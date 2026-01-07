GOAL подробно рассказывает о новом главном тренер «Челси» Лиаме Росеньоре.

Во внезапном увольнении тренера «Челси» и безумной гонке за преемником посреди сезона есть что-то ностальгическое. Разница лишь в том, что сейчас это не команда, набитая игроками мирового класса, которая находится в погоне за титулом АПЛ, а скорее добротный набор талантливых игроков с призрачными надеждами на мгновенный успех.

Когда «Челси» управлял Роман Абрамович, с ними приходилось считаться. В то время не было такой цены, которую они не заплатили бы за то, что хотели. У клуба по-прежнему богатые владельцы, но даже с учетом финансовых ограничений Премьер-лиги и УЕФА, их амбиции немного изменились.

Всё, что исходит от «Челси», говорит о том, что они строят с расчетом на долгосрочную перспективу. Результаты важны лишь до определенной степени, они больше не диктуют политику. Ключевым моментом является развитие и прогресс текущих активов.

Именно поэтому BlueCo (владельцы клуба) назначили на пост главного тренера человека, который последние полтора года работал в «Страсбурге», фарм-клубе «синих».

Преемником Энцо Марески на «Стэмфорд Бридж» стал Лиам Росеньор. Большинство английских болельщиков знают его как защитника, который провел игровую карьеру, мотаясь между Премьер-лигой и Чемпионшипом.

На что может рассчитывать «Челси» под руководством Росеньора?

Знак качества от Руни

Когда в 2018 году Росеньор пополнил состав экспертов Sky Sports, он совмещал это с работой помощника менеджера в молодежной команде «Брайтона». Год спустя он вошел в штаб Филлипа Коку в «Дерби Каунти».

«Бараны» тогда подробно описали сильные стороны Росеньора в заявлении о его приходе: «Позиция Росеньора в штабе первой команды, помимо работы с игроками на тренировочном поле с особым акцентом на индивидуальное развитие новых талантов, предполагает важную роль в предматчевом анализе соперника совместно с отделами скаутинга и аналитики. Он также сможет давать советы и наставления, опираясь на собственную игровую карьеру, большая часть которой прошла в АПЛ и Чемпионшипе, чтобы помочь справиться с большим количеством матчей и сложностями в течение кампании».

Уэйн Руни и Лиам Росеньор globallookpress.com

Коку покинул «Дерби» в 2020 году, и Росеньор стал ассистентом нового босса — Уэйна Руни, который незадолго до этого завершил игровую карьеру. Тандем быстро нашел общий язык: Руни был более расслабленным в своем подходе, а Росеньор часто курсировал по бровке с тактическими инструкциями.

«Он рисковал, и надеюсь, это окупится, потому что я считаю, что Лиам — такой же хороший тренер, как и любой из тех, с кем я работал. Его внимание к деталям, то, как он подходит к ежедневной работе — он на уровне лучших.

Лиам был очень важен для меня. Он обладает невероятными тренерскими способностями. Я был больше менеджером, решал вопросы с игроками и всем остальным.

Я многому у него научился в этом плане, и я думаю, он проделал отличную работу в целом», — сказал Руни, когда появились первые слухи о том, что Росеньор может возглавить «Челси».

Развитие молодежи

Первая работа Росеньора в качестве главного тренера пришлась на клуб Чемпионшипа «Халл Сити», который под его руководством занял седьмое место в сезоне 2023/24. Многие тогда считали, что команда прыгнула выше головы.

В то время он сильно полагался на использование молодых игроков, включая нынешнего нападающего «Челси» Лиама Делапа, бывших полузащитников «Ливерпуля» Тайлера Мортона и Фабиу Карвалью, а также защитника Джейкоба Гривза, который был продан в «Ипсвич Таун» в конце того сезона за в 15 млн фунтов.

Лиам Делам и Лиам Росеньор с владельцем «Халл Сити» globallookpress.com

С лета 2024 года Росеньор возглавлял «Страсбург». В этом сезоне у них самый молодой состав в высшем дивизионе Франции: средний возраст составляет 22,6 года, что почти на целый год меньше, чем у следующей команды в этом рейтинге («Осер» — 23,5 года).

Хотя это часть более широкого спортивного проекта BlueCo (и во Франции это воспринимается прежде всего как поддержка «Челси»), развитие молодежи является частью собственной философии Росеньора. Есть надежда, что он привнесет новый уровень зрелости в команду, у которой существуют серьезные проблемы с дисциплиной на поле.

