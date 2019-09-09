У «Манчестер Сити» самый дорогой состав в мире

стал первым в истории футбольным клубом, инвестировавшим более миллиарда евро в трансферы на сбор своего состава, сообщает CIES Football Observatory.

По данным источника, «горожане» потратили на своих игроков 1,14 миллиарда евро. При подсчетах учитывались и финансовые бонусы, которые прописываются при трансферах.

Второе место в рейтинге занял «Пари Сен-Жермен», вложивший в состав 913 миллионов. Замыкает тройку мадридский «Реал» (902 миллиона).

Полностью первая десятка выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити» (Англия) — 1014 млн

2. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 913 млн

3. «Реал» (Испания) — 902 млн

4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 751 млн

5. «Ювентус» (Италия) — 719 млн

6. «Барселона» (Испания) — 697 млн

7. «Ливерпуль» (Англия) — 639 млн

8. «Челси» (Англия) — 561 млн

9. «Атлетико» (Испания) — 550 млн

10. «Арсенал» (Англия) — 498 млн 0