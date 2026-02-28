Главным немецким словом недели в Бундеслиге перед субботним противостоянием «Баварии» и дортмундской «Боруссии» является не маркетинговое изобретение «der Klassiker», а «die Aufholjagd» (буквально «охота за целью»), пишет ESPN.

Честно говоря, даже в оживленном Рурском дворе на этой неделе, очень немногие верят, что дортмундская «Боруссия» сможет сократить отставание от лидера «Баварии» до девяти очков. Учитывая, что разница забитых и пропущенных мячей явно в пользу клуба-рекордсмена, именно такая задача стоит перед «Боруссией» всего за 11 игр до конца сезона. Но очная «Gipfeltreffen» (личная встреча) дает шанс взглянуть на ситуацию с новой стороны.

В этом сезоне под руководством Нико Ковача дортмундская «Боруссия» большую часть времени бросала вызов стереотипам: демонстрировала более стабильную игру, добивалась побед, лучше прессинговала и явно вновь стала второй лучшей командой Bundesrepublik.

Но в среду вечером в Бергамо старые проблемы вернулись, и дортмундской команде пришлось коллективно «Lehrgeld zahlen» (буквально — расплачиваться в результате болезненного урока) после поражения от «Аталанты» в матче плей-офф Лиги чемпионов.

Сможет ли «Боруссия» перенести эти уроки — среди которых: не начинать важный матч так пассивно, и, по словам Грегора Кобеля, не отдавать мяч сопернику, когда намечается дополнительное время — на успешную игру против команды такого уровня, как «Бавария», — это уже другой вопрос.

«Бавария» почти наверняка побьет рекорд Бундеслиги по количеству голов за сезон (у них 85 голов, и им нужно еще 17, что, конечно, пустяк?). Гарри Кейну нужно забить 14 голов до середины мая, чтобы превзойти результат Роберта Левандовского в сезоне 2020/21, который составляет 41 гол в лиге. Англичанин оформил Doppelpack (дубль) в каждом из своих последних трех матчей в лиге, и если он останется в форме, вы не станете сомневаться, что он станет самым результативным обладателем награды «Torjägerkanone» за всю историю.

Гарри Кейн globallookpress.com

Благодаря тому, что Майкл Олисе забивает много голов и, что более важно, отдает голевые передачи, а Луис Диас создает серьезные проблемы для соперников, «Бавария» выигрывает большинство матчей, подавляя соперников. Никто не делает это лучше.

Однако есть и некоторая слабость в обороне, которая проявляется с января, и пока что в этом календарном году «Бавария» провела лишь один матч без пропущенных голов в Бундеслиге.

Например, «Аугсбург» одержал победу на «Альянц Арене», «Хоффенхайм» доставил им немало хлопот, даже играя вдесятером, а на прошлой неделе «Айнтрахт Франкфурт» забил пару поздних голов, которые болельщики «Баварии», ожидавшие легкой победы, восприняли как «nervig» (раздражающие).

На момент написания статьи неясно, кто займет место в воротах Rekordmeister. Мануэль Нойер всю неделю тренировался, пытаясь вернуться в состав после травмы икроножной мышцы, полученной на «Везерштадионе» почти две недели назад.

Йонас Урбиг globallookpress.com

Однако «Бавария» верит в 22-летнего дублера Йонаса Урбига, который все больше похож на будущего первого номера. Урбиг немного сбавил обороты в игре с «Аугсбургом», но в целом его игра варьировалась от хорошей до отличной.

Если есть какие-либо сомнения относительно физической формы Нойера, было бы глупо — учитывая восьмиочковую разницу в турнирной таблице и предстоящие решающие матчи Лиги чемпионов — рисковать. Альфонсо Дэвис выбыл на неопределенный срок из-за мышечной травмы, но с возвращением Конрада Лаймера у Венсана Компани достаточно резерва на позициях крайних защитников в лице Йосипа Станишича и Хироки Ито.

Кажется почти несправедливым, учитывая колоссальную задачу, стоящую перед дортмундской «Боруссией» в субботу, что правый защитник Юлиан Рюэрсон дисквалифицирован. Норвежец, когда-то считавшийся игроком меняющим клубы, превратился в одного из самых ценных футболистов в составе Ковача.

Рюэрсон, отличающийся усердием в обычной игре, может исполнять точные передачи с игры или стандартных положений, и недавно он отдал голевые передачи на все четыре гола в матче против «Майнца». Иан Коуту, более смелый в атаке, но менее надежный в обороне, должен будет выполнять эту роль против «Баварии».

По крайней мере, Нико Шлоттербек вернется, чтобы закрепить Dreierkette (тройку защитников) перед Кобелем, который, благодаря своим 11 «сухим» матчам, возглавляет список лучших вратарей Бундеслиги. «Боруссии» потребуется много энергии и хитрости от Марселя Забитцера и Феликса Нмечи в полузащите против грозного дуэта Йозуа Киммиха и Александра Павловича.

Нико Шлоттербек globallookpress.com

Суббота обещает стать очередным днем ​​Verkehrschaos (хаоса) в Дортмунде, а таких дней в последнее время было немало. На этот раз это связано с забастовкой профсоюза «Верди», которая парализовала работу Stadtbahn (городской железной дороги) и автобусных линий. Болельщиков призвали пройти пешком 40 минут от Stadtzentrum (городского центра) до стадиона «Сигнал Идуна».

После этого существует реальная опасность того, что через 90 минут сезон для «Дортмунда» может фактически исчезнуть в клубах дыма. Уже выбыв из Лиги чемпионов и Кубка Германии, поражение в Klassiker делает участие в Aufholjagd немыслимым.