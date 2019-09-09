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    Упадок «немецкой машины». Пять причин неудач команды Лева

    Чемпионы мира 2014 года никак не выйдут из пике

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    Сборная Германии настолько плохо играла в прошлом году, что недавнее поражение от Нидерландов со счетом 2:4 толком никого не удивило.
    Подопечные Йоахима Лева, в свое время властвовавшие на футбольном поле, начали свободное падение с октября 2017 года. С того момента они одержали всего восемь побед в 21 сыгранном матче.

    Мартовская победа над Нидерландами — единственная за этот период, когда они обыграли команду, занимающую как минимум 18-ю позицию в рейтинге ФИФА. А ведь у них было целых 11 попыток!

    К слову о рейтингах, немцы близки к историческому провалу: на данный момент они занимают 15-е место и не поднимались выше 13-й строчки с того самого знаменитого вылета с ЧМ-2018.

    Их исторически худший результат — 22-я позиция, и если они продолжат в том же духе, то скоро могут повторить его.

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    • Конечно, Нидерланды — не мальчики для битья, и поражение от них — не повод для того, чтобы поднимать тревогу. И все же в пятницу вечером мы увидели гораздо больше проблем «немецкой машины», чем просто поражение. Обозреватель Squawka Олли Томас выделил пять из них.

    1. Головоломка в центре обороны

    Немецкая оборона — огромная проблема. В четырех последних встречах с Нидерландами она позволила сопернику забить сразу 11 голов. А ведь команде Йоахима Лева раньше хватало двух забитых мячей на своем поле, чтобы обыграть даже самого сильного оппонента.

    На данный момент Джонатан Та, Никлас Зюле и Матиас Гинтер — единственные центральные защитники, доступные Леву. Это солидные игроки, но не более того. Антонио Рюдигер получил травму, хотя и его успехи в сборной были довольно скромными.

    Зюле впечатлил игрой за «Баварию», а вот в сборной пока особо не проявил себя. Та — не Вирджил ван Дейк, Зюле — не Маттейс де Лигт, Гинтер — не Самюэль Умтити, Рюдигер — на Рафаэль Варан.

    Всем хорошо известно, что Лев изгнал из национальной команды Матса Хуммельса и Жерома Боатенга после их ужасного выступления на чемпионате мира, и многие хвалили тренера за то, что он безжалостно расстался с «гнилой древесиной». Тем не менее, вышло так, что он сохранил лицо, отрезав нос. Его решение могло быть оправдано, если бы у Бундестим были дополнительные опции, но их нет.

    Конечно, Боатенг и Хуммельс плохо сыграли в России, а после этого Жером потерял свое место в составе «Баварии», а Матс переехал в Дортмунд, что многие расценили последним этапом в его карьере. Тем не менее, качество Хуммельса в работе с мячом и его лидерские качества точно не навредили бы немецкой команде. «Боруссия» — хороший вариант для него, и Хуммельс сыграет решающую роль в этом сезоне.

    Вероятно, Лев хотел сделать ставку на новое поколение, но решение избавиться от игроков, считавшихся центральными защитниками элитного уровня, все более и более кажется непонятным в данной ситуации.

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    • Зюле имеет все важные навыки, но вы не можете выигрывать турниры, имея в распоряжении лишь одного качественного защитника. Недавно звучали призывы вернуть Хуммельса, но Лев настоял, что он будет придерживаться своей стратегии. Возможно, ему следует ее пересмотреть.

    2. Кризис фланговых защитников

    Если среди центральных защитников еще можно кого-то выбрать, то фланговые немецкие защитники — практически вымерший вид.

    Даже во время своего успешного выступления на чемпионате мира в Бразилии центральный защитник Бенедикт Хеведес большую часть игрового времени провел на левом фланге. Возможно, в 2014 году это сработало, но теперь нехватка качественных оборонительных бровочников угрожает позициям немцев.

    Тот же Йозуа Киммих — один из лучших правых защитников в мировом футболе — действует в центре полузащиты команды Лева, тогда как Лукас Клостерманн сыграл на «немецкую машину» всего три матча при двух полноценных сезонах на взрослом уровне.

    Марвин Платтенхардт получил вызов в сборную только из-за отсутствия других вариантов. Нико Шульц хорош, но предпочитает действовать выше. Тило Керер — центральный защитник, но в случае необходимости может сыграть на правом фланге, хотя он далеко не специалист.

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    • Фланговые защитники важны для сборной Германии, а с ними в стране — хронический дефицит. Лев пытался исправить это, перейдя на схему с тремя центральными защитниками, но, как упоминалось ранее, в центре обороны ситуация не намного лучше.

    Лев начал использовать схему с защитниками-вингерами, пытаясь укрепить разваливающуюся немецкую оборону после провала его любимой 4-2-3-1. Пока что он имел ограниченный успех. Схемам нужно время, но в любом случае команде не хватает быстрых и решительных форвардов под нынешний стиль (подробнее об этом позже).

    Хорошей сборной нужна сильная защита. Это обязательное условие для ее существования. Если Германия продолжит обороняться так, как сейчас, она может попрощаться с надеждами на большой успех.

