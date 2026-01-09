The Athletic рассказывает историю Лиама Росеньора — тренера, который из академий и кризисных клубов дошел до топ‑уровня.

Октябрь 2022 года, отель Mercure на Sheffield Parkway. «Халл Сити» срочно нуждается в новом главном тренере, который поведет команду в борьбу за выживание в Чемпионшипе. Поиски преемника Шоты Арвеладзе выходят на финишную прямую.

В числе кандидатов — Роб Эдвардс и несколько специалистов из-за рубежа, однако именно Лиам Росеньор, молодой тренер без серьезного послужного списка, привлекает особое внимание.

В рекрутинговый отдел «Халла» поступает 60-страничный документ с разбором матчей, аннотированными видеоклипами и стоп-кадрами. В нем Росеньор скрупулезно описывает проблемы команды и предлагает, с хирургической точностью, тактические решения. Его футбольная философия — без прикрас и недомолвок.

Лиам Росеньор globallookpress.com

Затем следуют телефонные разговоры и, наконец, встреча в Южном Йоркшире. Двадцатиминутная презентация в PowerPoint завершается единогласным решением руководства клуба: доверить Росеньору его первый полноценный пост главного тренера.

Я всегда спрашивал игроков и тренеров, где они видят себя через пять лет. Ответ Лиама был таким: он хочет возглавлять клуб, который играет в Лиге чемпионов. Не просто в Премьер-лиге — именно в Лиге чемпионов. Тан Кеслер бывший вице-председатель «Халл Сити», ныне генеральный директор «Погони»

Росеньору, как выяснилось, понадобилось всего четыре года, чтобы достичь этой цели. 41-летний специалист покинул «Страсбург», чтобы занять вакантное место после ухода Энцо Марески, чье расставание с «Челси» было официально подтверждено в первый день нового года.

Для подготовки этого материала The Athletic пообщался с людьми, которые знают Росеньора или работали с ним. Они предпочли сохранить анонимность, чтобы не навредить профессиональным отношениям. Если не указано иное, вся информация в статье основана именно на этих разговорах.

Лиам Росеньор globallookpress.com

Перед Росеньором стоит задача оживить сезон «Челси» в крайне насыщенном стартовом месяце, который включает полуфинал Кубка лиги против «Арсенала», а также лондонские дерби с «Брентфордом», «Кристал Пэлас» и «Вест Хэмом». Это колоссальный вызов для тренера с таким небольшим опытом. Скептиков будет немало — но не среди тех, кто знает самого Росеньора.

«Лиам ждал этого момента, — продолжает Кеслер. — Он годами готовился к такому шагу. Когда мы приглашали его, в нем уже был свет. Он был другим».

Путь Росеньора к «Челси» оказался коротким, но насыщенным. Он начался с временного назначения на пост главного тренера «Дерби Каунти» в Лиге 1 в 2022 году, затем последовали полноценные этапы в «Халле» и «Страсбурге». Однако люди, близкие к Лиаму, всегда знали: тренерская профессия тянула его с самого начала.

Отец Росеньора, Лерой, утверждает, что Лиам мечтал стать тренером еще раньше, чем профессиональным футболистом. В девять лет он зачитывался FA Coaching Book of Soccer Tactics and Skills — об этом сам Росеньор писал в Coaches’ Voice, — а уже в 11 возглавил школьную футбольную команду в Бристоле.

Бакари Санья и Лиам Росеньор в финале Кубка Англии-2013/2014 «Арсенал» — «Халл Сити» globallookpress.com

Игровая карьера защитника длилась 16 лет и привела Росеньора до уровня Премьер-лиги. Но к моменту, когда Лиам в 2014 году вышел в финале Кубка Англии за «Халл» против «Арсенала» — матче, проигранном в дополнительное время, — первые шаги в тренерстве уже были сделаны.

Будучи в конце третьего десятка, Росеньор сам предложил свои услуги академии «Халла»: посещал матчи команды до 21 года, наблюдал за работой тренеров с бровки и даже активно участвовал в обсуждениях в раздевалке.

Параллельно он начал получать свои первые тренерские лицензии через Футбольную ассоциацию Северной Ирландии вместе с партнером по команде Томом Хаддлстоуном. Высшую категорию — Pro Licence — Росеньор получил в 32 года, завершив игровую карьеру в «Брайтоне».

