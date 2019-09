Квалификация Евро-2020. Лукаку забил 49-й гол, де Брейне оформил ассистентский хет-трик

В других матчах Шотландия на своем поле уступила Бельгии 0:4, Польша и Австрия сыграли вничью (0:0), тогда как Хорватия смогла заработать лишь одно очко в противостоянии с Азербайджаном (1:1).

Обозреватель Squawka Бен Грин выделил шесть основных сюжетных линий, которые вы могли пропустить.

До матча против команды Шотландии главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес говорил о том, как Ромелу Лукаку собирается написать «самую великую главу в своей футбольной карьере» благодаря переходу в миланский «Интер». И, нужно признать, форвард блестяще начал нынешний сезон, дважды отличившись за «нерадзурри» и один раз — за национальную команду.

Убойный финишер уже стал рекордсменом сборной по количеству голов, которых в его активе теперь 49. Эдена Азара, занимающего второе место с 30 точными ударами, он опережает на 19 мячей, так что, когда Ромелу Лукаку достигнет полусотни, это станет переломным моментом в бельгийском футболе, а, учитывая скорость, с которой он забивает мячи, нападающий будет приближаться к сотне к тому моменту, когда задумается о пенсии.

Romelu Lukaku has now scored eight goals in his five competitive appearances for Belgium since the 2018 FIFA World Cup:

⚽️⚽️ vs. Iceland

⚽️⚽️ vs. Switzerland

⚽️ vs. Kazakhstan

⚽️⚽️ vs. Scotland

⚽️ vs. Scotland

Unstoppable for his country. 🇧🇪 pic.twitter.com/60nQ0xuTSq