    3. Загадочный стиль игры

    Состав Германии на матч против Нидерландов сильно отличался от того, что многие ожидали увидеть. В последнее время Лев регулярно проводил ротацию, чтобы найти наиболее оптимальное сочетание. Тимо Вернер и Серж Гнабри выполняли непривычные для себя роли по Бундеслиге — первый действовал на фланге, а второй — в атаке.

    На новой позиции Гнабри чувствовал себя как рыба в воде, о чем говорят его восемь голов в девяти сыгранных матчах. Вернер когда-то тоже играл на фланге, когда не мог закрепить за собой центральную позицию.

    Былые успехи сборной Германии основывались на контроле мяча и превосходных технических способностях — Тони Кроос, Месут Озил, Бастиан Швайнштайгер, Сами Хедира и Томас Мюллер стали катализаторами триумфа в Бразилии. Кроос все еще доступен, но остальная четверка — нет. Швайнштайгер завершил карьеру, а Хедира, Мюллер и Озил пострадали от рук Лева, особенно Месут.

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    • Главный тренер никак не может приспособиться к работе с новыми игроками. Похоже, с ветеранами он расстался, не имея резервного плана. Марко Ройс никак не начнет играть на должном уровне, в то время как Гнабри хоть и успел впечатлить, но ему нужно больше времени, чтобы доказать свою пользу и стать твердым игроком основы.

    Лерой Сане получил травму, хотя до этого его безрассудно недооценивали. Все помнят, как несправедливо его исключили из заявки на ЧМ-2018. Он единственный игрок, обладающим настолько взрывным темпом, который может доставить проблемы любому защитнику в мире, и при этом он игнорируется. Лев надеется, что при новой схеме Сане станет решением многих проблем, когда вернется после травмы.

    Кай Хаверц и Юлиан Брандт, несмотря на огромный успех в Бундеслиге, не получили слишком много шансов от Лева. Есть множество тактических проблем, и до боли очевидно, что наставник пока не знает, как извлечь из своей команды максимум.

    4. Отсутствие талисмана

    У всех топ-сборных есть свой лидер: во Франции — Килиан Мбаппе, в Португалии — Криштиану Роналду, в Англии — Гарри Кейн, в Бельгии — Эден Азар, в Бразилии — Неймар. Ни один немецкий игрок не показал, что способен подражать кому-то из этих звезд.

    Ройс сделал что-то подобное в Дортмунде, но не на международной арене. Лучшие игроки сборной Германии — Кроос и Киммих, играют слишком глубоко, чтобы сделать это. Молодым футболистам нужно время. У лучших команд в истории почти без исключения был кто-то, кто мог вытащить коллектив из неприятностей, когда партнеры не в состоянии это сделать. В Германии и близко такого нет.

    Гнабри является единственным игроком, демонстрирующим что-то вроде формы, необходимой для того, чтобы провести команду через квалификацию Евро-2020. Он блистал в последних матчах, но из-за нехватки опыта его сложно назвать суперзвездой, в которой нуждается Германия. Слишком большое давление на его плечи тоже может оказаться вредным для него.

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    • Мюллер, Озил и, возможно, Марио Гетце были единственными игроками, которые действительно могли претендовать на звание лидера в любой момент своей международной карьеры. Тот же Мюллер имел ненасытный аппетит к забитым мячам и всегда, казалось, забивал в важные моменты (по крайней мере, во время своего пика).

    Такие игроки, как Хаверц и Сане, способны взять эту роль на себя в перспективе, а вот Вернер и другие уже имели шансы продемонстрировать лидерские качества, но безрезультатно. Кто-то, в конце концов, появится, но пока это проблема, которую не может решить ни один тактический ход.

    5. Опыт против молодости

    Проблема, которая уже затрагивалась, и, возможно, не является чьей-либо ошибкой: состав сборной Германии ужасно разбалансирован с точки зрения опыта и молодости.

    Примечательно, что в стартовом составе матча в Гамбурге на поле вышел только один игрок в возрасте от 25 до 29 лет — Шульц, сыгравший до этого всего шесть поединков за национальную команду.

    Учитывая тот факт, что в возрасте от 25 до 29 лет футболисты находится на своем пике, Германия оказалась на каком-то раздорожье. Конечно, в этом есть и положительная сторона. Киммих, Вернер, Хаверц, Сане, Гнабри все еще молоды, так что их ждет яркая международная карьера. У каждой сборной случается переходной период, который как раз переживают немцы.

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    • Однако игрокам, находящимся в расцвете сил, не дают шанс, который они, возможно заслужили. Странно, что Илкай Гюндоган, принимая во внимание достижения «Манчестер Сити», сидел на скамейке, тогда как в центре поля играл Киммих.

    Марку-Андре тер Штегену сейчас 27 лет, и он один из лучших вратарей мира. Конечно, Мануэль Нойер тоже выдающийся вратарь, но тер Штегену, безусловно, трудно осознавать себя вторым номером.

    У Лева есть проблемы, некоторые из которых находятся вне его контроля. Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что он может сделать больше, чтобы получить от своих подопечных максимальную отдачу. 0

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