Лиам всегда был тем парнем, который читал книги Пепа Гвардиолы или Жозе Моуринью — все, что мог найти о тренерстве. Я бы не назвал его человеком, который навязывает свое мнение. Он не вставал перед главным тренером и не говорил, что делать. Но в разговорах постоянно предлагал: можно попробовать так, а можно — иначе. Он всегда думал об игре. Кертис Дэвис экс-защитник «Халл Сити» и «Дерби Каунти»

С тех пор мало что изменилось. Во время 18-месячной работы в «Страсбурге» Росеньор жил менее чем в полутора километрах от стадиона «Стад де ла Мено» и соседней тренировочной базы клуба. Его соседом по дому был ассистент Калифа Сиссе.

Джастин Уокер и Бен Уорнер — два его самых близких соратника со времен «Дерби» — поселились по соседству, и эта четверка обычно проводила вечера, разбирая тренировки и изучая будущих соперников. В Эльзасе Росеньор полностью погрузился в работу, оставив семью в Дербишире.

Лиам Росеньор в роли эксперта на Sky Sports globallookpress.com

Тренерство, как он сам говорит, всегда было его призванием. После завершения карьеры в 2018 году он ненадолго попробовал себя в роли эксперта на Sky Sports, совмещая эту работу с тренерством в академии «Брайтона». И именно этот телевизионный этап неожиданно стал отправной точкой на пути к «Челси».

Тогдашний владелец «Дерби» Мел Моррис высоко оценил аналитические комментарии Росеньора на телевидении и летом 2019 года пригласил его в тренерский штаб Филлипа Коку.

Для самого Коку этот период сложился неудачно — финансовые проблемы клуба дали о себе знать, — однако Росеньор вскоре продолжил работу уже в качестве ассистента Уэйна Руни, который взял на себя роль играющего главного тренера в Чемпионшипе.

Лиам — один из лучших тренеров, с кем мне доводилось работать. Его тренерские способности были просто невероятными. Уэйн Руни бывший главный тренер «Дерби Каунти»

Лиам Росеньор и Уэйн Руни в «Дерби Каунти» globallookpress.com

При Коку он выполнял разные функции, но в штабе фактически была «голландская группа» и Лиам. Помню один матч: мы проигрывали, и Коку кивком позвал штаб собраться в круг. Он начал говорить по-голландски, и по лицу Лиама было видно — он будто не понимал, в чем смысл происходящего. Кертис Дэвис экс-защитник «Халл Сити» и «Дерби Каунти»

Кертис Дэвис продолжил...

Это хорошо отражало его положение в команде. Он был разочарован, но после ухода Коку у него появился шанс. В следующем сезоне, когда нам сняли очки, все увидели, насколько Лиам хорош. Мы строили команду и собственную идентичность — и Лиам в этом процессе был ключевой фигурой. Мы играли в потрясающий футбол. Он был педантичен до предела: детали, детали и еще раз детали. Уверен, Лиам и Уэйн тесно работали вместе, но реализация этих идей на 90 процентов была заслугой именно Лиама. Кертис Дэвис экс-защитник «Халл Сити» и «Дерби Каунти»

В сезоне-2021/22 «Дерби» под руководством Руни и Росеньора набрал 55 очков в Чемпионшипе, однако 21 балл был снят за введение внешнего управления и нарушение финансовых правил Английской футбольной лиги, что не оставило шансов избежать вылета в Лигу 1. Именно в третьем дивизионе Росеньору доверили временно возглавить команду после ухода Руни.

Лиаму пришлось собирать состав и пытаться сделать его конкурентоспособным в Лиге 1, и с ним обошлись несправедливо, не дав работу на постоянной основе. Он вел переговоры о назначении, но в поле зрения был Пол Уорн. Из-за его опыта в лиге выбор сделали в его пользу. Лиам заслуживал шанс продолжить работу с этим клубом после всего, что он для него сделал. Кертис Дэвис экс-защитник «Халл Сити» и «Дерби Каунти»

Однако закрывшаяся перед Росеньором дверь вскоре привела к открытию другой — хорошо знакомой. Проведя пять лет в качестве игрока «Халла», клуба, за который с особой теплотой болела его бабушка, он вернулся туда уже в роли главного тренера осенью 2022 года.

Лиам Росеньор globallookpress.com

Уже в первом сезоне Росеньор быстро снял все разговоры о возможном вылете: «Халл» финишировал на 15-м месте. Во втором команда поднялась на седьмую строчку — это лучший результат клуба с момента вылета из Премьер-лиги в сезоне-2016/17.

На протяжении всего периода он оставался максимально вовлеченным в процесс: он сам проводил большинство тренировок. Небольшой состав, позволяющий уделять больше внимания индивидуальной работе, был его сознательным выбором.

