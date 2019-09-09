У «Манчестер Сити» самый дорогой состав в мире

«Манчестер Сити»
globallookpress.com
По данным источника, «горожане» потратили на своих игроков 1,14 миллиарда евро. При подсчетах учитывались и финансовые бонусы, которые прописываются при трансферах.
Второе место в рейтинге занял «Пари Сен-Жермен», вложивший в состав 913 миллионов. Замыкает тройку мадридский «Реал» (902 миллиона).
Полностью первая десятка выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Сити» (Англия) — 1014 млн
2. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 913 млн
3. «Реал» (Испания) — 902 млн
4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 751 млн
5. «Ювентус» (Италия) — 719 млн
6. «Барселона» (Испания) — 697 млн
7. «Ливерпуль» (Англия) — 639 млн
8. «Челси» (Англия) — 561 млн
9. «Атлетико» (Испания) — 550 млн
10. «Арсенал» (Англия) — 498 млн 0