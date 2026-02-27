«Бавария» еще больше оторвется от «Боруссии»?

прогноз на матч немецкой Бундеслиги, ставка за 2.05

28 февраля в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу сыграют дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария». Начало игры — в 20:30 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Боруссия Д — Бавария с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Боруссия»

Турнирное положение: команда из Дортмунда пока что без особых проблем входит в число команд, которые борются за топ-3.

Сейчас в активе «шмелей» 52 балла и вторая строчка в турнирной таблице Бундеслиги. Дортмундцы за 23 матча смогли забить 49 мячей, а пропустили всего 22.

Последние матчи: среди недели «желто-черные» проиграли «Аталанте» (1:4) и покинули розыгрыш Лиги чемпионов.

До этого же в чемпионате страны дортмундский коллектив сыграл вничью с «РБ Лейпцигом» (2:2) и разгромил «Майнц» (4:0).

Не сыграют: травмированы Никлас Зюле и Филиппо Мане, дисквалифицирован — Джулиан Райерсон.

Состояние команды: на этой неделе «Боруссия» вылетела из Лиги чемпионов, поэтому теперь все силы бросит на чемпионат. Да, догнать «Баварию» подопечные Нико Ковача вряд ли смогут, но вот стать вторыми им вполне по силам.

«Бавария»

Турнирное положение: мюнхенская команда уверенно мчится к своему очередному чемпионскому титулу.

«Красные» в настоящий момент с 60 баллами в активе занимают первую строчку в турнирной таблице.

Коллектив из Мюнхена имеет невероятную разницу забитых и пропущенных мячей — 85:21.

Последние матчи: в прошлых турах баварцы переиграли «Айнтрахт» (3:2), «Вердер» (3:0) и «Хоффенхайм» (5:1).

Также мюнхенцы прошли «РБ Лейпциг» (2:0) в Кубке Германии и сыграли вничью с «Гамбургом» (2:2) в Бундеслиге.

Не сыграют: в лазарете только Мануэль Нойер.

Состояние команды: подопечные Венсана Компани является фаворитами всех турнирах, в которых принимают участие. Чемпионат «Бавария» уже вряд ли отдаст, в Кубке уже смогла пробиться в полуфинал, а в Лиге чемпионов — в 1/8 финала.

Безусловно, «Бавария» должна выигрывать чемпионат и Кубок страны, а вот с Лигой чемпионов будет сложнее по той причине, что там тяжелее соперники.

Статистика для ставок

«Боруссия» проиграла только 1 из последних 6 матчей

«Бавария» выиграла 4 последних матча

В последнем очном поединке команд «Бавария» переиграла «Боруссию» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 4.60, а победа «Боруссии» — в 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.33 и 3.25.

Прогноз: «Бавария» очень сильно начинает свои матча, поэтому ждем ее победы в первом тайме.

Ставка: победа «Баварии» в первом тайме за 2.05.

Прогноз: команды обычно много забивают, поэтому ждем результативный футбол.

Ставка: тотал больше 4 за 2.29.