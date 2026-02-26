«Боруссия» везла в Бергамо преимущество в два мяча и выглядела так, будто путёвка в 1/8 уже лежит в кармане. «Аталанта» ответила хаосом — три гола подряд, спасительный мяч Адейеми, пенальти на 98-й, красная Бенсебаини и идеальный удар Самарджича в девятку. Теперь у команды Раффаэле Палладино впереди «Арсенал» или «Бавария» в 1/8 финала. А «Дортмунду» остаётся только пересматривать собственные ошибки и понимать, как можно было упустить такой шанс на евровесну.
Результат матча
Стадион чувствовал камбек ещё до стартового свистка. Трибуны окрасились в чёрно-синий цвет, растянули огромные изображения Иличича (как напоминание о его дубле немцам в 2018-м), баннеры про «ещё один кирпич в стену Европы». Немецких фанатов было меньше ожидаемого, меньше 1300 вместо планируемых 1500, в Дортмунде бойкотировали выезд после того, как части болельщиков не дали доехать до Бергамо.
«Аталанте» не нужно было много времени на разогрев, уже на 4-й минуте Кобель вытащил удар Залевского с острого угла — тревожный звонок, который «Боруссия» не услышала. А уже через минуту Джанлука Скамакка открыл счёт, фактически затолкав мяч в пустые ворота после эпизода, где оборона «Боруссии» выглядела растерянно, а Бенсебаини стал главным пожарником в своей штрафной.
«Дортмунд» оставлял пространство, «Аталанта» — наказывала
Дальше «Аталанта» не стала сломя голову лететь в атаку, а играла в умный и по-хорошему злой футбол, где-то держала мяч, где-то отдавала инициативу и била на контратаках. «Боруссия» же слишком долго была пассивной, гости не нанесли ни одного удара до 27-й минуты, и это отлично описывает их первый тайм. При этом Кобель постоянно был в напряжении под градом навесов и дальних ударов.
И ровно как в Дортмунде, где хозяева забили второй перед перерывом, в Бергамо история повторилась — только наоборот. На 45-й минуте мяч отскочил к Дзаппакосте, а тот решился на удар из-за штрафной. Мяч изменил траекторию после рикошетов от Беллингема и Бенсебаини, а Кобель уже не спас. 2:0 к перерыву, по сумме — 2:2.
«Дортмунд» после паузы обязан был включиться, хотя бы не развалиться окончательно. И моменты у гостей действительно были. Байер протащил мяч по правому флангу и мог забивать, но угодил в штангу. При этом момент с каркасом ворот был скорее исключением, Гирасси и Брандт выглядели неуверенно в финальной трети и буквально спотыкались о мяч на ударных позициях.
Но пока «Боруссия» пыталась собраться, «Аталанта» держалась и искала момент для своей контратаки. На 57-й минуте капитан де Рон идеально забросил в штрафную, а Пашалич выпрыгнул и отправил мяч головой в сетку, 3:0. Впервые в противостоянии «Аталанта» вышла вперёд по сумме встреч, Бергамо уже видел себя в 1/8 финала.
Адейеми сверкнул, но не спас «Боруссию»
Когда катастрофа была всё ближе, Ковач решился на замены в атаке. Вышли Чуквуэмека, Фабиу Силва, а затем и Карим Адейеми, который добавил скорости и остроты. И этот ход сработал идеально. На 75-й Адейеми исполнил свой фирменный проход справа и изящно закрутил в дальний угол. Ничья по сумме двух матчей, игра постепенно уходила в дополнительное время.
А затем Дортмунд рухнул из-за фатальной цепочки ошибок. Сначала Кобель далеко вышел из ворот и отдал ужасный пас на фланг, Пашалич перехватил и разогнал атаку. Подача пошла в штрафную на Крстовича, Кобель оказался далеко от ворот, казалось, что мяч можно просто аккуратно занести в сетку, но тут вмешался Бенсебаини. Защитник явно потерял позицию, попытался вынести пяткой в прыжке и попал шипами в голову Крстовичу, а тот рухнул с рассечённым лбом.
Судья сначала не дал пенальти, но ВАР позвал к экрану — и дальше всё было без вариантов. Помимо пенальти, арбитр выписал красные запасным Шлоттербеку и Скальвини, ну и очевидную вторую жёлтую Бенсебаини. На 98-й минуте к точке подошёл Самарджич и мощно уложил мяч в самую девятку, как будто хотел поставить восклицательный знак в сумасшедшей битве за 1/8.
Джанлука Скамакка после игры назвал победу «историческим достижением» и подчёркивал, что внутри команды верили в камбек, даже если со стороны он казался «непредсказуемым». А капитан «Боруссии» Эмре Джан признал, что его команда сама себя закопала: «С таким количеством привозов невозможно пройти дальше, мы не заслужили победу».
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Аталанта» мчит в 1/8 финала, после жеребьёвки её будет ждать «Арсенал» или «Бавария». Палладино уже собрал команду, которая умеет включать еврокубковый режим на полную мощность, а после такого матча любой соперник будет осторожнее смотреть в сторону Бергамо.