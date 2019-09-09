Трансферный дайджест. 2 — 9 сентября

Иван Ракитич
«Барселона», полузащитник, 31 год
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может перейти в туринский «Ювентус» в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.
Летом хорват согласовал контракт со «старой синьорой», однако переход не состоялся.
«Ювентус» хотел подписать Ракитича, но не пожелал включать в сделку полузащитника Эмре Джана, предложив другого игрока, что не устроило уже каталонцев.
Хавбек предполагает, что столкнется с недостатком игрового времени в этом сезоне, и намерен перейти в «Ювентус» зимой.
Наш прогноз: «Ювентус»
Милан Шкриньяр
«Интер», защитник, 24 года
Защитник «Интера» Милан Шкриньяр стал целью номер один на зимнее трансферное окно для «Манчестер Сити», утверждает Daily Express.
«Горожане» надолго потеряли из-за травмы Эмерика Лапорта, и наставник «Сити» Гвардиола намерен решить эту проблему с помощью покупки Шкриньяра в январе.
«Сити» присматривался к 24-летнему игроку сборной Словакии еще минувшим летом, однако «Интеру» удалось отразить интерес.
На сей раз чемпионы Премьер-Лиги собираются быть настойчивее, потому что от этого трансфера, возможно, будет зависеть успех второй половины сезона.
Впрочем, как сообщает Tuttosport, руководство «нерадзурри» вместе с Антонио Конте считает невозможным вариант с уходом словака и не собирается его продавать, так как в клубе рассчитывают на футболиста в Серии А и Лиге чемпионов.
В нынешнем сезоне Шкриньяр провел 2 матча в Серии А. Соглашение игрока с «Интером» подписано до 2022 года.
Наш прогноз: «Интер»
Мемфис Депай
«Лион», нападающий, 25 лет
Нападающий «Лиона» Мемфис Депай не намерен продлевать контракт с французским клубом и может продолжить карьеру в Серии А, сообщает Calciomercato.
По информации издания, 25-летний футболист не раз обращался к руководству с просьбой о трансфере. «Лион» намерен выручить не менее 60 млн евро за форварда.
Интерес к голландцу проявляет «Милан», который намерен подписать игрока во время зимнего трансферного окна.
В «Милане» рассчитывают, что если Депай продолжит настаивать на трансфере, то французский клуб согласится снизить цену во время переговоров.
Депай перешел в «Лион» по ходу сезона-2016/17, действующий контракт рассчитан до 2021 года.
В текущем сезоне Лиги 1 он провел 4 матча, забил 4 гола и сделал одну результативную передачу. В прошлом сезоне в 36 матчах чемпионата Франции Депай забил 10 голов и сделал 10 ассистов.
Наш прогноз: «Лион»
Федерико Кьеза
«Фиорентина», полузащитник, 21 год
Форвард «Фиорентины» Федерико Кьеза входит в сферу интересов туринского «Ювентуса» и «Интера».
21-летний итальянец — одна из главных зимних трансферных целей миланского клуба, сообщает Goal.com со ссылкой на Tuttosport.
По информации издания Corriere dello Sport, «фиалки» не хотят расставаться с 21-летним игроком и намерены продлить с ним контракт.
Действующее соглашение Кьезы с клубом из Флоренции рассчитано до 2022 года. Его зарплата — 1,8 млн евро в год.
Если же «Фиорентине» придется продать нападающего, то его трансфер будет оцениваться не менее чем в 80 млн.
По данным La Gazzetta dello Sport, сейчас у миланцев нет средств на приобретение футболиста сборной Италии, а новый владелец клуба из Флоренции Рокко Коммиссо не намерен отпускать лидера команды сразу после покупки «Фиорентины».
Летом 2020 года переход Кьезы более вероятен, и «Интер» готов к конкуренции с «Ювентусом».
Кьеза в 100 матчах в Серии А забил 15 голов и отдал 18 передач.
Наш прогноз: «Фиорентина»
Марио Гетце
«Боруссия» Дортмунд, полузащитник, 27 лет
Миланский «Интер» заинтересован в полузащитнике «Боруссии» Марио Гетце, сообщает Bild со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, «нерадзурри» общались с немецким клубом по поводу трансфера 27-летнего игрока этим летом, но не стали делать предложение.
По данным итальянских СМИ, «Интер» вернется к вопросу о переходе Гетце в зимний трансферный период.
Срок контракта Гетце с «Боруссией» истекает в 2020 году. В прошлом сезоне Марио провел 27 матчей в Бундеслиге, забив 7 голов и сделав 7 ассистов.
Наш прогноз: «Боруссия»
Донни ван де Бек
«Аякс», полузащитник, 22 года
Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек по-прежнему находится в сфере интересов «Реала», сообщает As.
22-летний голландец мог перейти в мадридский клуб за 50 млн евро этим летом. В начале августа стало известно о том, что испанцы согласовали контракт с ван де Беком.
Руководство «Аякса» не хотело расставаться с ван де Беком, особенно после того, как Френки де Йонг присоединился к «Барселоне».
К тому же приоритетом «Реала» был хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, чей трансфер так и не состоялся. Королевский клуб вернется к обсуждению возможного перехода ван де Бека по окончании сезона.
По информации La Sexta, «Реал Мадрид» может подписать полузащитника в 2020 году из-за отсутствия серьезных продаж.
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В «Реале» сейчас слишком много игроков, которых нужно продать или отдать в аренду, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. И пока никаких крупных сделок по продаже не совершено, ван де Бека приобрести будет сложно.
Наш прогноз: «Аякс»
Лука Модрич
«Реал», полузащитник, 33 года
Минувшим летом итальянские СМИ утверждали, что обладатель «Золотого мяча-2018» может стать игроком «Милана».
33-летний хорват является фанатом «красно-черных», а директор по футбольным вопросам клуба Звонимир Бобан уже пытался переманить своего соотечественника на «Сан-Сиро».
По информации Calciomercato.it, мечта «Милана» заполучить Модрича может осуществиться летом 2020 года, когда истечет срок действия контракта игрока с «Реалом».
Модрич получит возможность перейти в другой клуб свободным агентом. Чтобы сделка состоялась, опытному хавбеку придется пойти на снижение заработной платы, поскольку «россонери» нужно соблюдать финансовый фэйр-плей и не выходить за рамки правил.
Модрич стал игроком мадридского «Реала» 27 августа 2012 года. В составе «бланкос» хорват выиграл 15 трофеев, а также стал обладателем Золотого Мяча.
Наш прогноз: «Реал» 0