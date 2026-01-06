ESPN объясняет, почему «Манчестер Юнайтед» пора прекратить эксперименты с тренерами без опыта в английской Премьер-лиге и найти того, кто способен справляется с ежедневным давлением со стороны болельщиков и СМИ.
Найти нового тренера для «Манчестер Юнайтед» — не самая простая задача. Подобрать человека на эту невыполнимую работу стало само по себе невыполнимой работой.
В седьмой раз с момента ухода сэра Алекса Фергюсона в мае 2013 года самый большой клуб АПЛ снова выходит на рынок в поисках нового тренера после увольнения Рубена Аморима в понедельник утром.
На «Олд Траффорд» это говорят каждый раз, когда освобождают кабинет менеджера для нового специалиста, но на этот раз у них действительно нет права на ошибку.
На этот раз «Манчестер Юнайтед» должен сыграть по-крупному. Один из самых популярных клубов мира нанял менеджера, у которого есть опыт, послужной список, репутация в Премьер-лиге и личность такого масштаба, чтобы управление клубом казалось привилегией, а не тяжким бременем.
Готовы ли они ждать таких мастодонтов, как Томас Тухель, Маурисио Почеттино или Карло Анчелотти, до окончания чемпионата мира, или же предпочтут рискнуть прямо сейчас, пригласив кого-то вроде Оливера Гласнера, Кирана Маккенны или Гарета Саутгейта — пока неизвестно.
Как утверждают источники, прямо сейчас у клуба нет четкого плана — назначать ли нового тренера как можно скорее или сыграть в долгую, оставив Даррена Флетчера временно исполняющим обязанности до лета.
Но ошибки прошлого и уроки, извлеченные из неудачных назначений Дэвида Мойеса, Луи ван Гала, Жозе Моуринью, Уле Гуннара Сульшера, Эрика тен Хага и Аморима, теперь должны подтолкнуть «Манчестер Юнайтед» к поиску менеджера/тренера, который сможет сделать то, что каждому из перечисленных оказалось не под силу (или к чему они были не готовы): справляться с давлением, ставить зрелищный футбол и, самое главное, побеждать.
«Если рассмотреть каждого из менеджеров, которых мы назначали после сэра Алекса, у всех был какой-то изъян в характере.
Они были либо слишком осторожными, либо слишком негибкими, либо слишком конфликтными, либо просто не соответствовали уровню клуба. Но если бы вы слепили их всех в одного, возможно, у вас получился бы кандидат, отвечающий всем требованиям», — рассказал ESPN источник в клубе.
Аморим, которому было всего 39 лет, когда «Манчестер Юнайтед» переманил его из лиссабонского «Спортинга» в ноябре 2024 года, считался на тот момент одним из самых талантливых европейских тренеров нового поколения. У него была харизма, уверенность, победный опыт, и то, что «Юнайтед» удалось заманить его на «Олд Траффорд», считалось большой удачей.
Аморим привел «Спортинг» к двум чемпионским титулам, разрушив гегемонию «Бенфики» и «Порту» в португальском футболе, и в какой-то момент находился в шорт-листах «Ливерпуля» и «Барселоны».
Но, несмотря на все плюсы, которые, казалось, сулило назначение Аморима, быстро выяснилось, что он не тянет этот уровень. Источники утверждают, что Аморим был «слишком упрям и слишком незрел», чтобы справиться с этой работы. Заявив клубу, что будет «гибким» и «эволюционирует» в рамках своей любимой схемы 3-4-3, он в конечном счете отказывался проявить прагматизм до тех пор, пока не стало слишком поздно.
Спустя всего 14 месяцев очередная «большая надежда» оказалась на свалке истории «Манчестер Юнайтед», как и все остальные его предшественники постфергюсоновской эпохи.
И снова «МЮ» заплатил высокую цену за назначение тренера, у которого просто не было необходимых для этой работы регалий.
Как сказал один из наших собеседников, «Манчестер Юнайтед» — это «клуб-экстраверт, которым управляют интроверты», и с точки зрения человека, сидящего на тренерской скамье, это справедливое наблюдение.
И Аморим, и тен Хаг с трудом справлялись со столь тяжелой работой, раз за разом болезненно реагируя на шум, создаваемый легендарными экс-игроками — Гари Невиллом, Полом Скоулзом и Роем Кином, которые теперь работают экспертами на ТВ.
Сульшер был не таким обидчивым, но ему не хватало авторитета и масштаба личности менеджера топ-клуба. Мойес, продержавшийся всего 10 месяцев в качестве лично выбранного преемника Фергюсона, был слишком чувствителен к критике и слишком зажат своей ролью, чтобы иметь хоть какую-то надежду на успех.
Ван Гал выровнял курс после Мойеса, но, как и Аморим, потерял веру игроков, фанатов и боссов, оказавшись слишком привязанным к негативному, непривлекательному стилю игры, который приносил лишь ограниченные результаты.
Только Моуринью, нанятый на смену Ван Галу в 2016 году, обладал необходимым статусом, чтобы быть менеджером «Манчестер Юнайтед», но, к несчастью для клуба, «Особенный» перестал быть особенным к моменту прибытия на «Олд Траффорд». Тот самый человек, просто с опозданием на пять лет.
По некоторым данным, высшее руководство «Манчестер Юнайтед» рекомендовало Почеттино на эту должность в 2016 году, но семья Глейзеров, мажоритарные владельцы клуба, выбрала Моуринью из-за его послужного списка и харизмы.
Глейзеры определенно скажут свое слово и в этот раз: сопредседатель Джоэл Глейзер будет принимать решение наряду с миноритарным владельцем сэром Джимом Рэтклиффом, генеральным директором Омаром Беррадой и спортивным директором Джейсоном Уилкоксом.
Главный вопрос в том, какое направление выберет эта группа. Будет ли это «главный тренер», работающий в тандеме со спортивным директором, или более традиционный «менеджер», обладающий властью вести за собой команду и клуб?
Фергюсон часто говорил, что самой масштабной личностью в любом клубе должен быть менеджер, и в «Манчестер Юнайтед» это вдвойне актуально. Это клуб-альфа, но сейчас ни в офисе менеджера, ни выше нет никого, кто подходил бы под это описание. И именно это нужно «Юнайтед» сейчас: кто-то с таким эго и статусом, чтобы справиться с шумом, бывшими игроками и требованиями результатов и привлекательного футбола.
Никому не удавалось сделать это со времен Фергюсона, и сейчас самое время это изменить.