Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Боруссия» везла в Бергамо преимущество в два мяча и выглядела так, будто путёвка в 1/8 уже лежит в кармане. «Аталанта» ответила хаосом — три гола подряд, спасительный мяч Адейеми, пенальти на 98-й, красная Бенсебаини и идеальный удар Самарджича в девятку. Теперь у команды Раффаэле Палладино впереди «Арсенал» или «Бавария» в 1/8 финала. А «Дортмунду» остаётся только пересматривать собственные ошибки и понимать, как можно было упустить такой шанс на евровесну.

Результат матча

АталантаБергамоАталанта4:1Боруссия ДБоруссия ДДортмунд
1:0 Джанлука Скамакка 5' 2:0 Давиде Дзаппакоста 45' 3:0 Марио Пашалич 57' 3:1 Карим Адейеми 75' 4:1 Лазар Самарджич 90+8' пен.
Аталанта:  Марко Карнесекки,  Джорджио Скальвини (Берат Джимсити 77'),  Исак Хин,  Зеад Колашинац (Онест Аанор 73'),  Давиде Дзаппакоста,  Лоренцо Бернаскони,  Мартен де Рон,  Марио Пашалич,  Лазар Самарджич,  Никола Залевский (Камал Дин Сулемана 85'),  Джанлука Скамакка (Никола Крстович 72')
Боруссия Д:  Грегор Кобель,  Даниэль Свенссон,  Юлиан Рюэрсон (Карим Адейеми 70'),  Рами Бенсебаини,  Вальдемар Антон,  Феликс Нмеча,  Эмре Джан,  Серу Гирасси,  Юлиан Брандт (Карни Чуквуэмека 60'),  Максимилиан Байер (Фабиу Силва 60'),  Джоб Беллингем (Ян Коуту 70')
Жёлтые карточки:  Исак Хин 69'  —  Рами Бенсебаини 13',  Эмре Джан 53',  Фабиу Силва 69'
Красные карточки:  Рами Бенсебаини 90+7' (Боруссия Д),  Нико Шлоттербек 90+7' (Боруссия Д)

Стадион чувствовал камбек ещё до стартового свистка.  Трибуны окрасились в чёрно-синий цвет, растянули огромные изображения Иличича (как напоминание о его дубле немцам в 2018-м), баннеры про «ещё один кирпич в стену Европы».  Немецких фанатов было меньше ожидаемого, меньше 1300 вместо планируемых 1500, в Дортмунде бойкотировали выезд после того, как части болельщиков не дали доехать до Бергамо.

«Аталанте» не нужно было много времени на разогрев, уже на 4-й минуте Кобель вытащил удар Залевского с острого угла — тревожный звонок, который «Боруссия» не услышала.  А уже через минуту Джанлука Скамакка открыл счёт, фактически затолкав мяч в пустые ворота после эпизода, где оборона «Боруссии» выглядела растерянно, а Бенсебаини стал главным пожарником в своей штрафной.

Джанлука Скамакка
Джанлука Скамакка globallookpress.com

«Дортмунд» оставлял пространство, «Аталанта» — наказывала

Дальше «Аталанта» не стала сломя голову лететь в атаку, а играла в умный и по-хорошему злой футбол, где-то держала мяч, где-то отдавала инициативу и била на контратаках.  «Боруссия» же слишком долго была пассивной, гости не нанесли ни одного удара до 27-й минуты, и это отлично описывает их первый тайм.  При этом Кобель постоянно был в напряжении под градом навесов и дальних ударов.

И ровно как в Дортмунде, где хозяева забили второй перед перерывом, в Бергамо история повторилась — только наоборот.  На 45-й минуте мяч отскочил к Дзаппакосте, а тот решился на удар из-за штрафной.  Мяч изменил траекторию после рикошетов от Беллингема и Бенсебаини, а Кобель уже не спас. 2:0 к перерыву, по сумме — 2:2.

Удар Дзаппакосты
Удар Дзаппакосты globallookpress.com

«Дортмунд» после паузы обязан был включиться, хотя бы не развалиться окончательно.  И моменты у гостей действительно были.  Байер протащил мяч по правому флангу и мог забивать, но угодил в штангу.  При этом момент с каркасом ворот был скорее исключением, Гирасси и Брандт выглядели неуверенно в финальной трети и буквально спотыкались о мяч на ударных позициях.

Но пока «Боруссия» пыталась собраться, «Аталанта» держалась и искала момент для своей контратаки.  На 57-й минуте капитан де Рон идеально забросил в штрафную, а Пашалич выпрыгнул и отправил мяч головой в сетку, 3:0.  Впервые в противостоянии «Аталанта» вышла вперёд по сумме встреч, Бергамо уже видел себя в 1/8 финала.

Марио Пашалич
Марио Пашалич globallookpress.com

Адейеми сверкнул, но не спас «Боруссию»

Когда катастрофа была всё ближе, Ковач решился на замены в атаке.  Вышли Чуквуэмека, Фабиу Силва, а затем и Карим Адейеми, который добавил скорости и остроты.  И этот ход сработал идеально.  На 75-й Адейеми исполнил свой фирменный проход справа и изящно закрутил в дальний угол.  Ничья по сумме двух матчей, игра постепенно уходила в дополнительное время.

Гол Адейеми
Гол Адейеми globallookpress.com

А затем Дортмунд рухнул из-за фатальной цепочки ошибок.  Сначала Кобель далеко вышел из ворот и отдал ужасный пас на фланг, Пашалич перехватил и разогнал атаку.  Подача пошла в штрафную на Крстовича, Кобель оказался далеко от ворот, казалось, что мяч можно просто аккуратно занести в сетку, но тут вмешался Бенсебаини.  Защитник явно потерял позицию, попытался вынести пяткой в прыжке и попал шипами в голову Крстовичу, а тот рухнул с рассечённым лбом.

Фол Бенсебаини
Фол Бенсебаини globallookpress.com

Судья сначала не дал пенальти, но ВАР позвал к экрану — и дальше всё было без вариантов.  Помимо пенальти, арбитр выписал красные запасным Шлоттербеку и Скальвини, ну и очевидную вторую жёлтую Бенсебаини.  На 98-й минуте к точке подошёл Самарджич и мощно уложил мяч в самую девятку, как будто хотел поставить восклицательный знак в сумасшедшей битве за 1/8.

Пенальти Самарджича
Пенальти Самарджича globallookpress.com

Джанлука Скамакка после игры назвал победу «историческим достижением» и подчёркивал, что внутри команды верили в камбек, даже если со стороны он казался «непредсказуемым».  А капитан «Боруссии» Эмре Джан признал, что его команда сама себя закопала: «С таким количеством привозов невозможно пройти дальше, мы не заслужили победу».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Аталанта» мчит в 1/8 финала, после жеребьёвки её будет ждать «Арсенал» или «Бавария».  Палладино уже собрал команду, которая умеет включать еврокубковый режим на полную мощность, а после такого матча любой соперник будет осторожнее смотреть в сторону Бергамо.