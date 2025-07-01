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    Одолеет ли «Реал» «Ювентус»?

    Реал — Ювентус: ставка за 1.82 в прогнозе на матч Клубного чемпионата мира

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Ювентус»
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    Винисиус Жуниор («Реал»)
    1 июля в 1/8 финала Клубного чемпионата мира 2025 года по футболу сыграют «Реал» и «Ювентус». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Ювентус», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Клубный ЧМ. 1/8 финала 01 Июля 2025 года

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 22:00 Ювентус

    Ювентус

  • Турин
    •

    «Реал»

    Турнирное положение: «Реал» набрал семь очков и занял первое место в группе, благодаря чему и получил нынешнего соперника, а не «Манчестер Сити».

    Команда на два очка опередила своего ближайшего преследователя «Аль-Хиляль», на три — третий в таблице «Зальцбург» и четвертую в квартете «Пачуку».

    Реал Мадрид — Ювентус: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Клубного чемпионата мира «Сливочные» разгромили «Зальцбург» (3:0).

    Перед этим в поединке второго тура этой же стадии турнира королевский клуб также набрал три очка, с результатом 3:1 одержав победу над «Пачукой».

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Алаба, Камавинга, Карвахаль, Милитао, Эндрик, Мбаппе и Менди, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Реал» пять раз выиграл и ни разу не проиграл.

    Такая форма сулит номинальным хозяевам хорошие шансы на успех в дуэли, особенно если учесть превосходство в классе над нынешним соперником.

    Гонсало Гарсия и Федерико Вальверде — лучшие бомбардиры команды на Клубном ЧМ с двумя голами.

    «Ювентус»

    Турнирное положение: «Ювентус» по итогам трех туров занял вторую позицию в группе, поэтому и получил в соперники столь сложного соперника.

    Команда на три балла уступила победителю квартета «Манчестер Сити», а также на три пункта опередила третий в таблице «Аль-Айн», а также на шесть очков — четвертый «Видад».

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура КЧМ «Старая Синьора» проиграла «Манчестер Сити» (2:5).

    Перед этим в поединке второго тура этого же турнира итальянский клуб с разгромным результатом 4:1 оказался сильнее «Видада».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Ювентус» ни разу не проиграл при пяти победах и двух ничьих.

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    Такая форма вроде бы сулит номинальным гостям хорошие шансы на итоговый успех в противостоянии, тем не менее, добиться этого будет сложно, если учесть перевес соперника в классе.

    Кенан Йылдыз — лучший бомбардир команды на Клубном ЧМ с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Реал» выиграл «всухую»

    • в четырех последних матчах «Ювентуса» забивали больше 2,5 голов

    • в семи из восьми последних матчей «Ювентус» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.68. Ничья — в 3.98, победа «Ювентуса» — в 4.84.

    ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.82 и 1.99.

    Прогноз: в четырех последних матчах номинальных гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в пяти из шести последних очных поединков этих соперников.

    Между тем, в двух последних матчах номинальных хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют 1-й тайм и матч, ведь хозяева превосходят соперника в классе.

    Ставка: «Реал» выиграет 1-й тайм и матч за 2.44

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Реал — Ювентус?

    Матч Реал — Ювентус состоится 01 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Клубный чемпионат мира.

    Прогноз: какой прогноз на матч Реал — Ювентус?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Реал — Ювентус?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.82.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Реал — Ювентус?

    Смотреть матч турнира Клубный чемпионат мира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Реал — Ювентус?

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.68. Ничья — в 3.98, победа «Ювентуса» — в 4.84.

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