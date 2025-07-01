Реал — Ювентус: ставка за 1.82 в прогнозе на матч Клубного чемпионата мира

Реал Мадрид
Ювентус
«Реал»
Турнирное положение: «Реал» набрал семь очков и занял первое место в группе, благодаря чему и получил нынешнего соперника, а не «Манчестер Сити».
Команда на два очка опередила своего ближайшего преследователя «Аль-Хиляль», на три — третий в таблице «Зальцбург» и четвертую в квартете «Пачуку».
Реал Мадрид — Ювентус: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Клубного чемпионата мира «Сливочные» разгромили «Зальцбург» (3:0).
Перед этим в поединке второго тура этой же стадии турнира королевский клуб также набрал три очка, с результатом 3:1 одержав победу над «Пачукой».
Не сыграют: травмированы — Алаба, Камавинга, Карвахаль, Милитао, Эндрик, Мбаппе и Менди, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Реал» пять раз выиграл и ни разу не проиграл.
Такая форма сулит номинальным хозяевам хорошие шансы на успех в дуэли, особенно если учесть превосходство в классе над нынешним соперником.
Гонсало Гарсия и Федерико Вальверде — лучшие бомбардиры команды на Клубном ЧМ с двумя голами.
«Ювентус»
Турнирное положение: «Ювентус» по итогам трех туров занял вторую позицию в группе, поэтому и получил в соперники столь сложного соперника.
Команда на три балла уступила победителю квартета «Манчестер Сити», а также на три пункта опередила третий в таблице «Аль-Айн», а также на шесть очков — четвертый «Видад».
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура КЧМ «Старая Синьора» проиграла «Манчестер Сити» (2:5).
Перед этим в поединке второго тура этого же турнира итальянский клуб с разгромным результатом 4:1 оказался сильнее «Видада».
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Ювентус» ни разу не проиграл при пяти победах и двух ничьих.
Такая форма вроде бы сулит номинальным гостям хорошие шансы на итоговый успех в противостоянии, тем не менее, добиться этого будет сложно, если учесть перевес соперника в классе.
Кенан Йылдыз — лучший бомбардир команды на Клубном ЧМ с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Реал» выиграл «всухую»
- в четырех последних матчах «Ювентуса» забивали больше 2,5 голов
- в семи из восьми последних матчей «Ювентус» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.68. Ничья — в 3.98, победа «Ювентуса» — в 4.84.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.82 и 1.99.
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Прогноз: в четырех последних матчах номинальных гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в пяти из шести последних очных поединков этих соперников.
Между тем, в двух последних матчах номинальных хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют 1-й тайм и матч, ведь хозяева превосходят соперника в классе.
Ставка: «Реал» выиграет 1-й тайм и матч за 2.44