Очередной «дер Классикер» может стать поворотным моментом чемпионской гонки. Лидер Бундеслиги «Бавария» отправляется в гости к своему главному преследователю, дортмундской «Боруссии», имея преимущество в восемь очков. Победа мюнхенцев практически закроет вопрос о титуле, тогда как успех хозяев вернёт интригу в борьбу за «салатницу». Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

16' Олисе сместился с фланга в центр и пробил в дальний угол, Кобель на месте!

15' «Бавария» могла убегать в контратаку после углового у своих ворот, но Станишич неточно отдал пас с правого фланга.

14' Адейеми пытался убежать от Киммиха и заработал ещё один угловой.

13' Байер ворвался в штрафную с левого фланга, Та в подкате выбил мяч на угловой.

12' На газоне Эмре Джан, держится за колено. Неудачно оступился за пределами поля.

11' Джан подарил мяч Лаймеру у лицевой линии, тот отдал в штрафную на Кейна, а удар Гарри заблокировал защитник!

Статистика матча 27 Владение мячом 73 1 Угловые удары 0 1 Фолы 1

09' Байер нарушил правила на Упамекано в борьбе за мяч.

08' Шлоттербек протащил мяч вперёд и отдавал на левый фланг, Упамекано перехватил.

06' Олисе принял мяч в штрафной и хотел скинуть под удар Диасу, перехватил защитник.

05' Шлоттербек чуть не потерял мяч в своей штрафной, но успели подстраховать партнёры.

02' Джан отлично сыграл в подкате, не дал Гнабри обострить атаку.

01' «Бавария» начала с центра, поехали!

До матча

20:30 Около 9 градусов сегодня в Дортмунде, по ходу матча ожидается дождь.

20:10 Стартовые составы команд:

«Боруссия Дортмунд»: Кобель, Шлоттербек, Антон, Джан, Ян Коуту, Свенссон, Нмеча, Забитцер, Байер, Адейеми, Фабиу Силва.

«Бавария»: Урбиг, Станишич, Та, Упамекано, Лаймер, Павлович, Киммих, Диас, Гнабри, Олисе, Кейн.

Майкл Олисе x.com

20:00 Судейская бригада матча: Свен Яблонски — главный арбитр; Саша Тилерт — ассистент арбитра; Эдуард Байтингер — ассистент арбитра; Франк Вилленборг — четвёртый арбитр; Зёрен Шторкс — видеоассистент арбитра (VAR); Юстус Цорн — ассистент VAR

«Бавария»

Команда Венсана Компани подходит к матчу в отличной форме — четыре победы подряд и уверенная игра в атаке. Мюнхенцы уже забили 85 голов в Бундеслиге и идут по графику рекордного сезона. На выезде они практически безупречны, серия без поражений и лучший показатель результативности в гостях.

Однако оборона выглядит менее надёжно, чем осенью, в последних турах «Бавария» стала чаще пропускать, а в игре с «Айнтрахтом» едва не упустила комфортное преимущество. Тем не менее, глубина состава и свежесть могут стать решающим фактором. В отличие от соперника, баварцы не играли в еврокубках на неделе.

Главная надежда впереди — Гарри Кейн, стабильно забивающий в ключевых матчах. Поддержку ему обеспечат Мусиала, Олисе и Диас, а центр поля с Киммихом и Павловичем должен контролировать темп. Потеря Альфонсо Дэвиса ощутима, но структурно команда остаётся сбалансированной.

«Боруссия Дортмунд»

Боруссия Дортмунд проводит мощный отрезок в Бундеслиге — 16 матчей без поражений. «Шмели» остаются единственной командой лиги, которая не проигрывала дома, и пропустили всего восемь мячей на «Вестфаленштадионе». Их оборона — вторая по надёжности в чемпионате.

Но эмоциональный фон осложнён вылетом из Лиги чемпионов, болезненное поражение от «Аталанты» (1:4) ударило по амбициям команды Нико Ковача. Кроме того, нагрузка в середине недели может сказаться физически, особенно против соперника с таким темпом.

В атаке Дортмунд по-прежнему опасен, Гирасси регулярно забивает, команда сильна на стандартах и в верховой борьбе. Однако отсутствие некоторых ключевых игроков в защите и давление турнирной ситуации делают задачу максимально сложной — поражение фактически увеличит отставание до двузначного.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.05.