«Я менеджер или тренер? И то, и другое. Тренировать — это обучать, это желание улучшать игроков на техническом и тактическом уровне. Управление — это уверенность в том, что у вас сильная культура, что у ваших игроков есть правила и нормы, и вы управляете ими правильно. В английском языке слово "manage" (управлять), если разделить его на два, превращается в "man" (мужчина) и "age" (возраст/взрослеть). Вы помогаете мужчинам взрослеть», — сказал Росеньор, рассуждая о своей роли.

Какую тактику и схему предпочитает Росеньор?

Одной из главных претензий болельщиков «Челси» к Мареске была его тактическая негибкость. Обычно команда играла по схеме 4-2-3-1, где как минимум один крайний защитник смещался в центр для создания численного преимущества в полузащите.

За исключением редких мелких изменений, «синие» были предсказуемы и уязвимы для команд с низким оборонительным блоком. Им требовалось существенное свободное пространство для создания моментов.

Лиам Росеньор globallookpress.com

Росеньор, как и Мареска, хочет, чтобы его команды разыгрывали мяч от обороны, независимо от соперника и ситуации, и чтобы варианты для паса были доступны практически по всему полю. Он часто говорит о «смелости» при владении мячом и хочет, чтобы его игроки были максимально вовлечены в процесс.

Это может раздражать публику на «Стэмфорд Бридж», которая предпочитает более быстрый футбол, даже если ради этого придется реже владеть мячом и иногда садиться в оборону. Терпения на домашних матчах будет немного, особенно если защитники «Челси» продолжат совершать грубые ошибки.

На протяжении большей части сезона 2025/26 Росеньор, получивший во Франции прозвище «Le Professeur» (Профессор), использовал в «Страсбурге» гибкую расстановку 3-4-3. На острие атаки (когда был здоров) с капитанской повязкой выходил скоростной нападающий Эмануэль Эмега (рост — 196 мс), который присоединится к «Челси» этим летом.

Эмануэль Эмега globallookpress.com

«Страсбург» занимает седьмое место в Лиге 1 по среднему проценту владения мячом (52,9%) и способен взламывать оборону соперника как при доминировании, так и в переходных фазах. Известно также, что «Страсбург» играет и по более привычным схемам с четырьмя защитниками, поэтому нет гарантий, что Росеньор зациклится только на одном подходе, как это сделал Рубен Аморим в «Манчестер Юнайтед».

Несмотря на средний возраст состава «Страсбурга», при Росеньоре многие игроки вышли на новый уровень. В прошлом сезоне арендованный у «Челси» Андрей Сантос был одним из лучших молодых футболистов Лиги 1. Летом бразилец вернулся на «Стэмфорд Бридж».

Даже несмотря на то, что «Страсбург» выступает в роли фарм-клуба «Челси» и фанаты явно протестуют против этого, игроки и главный тренер французской команды оказались выше этого шума, вернувшись в еврокубки в этом сезоне. «Страсбург» завершил общий этап Лиги Европы на первом месте, в том числе благодаря победе над «Кристал Пэлас».

Впечатлил Луиса Энрике

Один из главных подвигов «Страсбурга» при Росеньоре случился еще в октябре, когда они сыграли вничью с действующими чемпионами Европы «Пари Сен-Жермен» (3:3) на «Парк де Пренс». Примечательно, что гости в какой-то момент вели 3:1, и это было абсолютно заслуженно.

Более часа в столице Франции «Страсбург» был лучшей командой на поле. Они придерживались своих принципов и пытались переиграть хозяев, стремясь преодолевать агрессивный прессинг при любой возможности и диктовать игру на своих условиях. Это едва не принесло им три очка, но в итоге пришлось довольствоваться одним.

«Я был впечатлен работой Лиама. Я знал, что матч будет трудным. Мы хорошо начали, демонстрируя превосходство с мячом и без него, но концовка первого тайма была слабой.

Мы прибавили после перерыва, и финальный отрезок был очень позитивным. Мое первое впечатление: "Страсбург" — одна из лучших команд Лиги 1 по качеству игры», — сказал после матча о Росеньоре главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике.

Недостатки

Как и у любого менеджера, у Росеньора есть свои недостатки, он не идеален. Основная критика в адрес «Страсбурга» в этом сезоне касалась того, что команда слабо проводила концовки матчей, а к моменту зимнего перерыва во Франции состав выглядел довольно истощенным.

