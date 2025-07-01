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    «Реал» и «Ювентус» сосредоточатся на обороне, ЦСКА с Челестини снова победит

    Экспресс дня 1 июля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Игор Тудор
    В очередном экспрессе рассмотрим матч Клубного чемпионата мира, товарищескую встречу, а также игру чемпионата Канады На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Реал» Мадрид — «Ювентус»

    Футбол. Клубный чемпионат мира. 1/8 финала

    Мадридский «Реал» является фаворитом предстоящего матча. На групповом этапе испанский клуб занял в квартете первое место. Хаби Алонсо постепенно меняет команду. Специалист сейчас пробует варианты с тремя центральными защитниками.

    Для поклонников «Реала» есть хорошие новости. Восстановился форвард Килиан Мбаппе. Ранее у француза были проблемы с желудком, но теперь, похоже, все неприятности позади.

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    • «Ювентус» на групповом этапе одержал две победы и один раз проиграл. Команда уступила «Манчестер Сити» со счетом 2:5. Игор Тудор — сторонник оборонительного футбола. Пока тренер не определился с основной обоймой и использует широкую ротацию.

    «Реал» наверняка будет играть первым номером. Но «Ювентус» может создать проблемы сопернику на контратаках. Вряд ли стоит ждать голевую феерию. Команды будут играть осторожно и постараются допустить минимум ошибок.

    Ставка: ТМ 3.5 за 1.45.

    ЦСКА — «Партизан»

    Футбол. Товарищеский матч

    ЦСКА под руководством Фабио Челестини уже успел отпраздновать одну победу. Ранее армейцы в товарищеской встрече играли с «Амкалом». Красно-синие разгромили соперника со счетом 4:0.

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    Букмекеры считают фаворитом ЦСКА. Новый тренер здорово мотивирован, поэтому армейцы не сыграют спустя рукава. Высока вероятность, что после отставки Марко Николича столичный клуб одержит вторую победу кряду.

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  • 28/06/2025

    • «Партизан» не проводил официальных матчей с 25 мая. В этот день команда дома обыграла «Войводину» со счетом 3:2. Напомним, «Партизан» в прошедшем сезоне чемпионата Сербии финишировал на 2-й строчке.

    Прогнозы и ставки на футбол

    ЦСКА и «Партизан» друг с другом сыграли пять встреч. У армейцев 4 победы, также была зафиксирована одна ничья. «Партизан» еще ни разу в своей истории не обыгрывал красно-синих. Удастся ли сербскому клубу прервать эту серию?

    Ставка: Победа ЦСКА за 1.79.

    «Галифакс Уондерерс» — «Валоур»

    Футбол. Чемпионат Канады

    В июне «Галифакс Уондерерс» провел 4 матча. У команды была зафиксирована только одна победа. 21-го числа «Галифакс Уондерерс» дома одолел «Ванкувер Лэнгли» со счетом 1:0.

    Букмекеры не верят, что гости добьются успеха. «Галифакс Уондерерс» очень хорошо играет на своем поле. В последних десяти домашних матчах команда проиграла лишь раз.

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  • 28/06/2025

    • «Валоур» до этого уступил в двух матчах чемпионата Канады подряд. Сначала был неудачный визит к «Атлетико» из Оттавы (0:3). Вскоре «Валоур» в родных стенах не набрал очков во встрече с «Форджем» (0:5).

    У «Валоура» есть проблемы в атаке. В июне команда забила три гола — это произошло в матче с «Ванкувер Лэнгли». В остальных трех встречах «Валоур» не смог поразить ворота соперников.

    Ставка: Победа «Галифакс Уондерерс» за 1.73.

    Общий коэффициент: 4.49.

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