась, становилось понято, что Германия не способна создать ни единого момента, пока Нидерланды сами не позволят им этого сделать.

Так что Лев проиграл, и проиграл вчистую. Он тренирует национальную команду с июля 2006 года, и после 13 лет правления должен задаться вопросом, не потерял ли он свою способность по созданию такой система, которая позволяла бы доминировать и забивать голы. 0