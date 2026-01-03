GOAL рассуждает о том, кто должен стать новым главным тренером «Челси».

Сезон едва перевалил за экватор, а «Челси» снова в поисках нового тренера после расставания с Энцо Мареской аккурат в первый день Нового года.

С одной стороны, уход итальянца выглядит сюрпризом, учитывая, что в свой первый же сезон на «Стэмфорд Бридж» он выиграл Лигу конференций и Клубный чемпионат мира.

Однако уже давно было очевидно, что Мареска не чувствует себя счастливым в западном Лондоне. В прошлом месяце он даже отметился сенсационным публичным заявлением о якобы отсутствии поддержки внутри клуба.

Ко всему прочему, его команду освистали после домашней ничьей с «Борнмутом» (2:2). Этот результат оставил «синих» на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги — на расстоянии 15 очков от «Арсенала» и всего с одной победой в семи последних матчах.

Теперь главный вопрос, разумеется, в том, кто станет новым главным тренером «Челси»? Многие, несомненно, ухватились бы за шанс поработать в таком большом клубе. Однако других вполне могут отпугнуть слухи о том, что Мареска был недоволен предполагаемым вмешательством руководства в выбор состава на матчи.

Ниже — рейтинг основных кандидатов.

8. Оливер Гласнер

Гласнер рано или поздно точно окажется в одном из топ-клубов Премьер-лиги. Австриец буквально покорил английский футбол с тех пор, как сменил Роя Ходжсона на посту тренера «Кристал Пэлас» в феврале 2024 года.

Приведя «орлов» к рекордному для них количеству очков (49), он превзошел это достижение в своем первом полном сезоне на «Селхерст Парк» (53 очка).

Оливер Гласнер globallookpress.com

Но самое главное, что под руководством Гласнера «Кристал Пэлас» прервал 120-летнее ожидание первого трофея, став победителем Кубка Англии. В финале лондонская команда обыграла «Манчестер Сити» (1:0).

Контракт Гласнера рассчитан до конца текущего сезона, и ходят слухи, что он твердо намерен проверить себя на самом высоком уровне. Однако маловероятно, что он уйдет посреди сезона, и уж тем более вряд ли выберет «Челси».

Говорят, что именно ярость Гласнера заставила «Пэлас» заблокировать переход Марка Гехи в «Ливерпуль». Несложно догадаться, как он отреагирует на бессмысленную и постоянную трансферную карусель на «Стэмфорд Бридж».

7. Сеск Фабрегас

У Фабрегаса есть все качества, которые «Челси» ищет в менеджере: он молодой (38 лет), тактически прогрессивный тренер, способный работать в жестких рамках специфического проекта.

Испанец проделал выдающуюся работу с тех пор, как возглавил «Комо»: вернул клуб с берегов знаменитого озера в Серию А и практически сразу превратил его в одну из самых зрелищных команд Италии.

Сеск Фабрегас globallookpress.com

К тому же, Фабрегас — бывший игрок «Челси», выигравший с «синими» два титула за пять лет, а значит, его назначение было бы очень популярным среди болельщиков.

Однако, если в «Комо» чемпион мира имеет весомое слово во всех процессах (Фабрегас также является акционером клуба), то на «Стэмфорд Бридж» ему не предоставят аналогичный уровень влияния.

Также очень трудно представить, что он бросит «Комо» в разгар сезона, учитывая, что они идут по графику выхода в еврокубки. Так что, хотя возвращение Фабрегаса в АПЛ кажется предначертанным судьбой, вряд ли это случится в этом месяце.

Прошлым летом Сеск отказал «Интеру»; скорее всего, он отвергнет и любые предложения от «Челси».

6. Фрэнк Лэмпард

Третий заход Лэмпарда на «Стэмфорд Бридж» кажется полной бессмыслицей, но когда это отсутствие логики хоть раз останавливало руководство «Челси»?

Предыдущие владельцы наняли легендарного полузащитника после того, как он вывел «Дерби Каунти» в финал плей-офф Чемпионшипа в 2019 году, а Тодд Боули и компания необъяснимым образом вернули его в качестве и. о. тренера в 2023-м.

Фрэнк Лэмпард globallookpress.com

Учитывая, что сейчас Лэмпард успешно восстанавливает свою репутацию в «Ковентри», мы просто не можем исключать возвращение 47-летнего специалиста в «Челси». Случались вещи и пострашнее.

Впрочем, текущий момент выглядит не самым подходящим. Лэмпард готовится вернуть «Ковентри» в Премьер-лигу впервые с 2001 года: «небесно-голубые» лидируют в Чемпионшипе с отрывом в восемь очков. Кроме того, хотя фанаты по-прежнему обожают Лэмпарда, значительная часть болельщиков наверняка не придет в восторг от его «третьего пришествия», ведь ни в одном другом топ-клубе Премьер-лиги его кандидатуру всерьез бы не рассматривали.

5. Роберто Де Дзерби

С точки зрения нейтрального зрителя, это, безусловно, самый интересный кандидат — просто из-за гарантированного зрелища.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

В тактическом плане Де Дзерби — один из самых интересных тренеров современности, а среди его поклонников числится даже Пеп Гвардиола. Наблюдать за игрой его «Брайтона» на пике формы было одно удовольствие, да и сейчас он проделывает отличную работу в «Марселе», который идет третьим в Лиге 1 и имеет неплохие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Мы также знаем, что в «Челси» ценят работу Де Дзерби: они уже проводили с ним собеседование летом 2024 года, прежде чем назначить Мареску.