У некоторых тренеров есть потрясающие стратегии и тактика, но им трудно донести свои идеи до игроков. Одна из главных сильных сторон Лиама — умение упрощать сложные вещи так, чтобы футболисты могли применять их на самом высоком уровне. Он и его штаб уделяли много внимания индивидуальному развитию, но при этом Лиам очень ориентирован на результат. Он не тратит часы на собрания — его встречи короткие, четкие и по делу. А затем все снова выходят на поле, чтобы создавать ситуации, в которых игроки могут проявить свой талант. Кертис Дэвис экс-защитник «Халл Сити» и «Дерби Каунти»

Кертис Дэвис добавил...

Так формируется уверенность, и футболисты сами возвращаются к нему за новыми задачами. Для молодого игрока он — шанс. Лиам не просто конструктивно критикует, он ставит тебя в условия, где ты можешь выполнить его требования по-своему, творчески. Он не диктует каждое движение — он дает дорогу, по которой ты можешь разогнаться. Кертис Дэвис экс-защитник «Халл Сити» и «Дерби Каунти»

Один из ведущих атакующих игроков «Челси» может подтвердить это на собственном опыте. Лиам Делап, ранее работавший с Уокером в академии «Дерби», летом 2023 года перешел в «Халл» из «Манчестер Сити» на правах аренды и забил восемь мячей в 31 матче Чемпионшипа, фактически перезапустив карьеру, которая не задалась во время аренд в «Сток Сити» и «Престон Норт Энд». Уже через сезон «Ипсвич Таун» оценил его прогресс и заплатил 20 миллионов фунтов (27 млн долларов), чтобы выкупить игрока.

«Лиам Делап — отличный пример, — говорит Кеслер. — Он пришел к нам с полностью подорванной уверенностью. Он сомневался в себе, хотя мы видели его уровень. Лиам и его штаб работали с ним индивидуально, много разговаривали, объясняли. Лиам — прекрасный педагог и очень терпеливый тренер».

Лиам Делап globallookpress.com

В оценках работы Росеньора постоянно звучат одни и те же мотивы — и один из главных среди них — его умение развивать молодых игроков.

Помимо Делапа, Джейден Филоджин (вернулся в «Астон Виллу») и Джейкоб Гривз (перешел в «Ипсвич Таун») получили шансы в Премьер-лиге после единственного полноценного сезона под руководством Росеньора. А Фабиу Карвалью, принадлежавший «Ливерпулю», после аренды в «Халле» отправился в «Брентфорд» за 27,5 млн фунтов.

Популярность Росеньора среди молодежи была очевидна — и не осталась незамеченной владельцами «Страсбурга» из BlueCo.

Кертис Дэвис globallookpress.com

Он открыт в общении и, прежде всего, просто хороший человек. А это важно, потому что времена, когда мы с Лиамом начинали карьеру, и то, как все устроено сейчас, — две разные эпохи. Сегодня с молодыми игроками нужно разговаривать на равных: обсуждать игру, тактику, видео. Характер Лиама идеально подходит для этого. При этом в нем по-прежнему есть этот внутренний «двигатель». И когда он включает режим «на максимум», это ощущается правильно. Ты понимаешь: сейчас все по-настоящему. Это отличный баланс. Кертис Дэвис экс-защитник «Халл Сити» и «Дерби Каунти»

Но Роcеньор проявил себя и с других сторон. Он демонстрировал дипломатичность, оказавшись между фанатами, протестовавшими против участия «Страсбурга» в системе мультиклубного владения, и руководством. И всегда открыто выступал против расизма.

В апреле 2024 года, вскоре после номинации на звание тренера года в Чемпионшипе, Росеньор столкнулся с волной отвратительных оскорблений в интернете.

«Когда люди пишут, что это "показуха", и появляются слова вроде "обезьяна", я обязан сказать об этом публично, — заявил Росеньор в интервью BBC Radio Humberside. — Для меня это как с гуся вода, но становится больно, когда мои дети приносят мне это и спрашивают об этом».

Отец Лиама, Лерой, напомним, был награжден орденом Британской империи (MBE) за борьбу с дискриминацией в спорте. В следующем матче Чемпионшипа, победном выездном поединке против «Кардифф Сити», Росеньор вышел с баннером, на котором было написано: «Скажем нет расизму».

Росеньор дебютирует в роли главного тренера «Челси» в субботнем матче третьего раунда Кубка Англии против «Чарльтон Атлетик». Это станет его первой игрой в английском футболе с мая 2024 года — с того самого поражения «Халла» от «Плимут Аргайл» со счетом 0:1.

Лиам Росеньор globallookpress.com

Неудача в последнем туре лишила команду шансов на попадание в топ-6 Чемпионшипа и привела к увольнению Росеньора: турецкий владелец клуба Аджун Ылыджалы решил, что их взгляды на развитие проекта «не совпадают».

