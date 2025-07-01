ЦСКА — «Партизан». Онлайн, прямая трансляция

В Москве проходит очередной розыгрыш Братского кубка, и, как и год назад, между собой сыграют ЦСКА и «Партизан». Год назад «армейцы» уже уверенно обыграли сербскую команду в этом турнире (3:0), но теперь всё иначе: у москвичей — новый тренер, которому предстоит выстроить команду заново после ухода Марко Николича. Следить за ходом матча можно с нашим онлайном, присоединяйтесь!

До матча

18:30 Обе команды активно разминаются, арена заполняется — чуть менее получаса до старта матча!

ЦСКА — Партизан livesport.ru

18:20 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

ЦСКА: Акинфеев, Роша, Вильягра, Мухин, Шуманский, Мусаев, Глебов, Гайич, Мойзес, Кисляк, Дивеев.

«Партизан»: М. Милошевич, Юрчевич, Милованович, Драгоевич, В. Милошевич, Натхо, Вукотич, Джурджевич, Роганович, Трифунович, Угрешич.

ЦСКА

После недолгих периодов Владимира Федотова и Марко Николича в роли главных тренеров ЦСКА, Фабио Челестини — новая фигура в армейской истории. Его официальное знакомство с командой состоялось на недавнем спарринге с медиафутбольным «Амкалом», где ЦСКА показал разницу в классе (4:0), но реальное испытание начинается сейчас.

У швейцарца немало идей: он готов играть как в четыре защитника, так и с тройкой в обороне, и делает акцент на гибкость. Потери Пьянича и Жемалетдинова пока не выглядят критичными: состав у армейцев достаточно глубокий, особенно в атакующей линии. Интерес вызывает доверие молодёжи и то, как быстро команда впитывает новые тактические установки.

«Партизан»

Для Срджана Благоевича Братский кубок — не просто летний турнир, а вся предсезонка в миниатюре. Уже 10 июля «Партизан» стартует в квалификации Лиги Европы, и от того, как пройдут ближайшие матчи, зависит не только физическая готовность, но и настроение на старте сезона.

Без Зубайру Ибрагима в атаке сербы теряют вариативность — его травма серьёзно бьёт по фланговой динамике. Тем не менее, в строю остаются опытнейший Бибрас Натхо и универсал Неманья Николич, на плечи которых и ложится креатив.

История на стороне хозяев

ЦСКА выигрывал у «Партизана» пять из шести очных встреч, причём неизменно действовал с позиции силы. Москвичи уже вошли в игровой ритм, успели провести полноценную тренировочную неделю и выглядят готовыми к серьёзной проверке.

Братский кубок — не самый статусный турнир, но для Челестини это возможность утвердиться в глазах болельщиков. А для «Партизана» — шанс не только проверить свои кондиции, но и прервать неприятную традицию игр с российскими командами.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.15.