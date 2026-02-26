В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 27 февраля. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Северсталь — Торпедо с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Северсталь»

Турнирное положение: В 61 игре «Северсталь» заработала 80 очков, с которыми закрепилась на 3-м месте в таблице Западной конференции. По дополнительной разнице череповчане отстают от минского «Динамо».

Последние матчи: Серию недавних матчей «Северсталь» провела на выезде. Первая гостевая попытка закончилась победным результатом на территории СКА (3:2, бул.).

Крупный провал команда Андрея Козырева зафиксировала на льду «Трактора» (2:5). В остальных играх череповчане взяли верх над «Барысом» (3:2, от) и «Металлургом» Мг (4:3, от).

Не сыграют: Тимофей Давыдов, Николай Чебыкин.

Состояние команды: «Северсталь» одной из первой пробилась в кубковый раунд, но с основными задачами на регулярный сезон еще не покончила. Команда пытается навязать борьбу лидерам конференции.

В начале месяца череповчане остались без набранных очков в трех встречах кряду, однако в короткий срок наладили игру и выдали пять побед в шести матчах — преимущественно (четырежды) на площадке соперников.

«Торпедо»

Турнирное положение: В 60 матчах нижегородская команда заработала 74 очка и обосновалась на 4-й строчке в таблице Запада, на 6 баллов отставая от «Северстали».

Последние матчи: На прошлой неделе «Торпедо» в домашних стенах одержало верх над «Шанхайскими Драконами» (4:3, от), тем самым прервав серию из трех проигрышей.

В следующем матче в «Нагорном» подопечные Алексея Исакова разобрались с «Ак Барсом» (3:2, бул.). В предыдущей игре против «Динамо» Минск торпедовцы уступили (3:4).

Не сыграют: У «Торпедо» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: «Торпедо» проводит неровный, но в то же время достаточно плодотворный сезон. Команда уже улучшила показатели годичной давности и закрыла вопрос с выходом в плей-офф.

Тем не менее последние результаты сигнализируют о том, что в системе коллектива Алексея Исакова не все так гладко. В частности, в одиннадцати недавних встречах нижегородцы потерпели семь поражений.

Статистика для ставок

«Северсталь» победила в 4 последних личных встречах

«Торпедо» забивало 3 гола и более в 7 последних личных встречах на льду «Северстали»

В 2 личных встречах из 3 последних команды забивали больше 7.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 2.25, ничья — в 4.29, победа «Торпедо» — в 2.84.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.99, на тотал меньше 5.5 — за 1.89.

Прогноз: На домашней арене «Северсталь» в последние недели теряет много очков, но на фоне хороших гостевых результатов команда не станет мириться с очередным провалом в «Ледовом».

Ставка: «Северсталь» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.20.

Прогноз: Три встречи из четырех последних «Северсталь» завершила ничьей в основное время. У «Торпедо» аналогичный показатель в пяти матчах. В условиях неуступчивости близкие по уровню команды могут вновь не уложиться в час игры.

Ставка: Ничья за 4.29.