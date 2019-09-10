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    Квалификация Евро-2020. Лукаку забил 49-й гол, де Брейне оформил ассистентский хет-трик

    Минувшим вечером в Европе состоялись очередные десять матчей квалификации чемпионата Европы 2020 года

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    Нидерланды и Германия одержали победы в группе C, улучшив свои шансы на успешное завершение отбора. «Немецкая машина» в гостях одолела Северную Ирландию (2:0), тогда как «оранжевые» безжалостно расправились с Эстонией (4:0).
    В других матчах Шотландия на своем поле уступила Бельгии 0:4, Польша и Австрия сыграли вничью (0:0), тогда как Хорватия смогла заработать лишь одно очко в противостоянии с Азербайджаном (1:1).

    Обозреватель Squawka Бен Грин выделил шесть основных сюжетных линий, которые вы могли пропустить.

    1. Лукаку приблизился к полусотне

    До матча против команды Шотландии главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес говорил о том, как Ромелу Лукаку собирается написать «самую великую главу в своей футбольной карьере» благодаря переходу в миланский «Интер». И, нужно признать, форвард блестяще начал нынешний сезон, дважды отличившись за «нерадзурри» и один раз — за национальную команду.

    Убойный финишер уже стал рекордсменом сборной по количеству голов, которых в его активе теперь 49. Эдена Азара, занимающего второе место с 30 точными ударами, он опережает на 19 мячей, так что, когда Ромелу Лукаку достигнет полусотни, это станет переломным моментом в бельгийском футболе, а, учитывая скорость, с которой он забивает мячи, нападающий будет приближаться к сотне к тому моменту, когда задумается о пенсии.

    Влияние Лукаку на атаку сборной Бельгии было таким, что его четыре гола помогли подопечным Мартинеса занять третье место на чемпионате мира 2018 года. Более того, уже после мундиаля он забил пять мячей в восьми сыгранных матчах.

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    • Возможно, на «Олд Траффорд» у 26-летнего футболиста получалось не все, но, когда он является частью гармоничной системы, с ним мало кто может соперничать по умению реализовывать свои моменты.

    2. Кевин — катализатор

    В сезоне 2017/18 Кевин де Брейне получил приз «лучший плеймейкер сезона» за свои впечатляющие 16 результативных передач в составе «Манчестер Сити». Даже в сезоне 2018/19, большую часть которого он пропустил из-за травмы, ненасытный созидатель отметился шестью ассистами.

    Минувшим вечером 28-летний игрок на «Хэмпден Парк» оформил ассистентский хет-трик всего за 32 игровых минуты. Его восхитительные передачи и навесы полностью сбили с толку шотландскую оборону.

    В моменте с первым голом де Брейне совершил своевременный забег и сделал пас свободному Лукаку, который уверенно пробил мимо Дэвида Маршалла. При втором и третьем взятии ворот он отметился навесами высочайшего качества, сначала ассистировав Томасу Вермалену, а затем — Тоби Алдервейрелду. Кроме того, он успел забить и сам.

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    • Подумать только, как команда Пепа Гвардиолы сумела оформить требл в прошлом сезоне, оставшись без своего ключевого игрока? Это действительно впечатляет. Но не менее захватывает тот факт, насколько возвращение де Брейне способно преобразить «Манчестер Сити», который захочет наверстать упущенное.

    3. Стойкий Пандев

    Несмотря на то, что он пережил смутные времена, Горан Пандев по-прежнему играет, капитанит и забивает на международном уровне. Минувшим вечером он забил 34-й гол за Северную Македонию в победном матче против Латвии (2:0).

    Многие до сих пор помнят 36-летнего футболиста по его выступлениям за знаменитый «Интер» Жозе Моуринью в сезоне 2009/10, но для македонцев он в первую — олицетворение сборной.

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    • Ветеран «красных львов» является рекордсменом сборной по количеству сыгранных матчей (105), а также по количеству забитых мячей, притом своего ближайшего преследователя — Джорджи Христова — он опережает на 18 точных ударов.

    4. Пушка от Марселя

    Прошлым вечером Марсель Хальстенберг проводил лишь четвертый матч за сборную Германии, притом он вышел очень напряженным, ведь Северная Ирландия отчаянно сопротивлялась.

    Поскольку встреча на «Виндзор Парк» была упорной, пришлось сделать что-то особенное, чтобы открыть счет. Именно этим отличился Хальстенберг, когда через несколько минут после перерыва нанес пушечный удар с левой ноги в верхний угол чужих ворот.

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    • Когда его напарник по «Лейпцигу» Лукас Клостерманн выполнил подачу справа, ловкая скидка от Юлиана Брандта позволила мячу оказаться у Хальстенберга, который изящно сбалансировал свое тело и отправил пулю точно в цель, не оставив Бэйли Пикоку-Фаррелу ни единого шанса.

    5. Дубль Бабела

    Райан Бабел во время своей карьеры успел покочевать по всему футбольному миру: от «Аль-Айна» в Абу-Даби до «Касымпаши» в Стамбуле. Но где бы он не оказался, некогда перспективный форвард «Ливерпуля» продолжал играть за национальную команду, демонстрируя впечатляющие результаты. 58 матчей на международном уровне — отличный результат, учитывая тот факт, с какими звездами ему приходилось конкурировать.

    И вот минувшим вечером он поднял свой приличный международный отрезок карьеры на новый уровень, оформив дубль в матче «оранжевых» против Эстонии. Победа в этой встрече позволяет подопечным Рональда Кумана рассчитывать на попадание в финальную часть Евро-2020.

    Кстати, благодаря дублю Бабел довел общее количество голов за Нидерланды до десяти. На международном уровне он отличился впервые за год, то есть с момента матча против Франции в Лиге наций УЕФА.

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    • В прошлом сезоне он не спас «Фулхэм» от вылета из Премьер-лиги и теперь не представляет клуб, выступающий в одном из пяти сильнейших чемпионов, но он продолжает оставаться ценным винтиком в планах Кумана.

    6. Депай отметил юбилейный матч голом

    Минувшим вечером Мемфис Депай провел юбилейный 50-й матч в составе сборной Нидерландов, и он не мог уйти с поля без забитого мяча, поэтому поразил ворота команды Эстонии на «Ле Кок Арене».

    Еще до забитого мяча Депай успел отметиться ассистом, когда помог отличиться Бабелу через пару минут после перерыва. Кроме того, Мемфис поучаствовал в четвертом взятии ворот, отдав на 87-й минуте результативную передачу Жоржиньо Вейналдуму.

    Его три непосредственных вклада в забитые голы позволили навсегда запомнить 50-й матч в оранжевой футболке. Он не просто довел общее количество голов на международном уровне до 17, но и еще раз доказал свою ценность для клуба и страны. А ведь совсем недавно его карьера находилась в подвешенном состоянии и, казалось, мы не дождемся расцвета его потенциала.

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