Лиам Росеньор globallookpress.com

Когда удушающая интенсивность «Страсбурга» работает, за этим фантастически интересно наблюдать. Но когда соперники приспосабливаются к ней, команда становится уязвимой. Было немало случаев, когда юношеский энтузиазм играл с ними злую шутку, а неокрепшие умы слишком быстро сдавались при неудачах.

Базовая стратегия обычно не меняется, и французская пресса часто задается вопросом, есть ли у Росеньора «План Б» по ходу матчей, когда игра складывается не в его пользу.

«Страсбург» Росеньора склонен испытывать трудности на выезде без поддержки страстной домашней публики на «Стад де ла Мено». Обратная сторона медали, очевидно, в том, что его команды умеют превращать свой стадион в крепость, но в таком клубе, как «Челси», это воспринимается как данность.

Почти неизбежно случится матч с каким-нибудь неприятным «привозом» при розыгрыше мяча от ворот. Но точно так же будут и голы, на которые приятно смотреть.

Как он справится в кипящем котле давления одного из крупнейших клубов мира — нам еще предстоит увидеть.

Огромная возможность

Росеньор, родившийся по соседству в Уондсворте, стал вторым в истории чернокожим главным тренером «Челси», следуя по стопам великого Руда Гуллита.

В то время, когда многие чернокожие тренеры, и уж тем более чернокожие британские тренеры, с трудом добиваются даже рассмотрения их кандидатур на элитные должности, само появление Росеньора здесь — это триумф.

Лиам Росеньор globallookpress.com

У «Челси» долгая и сложная история взаимоотношений с расизмом. В последнее время они активно стремились загладить вину и очистить имидж, который когда-то запятнал их репутацию. В 2023 году они заказали документальный фильм под названием «Blue Is The Colour» («Синий — это цвет»), рассказывающий о том, как болельщики разного происхождения смотрят на эту проблему.

Современную историю «Челси» писало множество чернокожих игроков.

«Я определенно чувствовал, что мне здесь рады (в "Челси"). Опыт людей в фильме реален, но, как говорит один из фанатов в конце: у нас были такие игроки, как (Дидье) Дрогба, (Майкл) Эссьен, Микел (Джон Оби), которые показали другой образ "Челси". Я никогда не чувствовал себя так: "Мое ли это место?". Скорее, именно история заставляла меня чувствовать неуверенность. Лично для меня посещение матчей никогда не было проблемой в этом смысле», — сказал Ксеймака Авоюнгбо, мозг этого документального фильма.

Пол Кановилл был первым чернокожим игроком «Челси» в 1980-х, и хотя в то время он подвергался расистским оскорблениям, он посвятил большую часть своей жизни именному фонду и считается ключевым голосом в борьбе клуба с дискриминацией.

«Что меня действительно поражает в Лиаме, так это то, что он вырос и играл недалеко отсюда (от Челси), он знает это сообщество. Его отец Лерой имеет орден MBE за работу по борьбе с дискриминацией в спорте. Это именно то, чем мы занимаемся в Фонде Пола Кановилла, работая с молодежью каждый день. Здесь есть реальная связь, не так ли?

Когда дети видят кого-то вроде Лиама, управляющего их клубом, кого-то, кто похож на них, кто родом из их краев, кто происходит из семьи, которая борется за правое дело — это мощно, мужик. Это надежда. Это показывает им, что путь открыт», — сказал Кановилл.

Будет ли всё это иметь значение?

Работа в «Челси» в эпоху BlueCo выглядит все более нестабильной. Томаса Тухеля уволили в сентябре 2022 года, чуть более чем через 12 месяцев после победы в Лиге чемпионов. Его востребованный преемник Грэм Поттер не продержался даже до конца того сезона.

Лиам Росеньор globallookpress.com

Маурисио Почеттино получил полный год, прежде чем стороны решили расстаться по обоюдному согласию. Мареской восхищались и наняли его из-за сочетания менталитета и тактического чутья, но, глядя со стороны, кажется, что он просто слишком много о себе возомнил.

Именно поэтому клуб рискует с Росеньором. Они, очевидно, осведомлены о его работе в «Страсбурге», но это гигантский скачок с одной работы на другую. Более разумное руководство смотрело бы на тот же пул кандидатов, что и «Манчестер Юнайтед» прямо сейчас.

Если Росеньор добьется успеха, он столкнется с тем же риском, что и Мареска: от него будут ждать, что он останется лишь частью целого, вместо того чтобы позволить ему расти и брать на себя больше полномочий. Если он провалится, то провалится клуб и его спортивные директора.

Это назначение — больший риск, чем любое другое при нынешних владельцах, которым стоит быть осторожнее со своими желаниями.