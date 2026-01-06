ESPN объясняет, почему «Манчестер Юнайтед» пора прекратить эксперименты с тренерами без опыта в английской Премьер-лиге и найти того, кто способен справляется с ежедневным давлением со стороны болельщиков и СМИ.

Найти нового тренера для «Манчестер Юнайтед» — не самая простая задача. Подобрать человека на эту невыполнимую работу стало само по себе невыполнимой работой.

В седьмой раз с момента ухода сэра Алекса Фергюсона в мае 2013 года самый большой клуб АПЛ снова выходит на рынок в поисках нового тренера после увольнения Рубена Аморима в понедельник утром.

На «Олд Траффорд» это говорят каждый раз, когда освобождают кабинет менеджера для нового специалиста, но на этот раз у них действительно нет права на ошибку.

На этот раз «Манчестер Юнайтед» должен сыграть по-крупному. Один из самых популярных клубов мира нанял менеджера, у которого есть опыт, послужной список, репутация в Премьер-лиге и личность такого масштаба, чтобы управление клубом казалось привилегией, а не тяжким бременем.

Рубен Аморим globallookpress.com

Готовы ли они ждать таких мастодонтов, как Томас Тухель, Маурисио Почеттино или Карло Анчелотти, до окончания чемпионата мира, или же предпочтут рискнуть прямо сейчас, пригласив кого-то вроде Оливера Гласнера, Кирана Маккенны или Гарета Саутгейта — пока неизвестно.

Как утверждают источники, прямо сейчас у клуба нет четкого плана — назначать ли нового тренера как можно скорее или сыграть в долгую, оставив Даррена Флетчера временно исполняющим обязанности до лета.

Но ошибки прошлого и уроки, извлеченные из неудачных назначений Дэвида Мойеса, Луи ван Гала, Жозе Моуринью, Уле Гуннара Сульшера, Эрика тен Хага и Аморима, теперь должны подтолкнуть «Манчестер Юнайтед» к поиску менеджера/тренера, который сможет сделать то, что каждому из перечисленных оказалось не под силу (или к чему они были не готовы): справляться с давлением, ставить зрелищный футбол и, самое главное, побеждать.

Эрик тен Хаг globallookpress.com

«Если рассмотреть каждого из менеджеров, которых мы назначали после сэра Алекса, у всех был какой-то изъян в характере.

Они были либо слишком осторожными, либо слишком негибкими, либо слишком конфликтными, либо просто не соответствовали уровню клуба. Но если бы вы слепили их всех в одного, возможно, у вас получился бы кандидат, отвечающий всем требованиям», — рассказал ESPN источник в клубе.

Аморим, которому было всего 39 лет, когда «Манчестер Юнайтед» переманил его из лиссабонского «Спортинга» в ноябре 2024 года, считался на тот момент одним из самых талантливых европейских тренеров нового поколения. У него была харизма, уверенность, победный опыт, и то, что «Юнайтед» удалось заманить его на «Олд Траффорд», считалось большой удачей.

Аморим привел «Спортинг» к двум чемпионским титулам, разрушив гегемонию «Бенфики» и «Порту» в португальском футболе, и в какой-то момент находился в шорт-листах «Ливерпуля» и «Барселоны».

Рубен Аморим globallookpress.com

Но, несмотря на все плюсы, которые, казалось, сулило назначение Аморима, быстро выяснилось, что он не тянет этот уровень. Источники утверждают, что Аморим был «слишком упрям и слишком незрел», чтобы справиться с этой работы. Заявив клубу, что будет «гибким» и «эволюционирует» в рамках своей любимой схемы 3-4-3, он в конечном счете отказывался проявить прагматизм до тех пор, пока не стало слишком поздно.

Спустя всего 14 месяцев очередная «большая надежда» оказалась на свалке истории «Манчестер Юнайтед», как и все остальные его предшественники постфергюсоновской эпохи.

И снова «МЮ» заплатил высокую цену за назначение тренера, у которого просто не было необходимых для этой работы регалий.

Как сказал один из наших собеседников, «Манчестер Юнайтед» — это «клуб-экстраверт, которым управляют интроверты», и с точки зрения человека, сидящего на тренерской скамье, это справедливое наблюдение.

И Аморим, и тен Хаг с трудом справлялись со столь тяжелой работой, раз за разом болезненно реагируя на шум, создаваемый легендарными экс-игроками — Гари Невиллом, Полом Скоулзом и Роем Кином, которые теперь работают экспертами на ТВ.

Сульшер был не таким обидчивым, но ему не хватало авторитета и масштаба личности менеджера топ-клуба. Мойес, продержавшийся всего 10 месяцев в качестве лично выбранного преемника Фергюсона, был слишком чувствителен к критике и слишком зажат своей ролью, чтобы иметь хоть какую-то надежду на успех.

Луи ван Гал globallookpress.com

Ван Гал выровнял курс после Мойеса, но, как и Аморим, потерял веру игроков, фанатов и боссов, оказавшись слишком привязанным к негативному, непривлекательному стилю игры, который приносил лишь ограниченные результаты.

Только Моуринью, нанятый на смену Ван Галу в 2016 году, обладал необходимым статусом, чтобы быть менеджером «Манчестер Юнайтед», но, к несчастью для клуба, «Особенный» перестал быть особенным к моменту прибытия на «Олд Траффорд». Тот самый человек, просто с опозданием на пять лет.

По некоторым данным, высшее руководство «Манчестер Юнайтед» рекомендовало Почеттино на эту должность в 2016 году, но семья Глейзеров, мажоритарные владельцы клуба, выбрала Моуринью из-за его послужного списка и харизмы.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Глейзеры определенно скажут свое слово и в этот раз: сопредседатель Джоэл Глейзер будет принимать решение наряду с миноритарным владельцем сэром Джимом Рэтклиффом, генеральным директором Омаром Беррадой и спортивным директором Джейсоном Уилкоксом.

Главный вопрос в том, какое направление выберет эта группа. Будет ли это «главный тренер», работающий в тандеме со спортивным директором, или более традиционный «менеджер», обладающий властью вести за собой команду и клуб?

Фергюсон часто говорил, что самой масштабной личностью в любом клубе должен быть менеджер, и в «Манчестер Юнайтед» это вдвойне актуально. Это клуб-альфа, но сейчас ни в офисе менеджера, ни выше нет никого, кто подходил бы под это описание. И именно это нужно «Юнайтед» сейчас: кто-то с таким эго и статусом, чтобы справиться с шумом, бывшими игроками и требованиями результатов и привлекательного футбола.

Никому не удавалось сделать это со времен Фергюсона, и сейчас самое время это изменить.