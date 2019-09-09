«Монако» — лидер по продажам футболистов среди топ-клубов Европы за последние 10 лет

является самым успешным продавцом футболистов среди клубов топ-5 лиг Европы.

За последние 10 лет монегаски заработали на трансферах 1,029 миллиарда евро, сообщает пресс-служба исследовательского центра CIES Football Observatory.

Среди самых громких продаж клуба отметим трансфер Килиана Мбаппе в ПСЖ за 135 миллионов евро, Хамеса Родригеса в «Реал» за 75 миллионов евро, Тома Лемара в «Атлетико» за 70 миллионов.

На втором месте по продажам находится «Челси» (868 миллионов), на третьем — «Ювентус» (787).

В десятку также вошли «Бенфика» (780), «Реал» (763), «Атлетико» (754), «Рома» (726), «Барселона» (726), «Ливерпуль» (716), «Боруссия» Дортмунд (678). 0