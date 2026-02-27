В пятницу, 27 февраля, «Северсталь» примет на своем льду нижегородское «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

27' Богдан Конюшков («Торпедо») получил передачу на синей линии и зарядил кистевым — Александр Самойлов («Северсталь») поймал шайбу в ловушку!

26' Данил Аймурзин («Северсталь») набросил на пятак, но никто из партнеров не смог добить шайбу в ворота.

25' Мощный щелчок от борта в исполнении Ильи Чефанова («Северсталь») — шайба пролетела выше ворот.

24' Владимир Ткачёв («Торпедо») выполнил жесткий силовой прием против соперника, но судья не свистнул.

23' Егор Соколов («Торпедо») выдал великолепный пас на дальнюю штангу, но Александр Самойлов («Северсталь») выбросить клюшку вперед и выбил шайбу.

22' Михаил Ильин («Северсталь») перехватил на пятаке опасную передачу соперника и начал атаку для своей команды.

21' Стартовала вторая треть матча «Северсталь» — «Торпедо»! Поехали...

20' Звучит сирена на перерыв! У нас ничья — 1:1! Отдыхаем...

19' Команды почти пять минут играют без остановки — темп матча очень высокий.

18' Егор Соколов («Торпедо») выполнил силовой против Александра Скоренова («Северсталь»), все было в рамках правил.

17' Игорь Гераськин («Торпедо») вышел из бокса оштрафованных и мощно щелкнул — Александр Самойлов («Северсталь») отбил шайбу перед собой.

16' Михаил Науменков («Торпедо») вовремя подставил клюшку и заблокировал бросок Томаса Грегуара («Северсталь»).

15' Игорь Гераськин («Торпедо») заработал малый скамеечный штраф за подножку! Гости опять будут играть в меньшинстве!

14' Адам Лишка («Северсталь») прервал передачу соперника в средней зоне и помчался в контратаку.

13' Илья Чефанов («Северсталь») зарядил от синей линии с правого борта — шайба просвистела рядом со створом!

12' Г-ООООООООО-Л! «Торпедо» — 1:1! Егор Соколов! Алексей Кручинин выдал классный пас на партнера, а Егор Соколов точно бросил в угол!

10' Кирилл Свищёв («Торпедо») ворвался в зону соперника, получил пас и бросил слета, но Александр Самойлов («Северсталь») отбил шайбу блином!

09' Сергей Бойков («Торпедо») жестко встретил соперника на своей синей линии силовым приемом, но все было в рамках правил.

08' Денис Костин («Торпедо») щитками отбил шайбу после броска от борта в исполнении Михаила Ильина («Северсталь»).

07' Г-ООООООООО-Л! «Северсталь» — 1:0! Адам Лишка! Данил Аймурзин бросил по воротам, а Адам Лишка четко сработал на добивании и вонзил шайбу в сетку!

05' А вот и первое удаление в матче: за блокировку две минуты получил Владислав Фирстов («Торпедо»)!

04' Дальний щелчек Журавлёва Даниила («Торпедо») пришелся выше перекладины!

03' Иванцов Илья («Северсталь») перехватил шайбу в средней зоне, а его партнер Казулаев Даниил («Северсталь») нанес дальний бросок по воротам соперника, но не попал в створ.

02' Хозяева с первых секунд взяли шайбу под свой контроль и провели хорошую позиционную атаку.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Северсталь» — «Торпедо» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

19:27 Главные действующие лица появляются на льду. Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

19:20 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

19:15 Судейская бригада матча «Северсталь» — «Торпедо»: главные судьи — Морозов Сергей и Шалагин Никита, линейные судьи — Берсенёв Максим и Новиков Никита.

19:10 Сегодняшний матч пройдет в Череповце в «Ледовом дворце».

19:00 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» — «Торпедо». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Северсталь»: Самойлов Александр, Грегуар Томас, Калдис Иоаннис, Лишка Адам, Абросимов Руслан, Чефанов Илья, Буренов Николай, Камалов Никита, Квочко Илья, Аймурзин Данил, Ильин Михаил, Жуков Артём, Грудинин Владимир, Казулаев Даниил, Иванцов Илья, Скоренов Александр, Фомин Макар, Думбадзе Давид, Подшивалов Иван, Веряев Данил.

«Торпедо»: Костин Денис, Конюшков Богдан, Журавлёв Даниил, Атанасов Василий, Ткачёв Владимир, Виноградов Егор, Нарделла Роберт, Сизов Антон, Фирстов Владислав, Летунов Максим, Гераськин Игорь Нападающий, Александров Денис, Науменков Михаил, Гончарук Сергей, Кручинин Алексей, Соколов Егор, Бойков Сергей, Гараев Амир, Свищёв Кирилл, Муханов Тимур.

«Северсталь»

«Северсталь» проводит отличный сезон и уверенно держится в группе лидеров Западной конференции, занимая в данный момент третью строчку. Впереди только минское «Динамо» и ярославский «Локомотив». На счету череповецкой дружины 80 набранных очков, а отставание от лидера составляет всего пять турнирных баллов.

В двух последних матчах «Северсталь» добыла тяжелые виктории, поочередно обыграв Барыс (3:2) в овертайме и магнитогорский «Металлург» (4:3) в овертайме. Но перед этим у череповецкого клуба было болезненное поражение от челябинского «Трактора» со счетом 2:5.

«Торпедо»

«Торпедо» занимает первое место в дивизионе Боброва, но только четвертое в Западной конференции. От сегодняшнего соперника нижегородский клуб отстает на шесть очков и имеет одну игру в запасе. Если «оленям» удастся победить «Северсталь», они могут побороться за третью строчку на Западе, а это даст преимущество в плей-офф.

В последних трех матчах у «Торпедо» было две тяжелые победы: над «Шанхайскими драконами» (4:3) в овертайме и казанским «Ак Барсом» (3:2) в серии буллитов. Третья игра завершилась поражением от минского «Динамо» (3:4).

Личные встречи

Между собой соперники играют довольно часто, так как оба представляют Западную конференцию. Последние полтора года в этой паре доминирует «Северсталь», выигравшая четыре предыдущих очных противостояния. Последний матч между ними череповецкий клуб выиграл в овертайме со счетом 3:2.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.20