Перед сезоном‑2024/25 Росеньор не испытывал недостатка в предложениях. Он вел переговоры с владельцем «Сандерленда» Кириллом Луи-Дрейфусом, но сам вышел из процесса, а также обсуждал возможное назначение с «Бернли», который в итоге сделал ставку на Скотта Паркера.

В итоге Росеньор принял предложение от людей, которых знал особенно хорошо.

Спортивный директор «Челси» Лоуренс Стюарт в 2010 году возглавлял аналитический отдел «Халла», когда Росеньор пришел в клуб в качестве игрока. На этой должности Стюарт проработал до 2014 года, после чего перешел в «Манчестер Сити» на аналогичную позицию.

С Росеньором их связывали тесные рабочие отношения — они проводили долгие часы в аналитическом кабинете на тренировочной базе клуба.

Другой спортивный директор «Челси», Пол Уинстэнли, также видел первые шаги Росеньора в тренерстве, когда работал руководителем скаутского отдела в «Брайтоне», как и Сэм Джуэлл, ныне директор «Челси» по глобальному рекрутингу.

Лиам Росеньор globallookpress.com

«Страсбург», принадлежащий холдингу BlueCo, рассматривал Росеньора как идеального кандидата — тренера, способного развивать самый молодой состав среди клубов топ‑5 европейских лиг.

И этот расчет себя оправдал. Несмотря на два поражения подряд в концовке сезона, которые лишили «Страсбург» путевки в Лигу чемпионов, выход в Лигу конференций стал достойной наградой за кампанию, в которой команда обыграла дома «Пари Сен-Жермен» (2:1) и сыграла вничью в гостях у «Марселя» (1:1) — матч, который посетил совладелец «Челси» Бехдад Эгбали.

В его подготовке чувствовалась педантичность и четкое понимание того, как он хочет играть. Он предпочитал поэтапное развитие атак, а не прямолинейную доставку мяча вперед. Было принципиально важно начинать атаки от своих ворот, заманивая соперника на себя. Ли Дарнбро бывший руководитель скаутинга «Халла»

И при этом — тактическая гибкость.

Был матч в гостях против «Сандерленда», когда у нас не осталось ни одного здорового центрального нападающего. Тогда он выпустил двух «десяток» и двух вингеров, но крайние игроки действовали как растянутые форварды. Игра закончилась 4:4. Он нашел решение внутри состава, и это стало серьезной проблемой для соперника. Ли Дарнбро бывший руководитель скаутинга «Халла»

Частью успешного «страсбургского» проекта прошлого сезона был и бразильский полузащитник «Челси» Андрей Сантос, выступавший за французский клуб на правах аренды. В ноябре он дал восторженную оценку работе с Росеньором.

«Он потрясающий, — цитирует BBC бывшего игрока "Страсбурга". — Я очень сильно прибавил с ним. Наши отношения — идеальные».

Мамаду Сарр globallookpress.com

Центральный защитник Мамаду Сарр и нападающий Эмануэль Эмегха также должны стать игроками «Челси» в следующем сезоне после 18 месяцев работы с Росеньором в «Страсбурге». Связка между двумя клубами — к неудовольствию некоторых — стала слишком очевидной.

«Ему нужна поддержка и среда, в которой он сможет выстроить отношения с игроками, но когда он это делает — связь получается очень крепкой», — говорит Кеслер. — «В ситуации "Челси" рядом есть Пол, есть Лоуренс — все они его знают и работали с ним. У него будет эта система поддержки, которая поможет ему добиться успеха».

Но отсутствие большого опыта неизбежно делает следующий шаг рискованным. Давление, с которым он сталкивался в «Дерби», «Халле» и «Страсбурге», в «Челси» вырастет многократно — как и ожидания после эпохи Марески, принесшей клубу победы на Клубном чемпионате мира и в Лиге конференций.

Росеньор еще не выигрывал крупных трофеев ни как игрок, ни как тренер, но не скрывает своих амбиций. В интервью The Athletic в прошлом сезоне он прямо говорил, что его цель — возглавить с борную Англии. «Чем дольше я работаю тренером, тем сильнее верю, что могу туда прийти».

И вот он здесь — на самом высоком уровне. Главный тренер «Челси».

«Это великолепная возможность, от которой было бы глупо отказываться», — говорит Дэвис, игравший в первом матче Росеньора в роли тренера три с половиной года назад. — «Он стремился к этому с 30 лет и, уверен, отдаст всего себя. "Челси" сейчас нанимает тренеров, которые способны выстраивать стиль и развивать молодых игроков — и я полностью верю, что Лиам именно такой».