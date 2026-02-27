В пятницу, 27 февраля, питерский «Зенит» примет калининградскую «Балтику» в рамках 19-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

23' Инициатива у «Зенита».

22' Удар Дугласа Сантоса из пределов штрафной «Балтики» сумели накрыть защитники гостей.

21' Максим Глушенков совершил подачу в штрафную «Балтики», но до удара по воротам дело довести у хозяев не получилось.

20' Много в игре стыков и единоборств, они зачастую и определяют вектор развития атаки.

19' Подача Глушенкова в штрафную «Балтики» со штрафного, Джон Дуран нанёс удар головой, не получился он сильным, спокойно поймал мяч вратарь гостей Максим Бориско.

18' В среднем темпе развивается игра, пока «без ворот» она проходит.

15' Вброс Бевеева с аута в штрафную «Зенита», уверенно на выходе мяч руками забрал вратарь хозяев Денис Адамов.

13' Подача Джон Джона с углового «Зенита», но Дугласу Сантосу не позволил пробить головой защитник гостей Мингиян Бевеев.

11' «Зенит» взяв мяч под контроль, разыгрывает его в середине поля.

09' Позиционная атака «Зенита» завершилась неточным забросом Нино, мяч за лицевую «Балтики» выкатился.

07' Желтая карточка показана Николаю Титкову, за срыв атаки «Зенита».

07' Не стесняются команды играть длинными передачами, упрощая игру в начале.

05' В спокойном темпе начинается матч, команды присматриваются друг к другу.

04' Дуглас Сантос вбросил мяч из-за боковой в штрафную «Балтики», отбились гости.

03' Последовательно подала «Балтика» 2 угловых, справились зенитовцы.

02' Максим Петров пробил из-за пределов штрафной «Зенита», мяч зацепив одного из защитников хозяев на угловой «Балтики» улетел.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Балтики».

До матча

19:29 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, вмещающей 68 134 зрителя.

19:10 Главным судьей матча будет Алексей Сухой из Люберец.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Зенита» Телеграм ФК «Зенит»

«Зенит»: Адамов, Сантос, Дивеев, Нино, Барриос, Вендел, Джон Джон, Мантуан, Дуран, Глушенков, Педро.

Стартовый состав «Балтики» Телеграм ФК «Балтика»

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Беликов, Рядно, Мендель, Титков, Петров, Хиль.

«Зенит»

Петербуржцы мечтают о чемпионском титуле. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы. При этом «Зенит» на один пункт отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч. Свой предыдущий поединок команда провела удачно. Петербуржцы в спарринге одолели «Краснодар» (1:0). До того команда в серии пенальти уступила ЦСКА. Зато поединок с самаркандским «Динамо» завершился успехом (1:0). В пяти своих последних матчах команда добыла три виктории. В этих поединках «Зенит» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Петербуржцы плодотворно подготовились к рестарту чемпионата. Да и в кадровом плане команда Сергея Семака выглядит мощнее всех в лиге. Причем «Зенит» традиционно успешно противостоит «Балтике». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

«Балтика»

«Балтийцы» проводят продуктивный сезон. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы. Причем «Балтика» на 2 очка отстает от медальной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч. Предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Балтийцы» в контрольной встрече переиграли «Крылья Советов» (1:0). До того команда подписала мировую с «Ахматом» (2:2). А вот чуть ранее она с натугой переиграла «Кайсар» (2:1). При этом «Балтика» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

«Балтийцы» намерены продлить свою сказку. Команда Андрея Талалаева не скрывает своих помыслов побороться за самые высокие места. При этом «Балтика» в среднем пропускает реже гола за матч. Команда имеет лучшие тылы в лиге, пропустив всего 7 мячей в 18 поединках. Зато команда уже полтора года не проигрывает «Зениту». Вот и в этом поединке «балтийцы» постараются подловить питерцев на контратаках.

Личные встречи

В нынешнем сезоне, 14 сентября в Калининграде «Балтика» и «Зенит» сыграли вничью 0:0. За всю историю команды сыграли между собой 18 матчей, в 8 играх победила «Балтика», в 6 «Зенит», оставшиеся 4 матча завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.40