Проблема, конечно, в том, что Де Дзерби — человек крайне независимый, он требует полного контроля над происходящим и никогда не боится говорить то, что думает. Следовательно, он вообще не кажется подходящим вариантом для нынешней структуры «Челси». Но скучно при нем точно не будет, это факт.

4. Франческо Фариоли

Вариант не самый очевидный, но, согласно надежным источникам, это вполне реальный претендент.

Несмотря на возраст (36 лет), Фариоли давно считается потенциально топ-тренером в родной Италии, где он, кстати, начинал как тренер вратарей.

Франческо Фариоли globallookpress.com

У него уже накопился солидный опыт работы в Турции («Фатих Карагюмрюк» и «Аланьяспор»), Франции («Ницца») и Нидерландах («Аякс»), прежде чем он возглавил «Порту».

Фариоли также является учеником Де Дзерби, что объясняет интерес «Челси» к его карьере.

Однако стоит отметить, что при всех своих перспективах тосканец пока не выиграл ни одного трофея. Более того, его единственный сезон в Амстердаме запомнился как один из самых эпичных провалов в истории футбола.

Фариоли покинул «Аякс» после шокирующей развязки сезона 2024/25, поскольку его «видение и временные рамки» перестали совпадать с мнением руководства в их погоне за успехом. Так что, возможно, «Челси» для него тоже не самая подходящая среда.

3. Киран Маккенна

Никто бы не удивился, если бы Маккенна возглавил «Челси» еще летом 2024 года. В то время североирландец только что вернул «Ипсвич» в Премьер-лигу, и «синие» были не единственным топ-клубом, заинтересованным в его услугах. «Манчестер Юнайтед» также рассматривал возможность возвращения своего бывшего ассистента на «Олд Траффорд».

Киран Маккенна globallookpress.com

Однако Маккенна решил подписать новый контракт на «Портман Роуд». И хотя в прошлом сезоне «Ипсвич» финишировал в Премьер-лиге 19-м и вылетел, 39-летний менеджер по-прежнему пользуется огромным уважением на «Стэмфорд Бридж», особенно сейчас, когда «трактористы» уверенно приближаются к возвращению в элиту.

Поэтому Маккенна — действительно серьезный кандидат на пост тренера «Челси». В конце концов, он не стал бы даже проходить собеседование в 2024 году, если бы его пугал весь тот груз ответственности и проблем, который прилагается к этой должности.

Впрочем, Маккенна не похож на человека, который бросит клуб, сражающийся за повышение, тем более клуб, который непоколебимо поддерживал его во время прошлогодних неудач и неубедительного старта в нынешнем сезоне.

Маккенна определенно создан для работы в топ-клубе, но, возможно, просто еще не пришло время.

2. Андони Ираола

Ираола был на «Стэмфорд Бридж» во вторник вечером в качестве босса «Борнмута». Могут ли его попросить стремительно вернуться туда уже в качестве главного тренера «Челси»? Это вполне реально.

Когда Ираола возглавил «Борнмут» летом 2023 года, он был полной загадкой для любителей АПЛ. Но теперь он считается одним из лучших тренеров в высшем английском дивизионе.

Андони Ираола globallookpress.com

«Борнмут» также стал одной из самых зрелищных команд Англии, что также подтвердила ничья с «Челси» (2:2), которая и привела к отставке Марески. И это при том, что Ираоле неоднократно приходилось решать серьезные кадровые проблемы после продажи ключевых игроков.

Учитывая, что лидер «Борнмута» Антуан Семеньо теперь тоже намылился на выход, 43-летнему специалисту можно будет простить, если он соблазнится перспективой возглавить настоящего тяжеловеса АПЛ вроде «Челси».

«Борнмут», очевидно, не горит желанием терять его на данном этапе сезона, но легко понять, почему ключевые фигуры на «Стэмфорд Бридж» считают, что назначение Ираолы обеспечит плавный переход для команды: его футбольная философия очень похожа на философию Марески.

1. Лиам Росеньор

Самый очевидный и наиболее вероятный выбор. Росеньор в данный момент возглавляет «Страсбург», который, как известно, является фарм-клубом «Челси». И надо сказать, что он отлично справляется со своими обязанностями.

Лиам Росеньор globallookpress.com

Возглавив «Страсбург» в июле 2024 года, он вывел французскую команду в еврокубки, заняв седьмое место в Лиге 1. В текущем сезоне они стали лучшей командой общего этапа Лиги конференций.

У болельщиков «Челси», разумеется, будут сомнения насчет назначения 41-летнего специалиста, никогда не работавшего в Премьер-лиге, которого по факту уволили из «Халл Сити» за якобы скучный стиль игры.

Однако Росеньор на очень хорошем счету у руководства «синих» и уже давно рассматривался как потенциальный преемник Марески.

Будучи «человеком системы», бывший крайний защитник явно не будет иметь никаких проблем со специфической структурой управления на «Стэмфорд Бридж», что делает его очевидным фаворитом на вступление в должность в ближайшие дни.