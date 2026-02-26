В экспрессе разберем матчи в РПЛ, АПЛ и чемпионате Португалии. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 27 февраля с коэффициентом для ставки за 4.28.

«Зенит» — «Балтика»

Футбол. Чемпионат России

Команда Сергея Семака завершила первую часть сезона на второй позиции, набрав 39 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет всего один балл. Перед зимней паузой «Зенит» выглядел уверенно: в пяти последних матчах чемпионата петербуржцы одержали четыре победы при одной ничьей. Однако на Зимнем Кубке РПЛ команда финишировала последней, уступив ЦСКА, «Краснодару» и московскому «Динамо», что оставило определённые вопросы по игровым кондициям.

В межсезонье клуб усилил состав, пригласив Игоря Дивеева, Джона Джона и Джона Дурана. Задача на весну остаётся прежней — вернуть чемпионский титул. Домашняя встреча с «Балтикой» — хорошая возможность начать решающий отрезок с победы.

Калининградцы стали одной из самых ярких команд текущего сезона. Новичок элиты располагается на пятой строчке с 35 очками и демонстрирует лучшую оборону чемпионата — всего семь пропущенных мячей. В пяти последних турах «Балтика» не потерпела ни одного поражения, трижды победив и дважды сыграв вничью, включая матч против «Краснодара».

Зимой коллектив Андрея Талалаева сохранил основной костяк, потеряв лишь Владислава Сауся. Стабильность состава позволяет рассчитывать на прежнюю организованность и строгую игровую дисциплину. В первом круге «Балтика» уже отобрала очки у петербуржцев, завершив встречу нулевой ничьей.

Ставка: Победа «Зенита» за 1.52.

«Вулверхэмптон» — «Астон Вилла»

Футбол. Чемпионат Англии

Единственный успех в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги «волки» добыли ещё в начале года, обыграв «Вест Хэм». С тех пор команда не может выиграть уже более полутора месяцев. В следующих восьми турах «Вулверхэмптон» ограничился четырьмя ничьими — очки удалось взять в матчах с «Эвертоном», «Ньюкаслом», «Ноттингем Форест» и даже с лидирующим «Арсеналом» (2:2). В целом результативность остаётся слабым местом «волков». В пяти из восьми последних матчей чемпионата «Вулверхэмптон» уходил с поля без забитых голов.

Хотя по количеству пропущенных мячей команду Роба Эдвардса уже обошёл «Бернли», надёжность по-прежнему вызывает вопросы. В семи последних домашних встречах АПЛ против соперников из верхней части таблицы «Вулверхэмптон» стабильно пропускал не менее двух голов. Исключениями стали игры с «Вест Хэмом» и «Ньюкаслом», которые располагаются ниже в турнирной таблице.

Команда Унаи Эмери переживает непростой период. В пяти предыдущих встречах во всех турнирах «Астон Вилла» неизменно забивала по одному мячу. Этого хватило лишь для минимальной победы над «Брайтоном».

В чемпионате бирмингемцам удалось набрать всего два очка за три тура, а поражение от «Ньюкасла» (1:3) привело к вылету из Кубка Англии. В игре с «Лидсом» команда спаслась от поражения благодаря голу в концовке — 1:1. Несмотря на спад, «Астон Вилла» остаётся третьей, однако отставание от «Арсенала» увеличилось до десяти очков, пусть и с матчем в запасе.

Ставка: Обе забьют за 1.75.

«Порту» — «Арока»

Футбол. Чемпионат Португалии

После неудачного отрезка в начале февраля, когда команда впервые проиграла в чемпионате и затем сыграла вничью со «Спортингом» (1:1), «Порту» быстро вернулся к привычному ритму. Победы над «Насьоналом» и «Риу Ави» с одинаковым счётом 1:0 позволили не только пополнить очковую копилку, но и сохранить ворота в неприкосновенности.

Сейчас «драконы» уверенно возглавляют таблицу Примейры, набрав 62 очка в 23 турах. Преимущество над ближайшим преследователем составляет четыре балла, и команда продолжает демонстрировать чемпионскую стабильность.

Несмотря на кадровые сложности, «Порту» продолжает уверенно выступать как в чемпионате, так и на европейской арене. Существенным преимуществом остаётся фактор своего поля: в 11 домашних матчах Примейры команда одержала девять побед при двух ничьих. Разница мячей — 21:3.

Под руководством Васку Сеабры «Арока» заметно прибавила. В четырёх последних турах чемпионата клуб одержал три победы. В прошлом матче был разгромлен «Насьонал» — 3:0. Благодаря успешной серии «Арока» с 26 очками поднялась на 11-е место и оторвалась от зоны вылета на восемь баллов.

В матчах против «Порту» коллектив нередко действует смело впереди. В пяти последних очных встречах «Арока» дважды отбирала очки у лидера — сыграла вничью 1:1 и одержала победу 3:2, демонстрируя, что способна навязать борьбу даже фавориту.

Ставка: Победа «Порту» с форой (-1.5) за 1.61.

