Трансферный дайджест. 2 — 9 сентября

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Иван Ракитич

«Барселона», полузащитник, 31 год

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может перейти в туринский «Ювентус» в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.

Летом хорват согласовал контракт со «старой синьорой», однако переход не состоялся.

«Ювентус» хотел подписать Ракитича, но не пожелал включать в сделку полузащитника Эмре Джана, предложив другого игрока, что не устроило уже каталонцев.

Хавбек предполагает, что столкнется с недостатком игрового времени в этом сезоне, и намерен перейти в «Ювентус» зимой.

Наш прогноз: «Ювентус»

Милан Шкриньяр

«Интер», защитник, 24 года

Милан Шкриньяр globallookpress.com

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр стал целью номер один на зимнее трансферное окно для «Манчестер Сити», утверждает Daily Express.

«Горожане» надолго потеряли из-за травмы Эмерика Лапорта, и наставник «Сити» Гвардиола намерен решить эту проблему с помощью покупки Шкриньяра в январе.

«Сити» присматривался к 24-летнему игроку сборной Словакии еще минувшим летом, однако «Интеру» удалось отразить интерес.

На сей раз чемпионы Премьер-Лиги собираются быть настойчивее, потому что от этого трансфера, возможно, будет зависеть успех второй половины сезона.

Впрочем, как сообщает Tuttosport, руководство «нерадзурри» вместе с Антонио Конте считает невозможным вариант с уходом словака и не собирается его продавать, так как в клубе рассчитывают на футболиста в Серии А и Лиге чемпионов.

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В нынешнем сезоне Шкриньяр провел 2 матча в Серии А. Соглашение игрока с «Интером» подписано до 2022 года.

Наш прогноз: «Интер»

Мемфис Депай

«Лион», нападающий, 25 лет

Мемфис Депай globallookpress.com

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай не намерен продлевать контракт с французским клубом и может продолжить карьеру в Серии А, сообщает Calciomercato.

По информации издания, 25-летний футболист не раз обращался к руководству с просьбой о трансфере. «Лион» намерен выручить не менее 60 млн евро за форварда.

Интерес к голландцу проявляет «Милан», который намерен подписать игрока во время зимнего трансферного окна.

В «Милане» рассчитывают, что если Депай продолжит настаивать на трансфере, то французский клуб согласится снизить цену во время переговоров.

Депай перешел в «Лион» по ходу сезона-2016/17, действующий контракт рассчитан до 2021 года.

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В текущем сезоне Лиги 1 он провел 4 матча, забил 4 гола и сделал одну результативную передачу. В прошлом сезоне в 36 матчах чемпионата Франции Депай забил 10 голов и сделал 10 ассистов.

Наш прогноз: «Лион»

Федерико Кьеза

«Фиорентина», полузащитник, 21 год

Федерико Кьеза globallookpress.com

Форвард «Фиорентины» Федерико Кьеза входит в сферу интересов туринского «Ювентуса» и «Интера».

21-летний итальянец — одна из главных зимних трансферных целей миланского клуба, сообщает Goal.com со ссылкой на Tuttosport.

По информации издания Corriere dello Sport, «фиалки» не хотят расставаться с 21-летним игроком и намерены продлить с ним контракт.

Действующее соглашение Кьезы с клубом из Флоренции рассчитано до 2022 года. Его зарплата — 1,8 млн евро в год.

Если же «Фиорентине» придется продать нападающего, то его трансфер будет оцениваться не менее чем в 80 млн.

По данным La Gazzetta dello Sport, сейчас у миланцев нет средств на приобретение футболиста сборной Италии, а новый владелец клуба из Флоренции Рокко Коммиссо не намерен отпускать лидера команды сразу после покупки «Фиорентины».

Летом 2020 года переход Кьезы более вероятен, и «Интер» готов к конкуренции с «Ювентусом».

Кьеза в 100 матчах в Серии А забил 15 голов и отдал 18 передач.

Наш прогноз: «Фиорентина»

Марио Гетце

«Боруссия» Дортмунд, полузащитник, 27 лет

Марио Гетце globallookpress.com

Миланский «Интер» заинтересован в полузащитнике «Боруссии» Марио Гетце, сообщает Bild со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, «нерадзурри» общались с немецким клубом по поводу трансфера 27-летнего игрока этим летом, но не стали делать предложение.

По данным итальянских СМИ, «Интер» вернется к вопросу о переходе Гетце в зимний трансферный период.

Срок контракта Гетце с «Боруссией» истекает в 2020 году. В прошлом сезоне Марио провел 27 матчей в Бундеслиге, забив 7 голов и сделав 7 ассистов.

Наш прогноз: «Боруссия»

Донни ван де Бек

«Аякс», полузащитник, 22 года

Донни ван де Бек globallookpress.com

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек по-прежнему находится в сфере интересов «Реала», сообщает As.

22-летний голландец мог перейти в мадридский клуб за 50 млн евро этим летом. В начале августа стало известно о том, что испанцы согласовали контракт с ван де Беком.

Руководство «Аякса» не хотело расставаться с ван де Беком, особенно после того, как Френки де Йонг присоединился к «Барселоне».

К тому же приоритетом «Реала» был хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, чей трансфер так и не состоялся. Королевский клуб вернется к обсуждению возможного перехода ван де Бека по окончании сезона.

По информации La Sexta, «Реал Мадрид» может подписать полузащитника в 2020 году из-за отсутствия серьезных продаж.

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В «Реале» сейчас слишком много игроков, которых нужно продать или отдать в аренду, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. И пока никаких крупных сделок по продаже не совершено, ван де Бека приобрести будет сложно.

Наш прогноз: «Аякс»

Лука Модрич

«Реал», полузащитник, 33 года

Лука Модрич globallookpress.com

Минувшим летом итальянские СМИ утверждали, что обладатель «Золотого мяча-2018» может стать игроком «Милана».

33-летний хорват является фанатом «красно-черных», а директор по футбольным вопросам клуба Звонимир Бобан уже пытался переманить своего соотечественника на «Сан-Сиро».

По информации Calciomercato.it, мечта «Милана» заполучить Модрича может осуществиться летом 2020 года, когда истечет срок действия контракта игрока с «Реалом».

Модрич получит возможность перейти в другой клуб свободным агентом. Чтобы сделка состоялась, опытному хавбеку придется пойти на снижение заработной платы, поскольку «россонери» нужно соблюдать финансовый фэйр-плей и не выходить за рамки правил.

Модрич стал игроком мадридского «Реала» 27 августа 2012 года. В составе «бланкос» хорват выиграл 15 трофеев, а также стал обладателем Золотого Мяча.

Наш прогноз: «Реал» 0