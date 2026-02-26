27 февраля в 19-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Зенит» и «Балтика». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Зенит — Балтика с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Зенит»

Турнирное положение: Петербуржцы мечтают о чемпионском титуле. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Зенит» на один пункт отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Петербуржцы в спарринге одолели «Краснодар» (1:0).

До того команда в серии пенальти уступила ЦСКА. Зато поединок с самаркандским «Динамо» завершился успехом (1:0).

В пяти своих последних матчах команда добыла три виктории. В этих поединках «Зенит» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: Петербуржцы плодотворно подготовились к рестарту чемпионата. Да и в кадровом плане команда Сергея Семака выглядит мощнее всех в лиге.

Причем «Зенит» традиционно успешно противостоит «Балтике». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

«Балтика»

Турнирное положение: «Балтийцы» проводят продуктивный сезон. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Балтика» на 2 очка отстает от медальной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Балтийцы» в контрольной встрече переиграли «Крылья Советов» (1:0).

До того команда подписала мировую с «Ахматом» (2:2). А вот чуть ранее она с натугой переиграла «Кайсар» (2:1).

При этом «Балтика» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Балтийцы» намерены продлить свою сказку. Команда Андрея Талалаева не скрывает своих помыслов побороться за самые высокие места.

При этом «Балтика» в среднем пропускает реже гола за матч. Команда имеет лучшие тылы в лиге, пропустив всего 7 мячей в 18 поединках.

Зато команда уже полтора года не проигрывает «Зениту». Вот и в этом поединке «балтийцы» постараются подловить питерцев на контратаках.

Прогноз Евгения Бушманова

Известный футболист и тренер Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru дал прогноз на первый после возобновления чемпионата матч 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Балтика».

[QUOTE Евгений Бушманов, известный футболист и тренер] У «Зенита» сейчас главное в Джонах не запутаться. Тот, которого мы видели на Кубке РПЛ, уже втянулся и наверняка выйдет в стартовом составе. Другой, нападающий Дюран, подъехал из Турции позже, так что может начать в запасе. Я все же склоняюсь к Луису Энрике с первых минут в качестве «ложной девятки», как он и заканчивал прошлый год, проверенный вариант. Так или иначе, на скамейке есть игрок, который выйдет без потери качества. В остальном состав питерцев сомнений не вызывает. И, судя по отзывам, хороший в качественном отношении матч сейчас против «Краснодара» провели в Эмиратах. Сам с молодежкой «Родины» только оттуда вернулся. Понятно, условия великолепные, но думаю, что и в Питере проблем с полем не будет да и особых температурных перепадов благодаря крыше тоже.

Также Бушманов оценил кадровое состояние калининградцев:

Для «Балтики», наверное, неплохо начинать весенний отрезок таким матчем, где можно сыграть вторым номером. Для нее все остается по-прежнему — успех в такой встрече сродни сенсации. Но Талалаев умеет готовить команды на сборах. И мы хорошо помним, как все начиналось в этом чемпионате. Не переоценивал бы потери Сауся и Пряхина, это все же не системообразующие игроки. Помним, что «Балтика» и без четырех дисквалифицированных по осени уверенно справлялась с «Ахматом» (2:0). Хиль, видимо, в хорошей форме, раз забил три мяча в двух последних контрольных. Мой прогноз — 2:1. Евгений Бушманов известный футболист и тренер

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Зенит» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.95, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

Прогноз: У «Балтики» весьма надежные тылы, тогда как петербуржцы в спаррингах не особенно преуспевали в плане реализации.

Ставка: «Балтика» не проиграет за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.95

