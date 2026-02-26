«Боруссия» везла в Бергамо преимущество в два мяча и выглядела так, будто путёвка в 1/8 уже лежит в кармане. «Аталанта» ответила хаосом — три гола подряд, спасительный мяч Адейеми, пенальти на 98-й, красная Бенсебаини и идеальный удар Самарджича в девятку. Теперь у команды Раффаэле Палладино впереди «Арсенал» или «Бавария» в 1/8 финала. А «Дортмунду» остаётся только пересматривать собственные ошибки и понимать, как можно было упустить такой шанс на евровесну.

Результат матча Аталанта Бергамо 4:1 Боруссия Д Дортмунд 1:0 Джанлука Скамакка 5' 2:0 Давиде Дзаппакоста 45' 3:0 Марио Пашалич 57' 3:1 Карим Адейеми 75' 4:1 Лазар Самарджич 90+8' пен. Аталанта: Марко Карнесекки, Джорджио Скальвини ( Берат Джимсити 77' ), Исак Хин, Зеад Колашинац ( Онест Аанор 73' ), Давиде Дзаппакоста, Лоренцо Бернаскони, Мартен де Рон, Марио Пашалич, Лазар Самарджич, Никола Залевский ( Камал Дин Сулемана 85' ), Джанлука Скамакка ( Никола Крстович 72' ) Боруссия Д: Грегор Кобель, Даниэль Свенссон, Юлиан Рюэрсон ( Карим Адейеми 70' ), Рами Бенсебаини, Вальдемар Антон, Феликс Нмеча, Эмре Джан, Серу Гирасси, Юлиан Брандт ( Карни Чуквуэмека 60' ), Максимилиан Байер ( Фабиу Силва 60' ), Джоб Беллингем ( Ян Коуту 70' ) Жёлтые карточки: Исак Хин 69' — Рами Бенсебаини 13', Эмре Джан 53', Фабиу Силва 69' Красные карточки: Рами Бенсебаини 90+7' (Боруссия Д), Нико Шлоттербек 90+7' (Боруссия Д)

Статистика матча 8 Удары в створ 4 4 Удары мимо 2 44 Владение мячом 56 5 Угловые удары 1 2 Офсайды 2 17 Фолы 10

Стадион чувствовал камбек ещё до стартового свистка. Трибуны окрасились в чёрно-синий цвет, растянули огромные изображения Иличича (как напоминание о его дубле немцам в 2018-м), баннеры про «ещё один кирпич в стену Европы». Немецких фанатов было меньше ожидаемого, меньше 1300 вместо планируемых 1500, в Дортмунде бойкотировали выезд после того, как части болельщиков не дали доехать до Бергамо.

«Аталанте» не нужно было много времени на разогрев, уже на 4-й минуте Кобель вытащил удар Залевского с острого угла — тревожный звонок, который «Боруссия» не услышала. А уже через минуту Джанлука Скамакка открыл счёт, фактически затолкав мяч в пустые ворота после эпизода, где оборона «Боруссии» выглядела растерянно, а Бенсебаини стал главным пожарником в своей штрафной.

Джанлука Скамакка globallookpress.com

«Дортмунд» оставлял пространство, «Аталанта» — наказывала

Дальше «Аталанта» не стала сломя голову лететь в атаку, а играла в умный и по-хорошему злой футбол, где-то держала мяч, где-то отдавала инициативу и била на контратаках. «Боруссия» же слишком долго была пассивной, гости не нанесли ни одного удара до 27-й минуты, и это отлично описывает их первый тайм. При этом Кобель постоянно был в напряжении под градом навесов и дальних ударов.

И ровно как в Дортмунде, где хозяева забили второй перед перерывом, в Бергамо история повторилась — только наоборот. На 45-й минуте мяч отскочил к Дзаппакосте, а тот решился на удар из-за штрафной. Мяч изменил траекторию после рикошетов от Беллингема и Бенсебаини, а Кобель уже не спас. 2:0 к перерыву, по сумме — 2:2.

Удар Дзаппакосты globallookpress.com

«Дортмунд» после паузы обязан был включиться, хотя бы не развалиться окончательно. И моменты у гостей действительно были. Байер протащил мяч по правому флангу и мог забивать, но угодил в штангу. При этом момент с каркасом ворот был скорее исключением, Гирасси и Брандт выглядели неуверенно в финальной трети и буквально спотыкались о мяч на ударных позициях.

Но пока «Боруссия» пыталась собраться, «Аталанта» держалась и искала момент для своей контратаки. На 57-й минуте капитан де Рон идеально забросил в штрафную, а Пашалич выпрыгнул и отправил мяч головой в сетку, 3:0. Впервые в противостоянии «Аталанта» вышла вперёд по сумме встреч, Бергамо уже видел себя в 1/8 финала.

Марио Пашалич globallookpress.com

Адейеми сверкнул, но не спас «Боруссию»

Когда катастрофа была всё ближе, Ковач решился на замены в атаке. Вышли Чуквуэмека, Фабиу Силва, а затем и Карим Адейеми, который добавил скорости и остроты. И этот ход сработал идеально. На 75-й Адейеми исполнил свой фирменный проход справа и изящно закрутил в дальний угол. Ничья по сумме двух матчей, игра постепенно уходила в дополнительное время.

Гол Адейеми globallookpress.com

А затем Дортмунд рухнул из-за фатальной цепочки ошибок. Сначала Кобель далеко вышел из ворот и отдал ужасный пас на фланг, Пашалич перехватил и разогнал атаку. Подача пошла в штрафную на Крстовича, Кобель оказался далеко от ворот, казалось, что мяч можно просто аккуратно занести в сетку, но тут вмешался Бенсебаини. Защитник явно потерял позицию, попытался вынести пяткой в прыжке и попал шипами в голову Крстовичу, а тот рухнул с рассечённым лбом.

Фол Бенсебаини globallookpress.com

Судья сначала не дал пенальти, но ВАР позвал к экрану — и дальше всё было без вариантов. Помимо пенальти, арбитр выписал красные запасным Шлоттербеку и Скальвини, ну и очевидную вторую жёлтую Бенсебаини. На 98-й минуте к точке подошёл Самарджич и мощно уложил мяч в самую девятку, как будто хотел поставить восклицательный знак в сумасшедшей битве за 1/8.

Пенальти Самарджича globallookpress.com

Джанлука Скамакка после игры назвал победу «историческим достижением» и подчёркивал, что внутри команды верили в камбек, даже если со стороны он казался «непредсказуемым». А капитан «Боруссии» Эмре Джан признал, что его команда сама себя закопала: «С таким количеством привозов невозможно пройти дальше, мы не заслужили победу».

«Аталанта» мчит в 1/8 финала, после жеребьёвки её будет ждать «Арсенал» или «Бавария». Палладино уже собрал команду, которая умеет включать еврокубковый режим на полную мощность, а после такого матча любой соперник будет осторожнее смотреть в сторону Бергамо.