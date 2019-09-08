Португалия сделала большой шаг к Евро-2020

В рамках отбора на Евро-2020 сборная Португалии победила на выезде команду Сербии со счетом 4:2. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Португалия приблизилась к Евро-2020

«Португалия сделала большой шаг к выходу на Евро-2020 благодаря важнейшей победе 4:2 в Белграде. Поражение стало большим разочарованием для нового сербского босса Любиши Тумбаковича, который удивил многих, оставив Луку Йовича из "Реала" и Сергея Милинковича-Савича из "Лацио" на скамейке запасных», — пишет на страницах AS Пол Рейди.

«Голы от Карвалью, Гедеша, Роналду и Силвы за Португалию, тогда как за Сербию забивали Миленкович и Митрович подарили проблеск надежды для удивительно тихой публики на обычно шумном стадионе "Црвены Звезды". Теперь пиренейцам предстоит сыграть против Люксембурга, тогда как балканцев ожидает визит к тому же Люксембургу, но отчетная победа дает первым лучшие шансы пробиться в финальную часть турнира вместе с лидером группы Украиной».

Фернандеш сыграл ключевую роль в успех Португалии

«Португалия затормозила на старте отбора, но теперь она в порядке и набирает пять очков после трех своих игр, а впереди поездка в Украину, которой она проигрывает восемь очков. Надежды Сербии на выход в финальную часть, похоже, угасают, так как это была игра, в которой ей нужно было побеждать.

Странно, что тренер Любиша Тумбакович оставил нападающего мадридского "Реала" Луку Йовича на скамейке запасных до 87-й минуты, при этом сербы должны быть раздражены отсутствием VAR для этой игры, учитывая, что гол на 80-й минуте от Роналду не должен был засчитываться», — рассуждает Джейми Смит в отчете Goal.com об игре.

«Во время трансферного окна "Спортингу" удалось удержать Бруну Фернандеша, несмотря на то, что игрок обнаружил, что он был близок к тому, чтобы присоединиться к "Тоттенхэму", а "Реал" включил его в список потенциальных подписаний — с учетом его участия в двух голах гостей, понятно, почему он так сильно востребован.

Сербия не выглядела командой, которая проигрывает до того, как Дмитрович пошел на подачу, до которой он явно не добирался. Ему немного не повезло в том, как мяч срикошетил к Карвалью, который и пробил точно в ворота, однако неправильная оценка вратарем создала опасную ситуацию».

Роналду еще ближе к статусу лучшего бомбардира сборных

«89-й гол Роналду, который восстановил перевес гостей в два гола, также добавил в позволил нападающему обзавестись еще одним скальпом: Сербия оставалась одной из тех сборных, в ворота которых тот ни разу не забивал. В Белграде капитан иберийцев провел свой 159-й матч, а в предыдущий раз он отметился голом 5 июня в ворота Швейцарии в рамках Лиги наций. Теперь его активе 30 голов в матчах чемпионатов Евро, включая девять в финальной части — столько же у француза Мишеля Платини», — отмечает O Jogo.

«Криштиану забил трижды в Лиге наций, 37 раз — на чемпионатах мира (семь — в финальной части), дважды — в Кубке Конфедераций и 17 — в товарищеских встречах. В лагере национальной команды он провел на 42 гола больше, чем Паулета, который идет на втором месте, и на 48 больше, чем у Эйсебио. На уровне всех сборных он уступает только иранцу Али Даеи, у которого 107 голов».

Гонало Гедеш доказывает свою важность для сборной

«Гонсало Гедеш оправдал доверие главного тренера национальной сборной Фернанду Сантуша, забив в матче против Сербии. Вингер продолжает оказывать влияние на игру своей команды так же, как и в финале Лиги наций против Нидерландов, где он забил в ворота своего нового одноклубника Яспера Силлессена. 22-летний футболист теперь прочно закрепился в составе», — пишет на страницах Marca Марио Пуиг.

«И если когда-либо были сомнения, матч с балканцами доказал то, что Сантуш верит в талант Гедеша, поскольку он сыграл семьдесят минут. К сожалению для Гедеша, его клубная карьера в "Валенсии" несколько застопорилась, так как он не смог оказать влияние во время своего матча против "Реала", а также против "Сельты" и "Мальорки". Тем не менее, его форма в составе сборной Португалии вселяет оптимизм в него и фанатов "Летучих Мышей", когда сезон только начался». 0