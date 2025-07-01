ЦСКА — Партизан. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Братский кубок, 1 июля 2025 года

1 июля в первом туре Братского Кубка сыграют ЦСКА и «Партизан». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Партизан», коэффициенты, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: ЦСКА завершил сезон на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиге. Команда набрала 59 очков.

Армейцы смогли завоевать Кубок России, в финальном матче обыграв «Ростов» в серии пенальти со счетом 4:3.

Последние матчи: Армейцы после окончания сезона провели одну товарищескую встречу против медиаклуба «Амкал». ЦСКА разгромил соперника со счетом 4:0.

Стоит отметить, что армейцы уже играли против «Партизана» в этом сезоне в товарищеском матче и были сильнее — 2:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Московский клуб готов с победы начать Братский Кубок. ЦСКА не имеет проблем с составом и планирует в полной мере использовать ротацию в этом турнире.

Армейцы постараются завладеть инициативой с первых минут матча. У команды уже есть победный опыт против сербского коллектива и ЦСКА захочет повторить этот успех.

«Партизан»

Турнирное положение: «Партизан» завершил чемпионат Сербии на втором месте и получил возможность сыграть в квалификации Лиги Европы. Команда набрала 73 очка в 37 турах.

Команда не провела ни одной игры после завершения чемпионата и с нетерпением ждет возможности сразиться в первом туре Братского Кубка.

Последние матчи: свой последний матч «Партизан» выиграл у клуба «Вовойдина» со счетом 3:2. Команда проявила характер и вырвала победу.

В последних пяти играх «Партизан» одержал три победы и дважды проиграл. Разница мячей на этом отрезке 12:6.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: Команда имеет впечатляющий состав для конкурентного футбола в стартовом туре Братского Кубка. «Партизан» планирует поэкспериментировать с составом.

Команду ожидает долгий старт предстоящего сезона: внутренний чемпионат и квалификация в Лиге Европы.

Статистика для ставок

ЦСКА одержал победу в прошлом розыгрыше Братского Кубка против «Партизана»

«Партизан» проиграл последний товарищеский матч армейцам

ЦСКА одержал крупную победу в последней товарищеской игре против «Амкала»

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА является фаворитом матча по мнению букмекеров. Победа армейцев оценивается в коэффициент 1.87. Ничейный результат в 3.80. Победа Партизана принимается со ставкой 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами: 1.48 и 2.50.

Прогноз: в первом туре команды постараются начать турнир с победы. Можно ожидать открытую игру и большого количества моментов.

ЦСКА и «Партизан» уже играли в прошлом году и заняли первую и третью строчку в группе соответственно. Московский клуб планирует повторить успех, однако сербская команда настроена серьезно.

Ставка: ЦСКА победит в основное время за 1.87.

Прогноз: Более рискованный прогноз на матч заключается в ожидании большого количества голов в матче, зная как команды любят играть в атакующий футбол.

Ставка: Тотал больше 4 в матче за 3.10.