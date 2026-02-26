Забить сумеют не все?!

прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.00

27 февраля в 28-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вулверхэмптон» и «Астон Вилла». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Вулверхэмптон — Астон Вилла с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Волки» борются за выживание. Команда находится на 20 месте турнирной таблицы.

При этом «Вулверхэмптон» на 17 целых пунктов отстает от спасительной 17 позиции. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» уступили «Кристал Пэласу» (0:1).

До того команда дала бой «Арсеналу» (2:2). А вот поединок с «Гримсби» завершился минимальной победой.

В пяти своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Вулверхэмптон» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Волки» нынче крайне нестабильны в плане результатов. Команда чередует редкие успешные поединки с блеклыми.

Причем «Вулверхэмптон» традиционно неудачно противостоит «Астон Вилле». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Астон Вилла» на 3 очка оторвалась от идущего следом «Манчестер Юнайтед». При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вилланы» не сумели переиграть «Лидс» (1:1).

До того команда была бита «Ньюкаслом» (1:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение ершистому «Брайтону» (1:0).

При этом «Астон Вилла» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Вилланы» нынче угодили в мини-кризис. Команда не побеждает уже 2 матча подряд.

При этом «Астон Вилла» в среднем пропускает один мяч за матч. Вот только форвард Олли Уоткинс не забивает уже 5 матчей кряду.

Команда имеет достаточно надежные тылы. А вот побороться за второе место «вилланам» с их нестабильностью будет проблематично.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Астон Вилла» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: «Вулверхэмптон» забивает с огромной натугой, да и «вилланам» пора налаживать результаты.

2.00 Обе не забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Обе не забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме «вилланы» одолеют аутсайдера.

2.45 П2 в 1 тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла» принесёт чистый выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Победа «Астон Виллы» в 1 тайме за 2.45

Пять причин, почему ставка зайдет