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    ЦСКА начнет с победы Братский Кубок

    ЦСКА — Партизан. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Братский кубок, 1 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Партизан»
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    Футбольный клуб ЦСКА
    1 июля в первом туре Братского Кубка сыграют ЦСКА и «Партизан». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Партизан», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 01 Июля 2025 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 19:00 Партизан

    Партизан

  • Белград
    •

    ЦСКА

    Турнирное положение: ЦСКА завершил сезон на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиге. Команда набрала 59 очков.

    Армейцы смогли завоевать Кубок России, в финальном матче обыграв «Ростов» в серии пенальти со счетом 4:3.

    ЦСКА — Партизан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Армейцы после окончания сезона провели одну товарищескую встречу против медиаклуба «Амкал». ЦСКА разгромил соперника со счетом 4:0.

    Стоит отметить, что армейцы уже играли против «Партизана» в этом сезоне в товарищеском матче и были сильнее — 2:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Московский клуб готов с победы начать Братский Кубок. ЦСКА не имеет проблем с составом и планирует в полной мере использовать ротацию в этом турнире.

    Армейцы постараются завладеть инициативой с первых минут матча. У команды уже есть победный опыт против сербского коллектива и ЦСКА захочет повторить этот успех.

    «Партизан»

    Турнирное положение: «Партизан» завершил чемпионат Сербии на втором месте и получил возможность сыграть в квалификации Лиги Европы. Команда набрала 73 очка в 37 турах.

    Команда не провела ни одной игры после завершения чемпионата и с нетерпением ждет возможности сразиться в первом туре Братского Кубка.

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    • Последние матчи: свой последний матч «Партизан» выиграл у клуба «Вовойдина» со счетом 3:2. Команда проявила характер и вырвала победу.

    В последних пяти играх «Партизан» одержал три победы и дважды проиграл. Разница мячей на этом отрезке 12:6.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: Команда имеет впечатляющий состав для конкурентного футбола в стартовом туре Братского Кубка. «Партизан» планирует поэкспериментировать с составом.

    Команду ожидает долгий старт предстоящего сезона: внутренний чемпионат и квалификация в Лиге Европы.

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    Статистика для ставок

    • ЦСКА одержал победу в прошлом розыгрыше Братского Кубка против «Партизана»

    • «Партизан» проиграл последний товарищеский матч армейцам

    • ЦСКА одержал крупную победу в последней товарищеской игре против «Амкала»

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА является фаворитом матча по мнению букмекеров. Победа армейцев оценивается в коэффициент 1.87. Ничейный результат в 3.80. Победа Партизана принимается со ставкой 3.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами: 1.48 и 2.50.

    Прогноз: в первом туре команды постараются начать турнир с победы. Можно ожидать открытую игру и большого количества моментов.

    ЦСКА и «Партизан» уже играли в прошлом году и заняли первую и третью строчку в группе соответственно. Московский клуб планирует повторить успех, однако сербская команда настроена серьезно.

    Ставка: ЦСКА победит в основное время за 1.87.

    Прогноз: Более рискованный прогноз на матч заключается в ожидании большого количества голов в матче, зная как команды любят играть в атакующий футбол.

    Ставка: Тотал больше 4 в матче за 3.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч ЦСКА — Партизан?

    Матч ЦСКА — Партизан состоится 01 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч ЦСКА — Партизан?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа ЦСКА в основное время.

    Ставка: на что сделать ставку в матче ЦСКА — Партизан?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа ЦСКА в основное время» с коэффициентом у букмекеров 1.87.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА — Партизан?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче ЦСКА — Партизан?

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА является фаворитом матча по мнению букмекеров. Победа армейцев оценивается в коэффициент 1.87. Ничейный результат в 3.80. Победа Партизана принимается со ставкой 3.70.

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    ЦСКА — Партизан: прогноз и ставка за 1.87, статистика, коэффициенты матча 01.07.202519:00. ЦСКА начнет с победы Братский Кубок
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