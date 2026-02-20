LiveSport.Ru подводит итоги произвольной программы в женском одиночном катании на зимних Олимпийских играх 2026 года.

Петросян не сдалась и боролась до конца

Многие в России ожидали, что 19 февраля принесёт стране медаль зимней Олимпиады-2026. Так и получилось: серебро в ски-альпинизме выиграл Никита Филиппов. Хотя большинство болельщиков настраивалось на успешное выступление нашей спортсменки в фигурном катании.

5-е место после короткой программы и отставание в 5,82 баллов от лидирующей Ами Накаи оставляли надежды на то, что Аделия Петросян сможет вмешаться в борьбу за попадание в топ-3. Однако невысокая (относительно соперниц) вторая оценка требовала от россиянки включения в контент четверного тулупа.

На тренировках процент успешного выполнения этого прыжка у Аделии находился в районе 40%. Тем не менее, 18-летняя фигуристка вместе с тренерами приняла решение рискнуть и совершить попытку в рамках соревновательного проката. К сожалению, она оказалась неудачной — падение с недокрутом на одну галку, что снизило базовую стоимость квада на 20%.

Аделия Петросян globallookpress.com

После сорванного тулупа настроение у Петросян явно пропало. Впрочем, она смогла достойно откатать программу до конца: из помарок судьи только дважды усмотрели неясное ребро на тройном лутце. Результат Аделии почти повторил расстановку двухдневной давности: третье место по технике, но лишь 12-е — по компонентам. В сумме это дало 141,64, что, между прочим, на 0,73 балла больше, чем в Пекине при прокате, близком к идеальному, но без ультра-си.

Мне перед собой, федерацией и болельщиками немного стыдно. Психологически будет сложно вернуться в Россию после такого проката. Ощущения не очень. Упустила свой шанс на более высокое место. Аделия Петросян 3-кратная чемпионка России по фигурному катанию

Итоговые баллы Петросян — 214,53, что позволило ей занять шестое место в итоговом протоколе. По сравнению со вторником Аделия никого не опередила, а вперёд пропустила только Эмбер Гленн.

Эмбер Гленн globallookpress.com

«Бабочка» на риттбергере в короткой программе отбросила американку на 13-е место. Но 26-летняя фигуристка — одна из немногих, кто располагает в своём арсенале тройным акселем. Он вкупе с очень хорошим прокатом (было только одно касание льда рукой на приземлении) позволил получить наивысшие баллы за технику (78,87) и, тем самым, подняться в таблице на 8 позиций. И всё же, Эмбер — наглядный пример того, что короткой программой нельзя выиграть, но можно проиграть.

Невозмутимость обыграла собранность

Судьбу золотой медали разыгрывали одна американка и три японки. Первой из них на лёд вышла Моне Чиба. Она обошлась без серьезных ошибок, но три выявленных недокрута урезали её техническую оценку на 3 балла. Их-то в итоге и не хватило фигуристке из Японии для того, чтобы взобраться на пьедестал — она осталась четвёртой.

Следующая очередь наступила для Алисы Лю. После возобновления карьеры американка находится на каком-то своём вайбе, где место переживаниям за результат нет от слова совсем. Она это подтвердила накануне заявлением, что медаль ей не нужна. Поэтому Алиса предсказуема вышла на лед и будто непринуждённо, но успешно (если не считать два неясных ребра на тройных флипах) откатала программу под диско-версию песни «MacArthur Park Suite», которая год назад принесла золото чемпионата мира. Сегодня же статус чемпионки позволил Лю, имея лишь 9-ю базу, получить 15,80 надбавками и 72,46 компонентами — 150,20 и 226,79 в сумме.

Большее расположение от арбитров в этот вечер смогла заполучить только Каори Сакамото: 16,68 надбавками и 74,84 компонентами. Однако трёхкратная чемпионка мира, которая визуально была максимальна собрана и сконцентрирована прокате, по сути, сама отдала золотую медаль. Во второй половине программы японка плохо приземлилась после тройного флипа и не смогла прикрепить к нему каскад.

У Каори была одна возможность не остаться с 10-ю прыжками вместо 11-ти: прыгнуть второй прыжок после тройного риттбергера. Но она на это не пошла и, возможно, именно этим неправильным решением проиграла американке 1,89 балл. По всей видимости, Сакамото, которая заранее объявила о предстоящем завершении карьеры (в апреле ей исполнится 26 лет), останется без олимпийского золота.

Последней, кто мог помешать Лю занять первое место, была лидировавшая после короткой программы Ами Накаи. Японка имела преимущество в 2,12 балла, но оно с лихвой перекрывалось оценками за компоненты. Так что 17-летней фигуристке требовалось не просто идеально откатать, но и с тройным акселем.

И если с элементом ультра-си она справилась, то более простые элементы вызывали трудности: каскад 3-2 вместо 3-3, два недокрута и одно неясное ребро. Ами по итогам произвольной программы стала 9-й (140,45), поэтому ей еще повезло, что в итоговом результате она стала бронзовым призером. Таким образом, соревнования завершились слезами двух японок (одной — от счастья, другой — от горя) и радостью американки.

Каори Сакамото, Алиса Лю, Ами Накаи globallookpress.com

Из других результатов стоит отметить, что звание сильнейшей европейской фигуристки последних двух лет подтвердила Нина Петрыкина. Как и на чемпионате Европы, эстонка откатала чище многих соперниц (за два дня допустила лишь один недокрут) и с заслуженными 210,82 баллами заняла седьмое место.

А вот более опытные фигуристки, наоборот, после нормального выступления в короткой программе скатились вниз в турнирной таблице. В частности, грузинка Анастасия Губанова опустилась с 6-го на 9-е место (209,99), а Луна Хендрикс — с 7-го на 14-е (199,65).

Итоговое положение топ-6 фигуристок в женском одиночном катании:

1. Алиса Лю (США) — 226,79

2. Каори Сакамото (Япония) — 224,90

3. Ами Накаи (Япония) — 219,16

4. Моне Чиба (Япония) — 217,88

5. Эмбер Гленн (США) — 214,91

6. Аделия Петросян (Россия) — 214,53

Ещё один остался вечер

Все награды в фигурном катании разыграны. К нашему всеобщему сожалению, фигуристы из России, включая СССР, впервые с 1960 года остались без медалей на Олимпийских играх. Конечно, большую роль в этом «достижении» сыграло 4-летнее отстранение отечественных спортсменов и допуск на Игры только двоих — Аделии Петросян и Петра Гуменника (оба заняли 6-е места).

Пётр Гуменник globallookpress.com

США, которые рассчитывали привести из Милана в лучшем случае 4 золотые медали, довольствуются только двумя первыми местами: второй раз подряд в команде и впервые с 2002 года, кода неожиданно выиграла Сара Хьюз, в женском одиночном катании. Больше всего медалей (6) увозит Япония, представители которой трижды завоевывали серебро. Ну и нельзя не отметить исторические медали Казахстана (золото Михаила Шайдорова) и Грузии (серебро Анастасии Метёлкиной и Луки Берулавы).

В последний раз шанс увидеть фигуристов на олимпийском льду представиться в субботу, 21 февраля, когда в 22:00 по московскому времени стартуют показательные выступления. Уже известно, что Петра Гуменник приглашения на это мероприятие не получил. Скорее всего, такую же участь ожидает и Аделию Петросян. Поэтому ближайший выход российских олимпийцев на публику откладывается на 7-8 марта, когда в Челябинске состоится финал Гран-При России.