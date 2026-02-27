28 февраля в матче 19-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Краснодар» и «Ростов». Начало игры — в 14:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Краснодар — Ростов с коэффициентом для ставки за 1.93.

«Краснодар»

Турнирное положение: «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков за 18 туров при разнице мячей 37:12.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв «Зениту» со счетом 0:1 в контрольной встрече.

До того «быки» потерпели поражение от «Динамо» (0:1) и разгромили «Зенит» (3:0) в рамках Зимнего кубка РПЛ.

Не сыграют: травмирован — Джон Кордоба.

Состояние команды: Первая часть сезона получилась если не идеальной, то вполне себе достойной для подопечных Мурада Мусаева, которые начнут весеннюю часть сезона с позиции силы.

В контрольных матчах команда не могла похвастаться стабильностью в плане результатов — всего две победы в пяти поединках

«Ростов»

Турнирное положение: «Ростов» занимает 11-е место в РПЛ, набрав 21 балл за 18 встреч при разнице мячей 15:20.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не лучшим образом, разгромно проиграв «Спартаку» со счетом 2:5.

До того дончане потерпели поражение от ЦСКА (1:3) и обыграли китайский «Циндао Вест Кост» (2:0)

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ростов» не лучшим образом стартовал в РПЛ, но к концу первой части сезона относительно прочно обосновался в середине турнирной таблицы.

Во время сборов команда провела 7 матчей, где по три раза выигрывала и проигрывала, а также один раз сыграла вничью.

Прогноз Евгения Бушманова

Трехкратный чемпион России Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru предсказал, насколько легко сложится для нынешнего чемпиона домашний матч 19-го тура с «Ростовом»:

У Кордобы случился рецидив травмы, поэтому под большим вопросом, как я понимаю. Очередная история, когда по большому счету нет альтернативы. И это не позиция пришедшего Боселли, совершенно другой типаж. На сборах забивал Кобнан. Но если не сыграет Кордоба, на острие предположу Кривцова, как мы это видели пару раз в прошлом году. В остальном здесь состав очевиден по 10 позициям из 11. Все мы знаем ситуацию в «Ростове», который не приобретает игроков, а продолжает их терять. Сейчас на сборах с увесистыми счетами проиграли и «Спартаку» (2:5), и ЦСКА (1:3). Но судя по тому, что в последнем матче была только одна замена, со стартовым составом Альба определился. «Краснодар» в любом случае явный фаворит даже без Кордобы, — 2:0. Евгений Бушманов главный тренер «Родины-М»

Статистика для ставок

«Ростов» ни разу не выиграл у российских клубов во время сборов — 1 ничья и 3 поражения

«Краснодар» пропускал в двух матчах подряд

В первом круге команды друг другу голов не забили

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» является фаворитом встречи по мнению букмекеров. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.10, а победа «Ростова» — в 5.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.81 и 1.93.

Прогноз: Футбол после сборов вряд ли порадует изобилием голов, поэтому вполне стоит предположить, что матч не будет результативным.

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Краснодар» одержит минимальную победу.

Ставка: Победа «Краснодара» со счетом 1:0 за 6.40