The Athletic рассказывает, почему Маркус Рашфорд будет главной проблемой «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Когда в июле прошлого года Маркус Рашфорд садился на рейс в Барселону, улетая в статусе первого игрока из так называемого «расстрельного списка» «Манчестер Юнайтед», которого клуб действительно выставил за дверь, мысль о том, что он когда-нибудь снова сыграет за родную команду, казалась чем-то фантастическим.

Фантастическим, но не невозможным. Всегда оставался шанс, что это прощание — всего лишь короткое «до свидания».

Спады в игре самого Рашфорда, финансовые проблемы «Барселоны» или просто смена приоритетов на «Камп Ноу» — всё это были переменные, из-за которых каталонский клуб мог в итоге отказаться от опции полноценного выкупа 28-летнего нападающего за 30 миллионов евро.

И несмотря на то, что Рашфорд со своей стороны условия сделки выполнил — забил 14 мячей и отдал 11 ассистов в 49 матчах, помог «Барсе» защитить чемпионский титул, — всё сложилось именно так.

В полночь в понедельник срок действия опции выкупа истек. Теперь ожидается, что Маркус вернется в расположение «Манчестер Юнайтед» для прохождения предсезонных сборов — как только сборная Англии завершит свой путь на чемпионате мира, а сам игрок отдохнет после турнира.

Несмотря на интерес со стороны других клубов Премьер-лиги и Европы, решение «Барселоны» резко повысило вероятность того, что Рашфорд останется в «Юнайтед» на следующий сезон. При бывшем главном тренере Рубене Амориме такой расклад выглядел абсолютно нереальным.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Отношения со сменщиком Аморима, Майклом Карриком, по понятным причинам гораздо лучше. Они провели три сезона как партнеры по команде на «Олд Траффорд», после чего Каррик вошел в тренерский штаб и работал с Рашфордом еще три с половиной года.

В апреле, когда Каррика спросили о возможном возвращении форварда, он уклонился от прямых обещаний вернуть Маркуса в состав, но дверь всё же оставил приоткрытой.

«Со временем нам придется принимать решения по определенным вопросам, и Маркус, очевидно, находится в такой же ситуации. Но на данный момент ничего еще не решено.

С моей точки зрения, кто бы ни находился в клубе, я хочу работать с этим игроком, выжимать максимум и помогать ему прогрессировать», — отметил Каррик.

Источники, близкие к Рашфорду, на условиях анонимности сообщили, что окружение игрока все еще надеется на возвращение «Барселоны» к переговорам ближе к концу лета. Однако в «Манчестер Юнайтед» непреклонны: клуб не станет рассматривать новые предложения каталонцев об аренде. Для всех потенциальных покупателей, за исключением двух главных соперников клуба — «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», — доступна опция выкупа за 40 миллионов фунтов.

Что касается самого Рашфорда, то в случае, если к моменту возвращения на базу в Каррингтон после чемпионата мира он все еще будет игроком «Юнайтед», Маркус, как утверждают, предпочтет отработать оставшиеся два года по контракту, нежели перейдет в другой английский клуб.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Если Рашфорд не отступит от этого намерения, а «Манчестер Юнайтед» продолжит выставлять требования, которые покупатели откажутся выполнять, сценарий, при котором он останется в команде, станет вполне рабочим.

Однако это не должно отвлекать от главного: Маркус по-прежнему выставлен на трансфер, да и общий вектор развития ситуации указывает на то, что он проведет как минимум еще один сезон вдали от Манчестера.

Ссылка Рашфорда, а затем и его уход из «Манчестер Юнайтед» в прошлом году произошли по инициативе Аморима, но это решение не опиралось исключительно на мнение главного тренера. Это была позиция всего клуба, согласованная на уровне руководства, включая генерального директора Омара Берраду и тогдашнего технического директора Джейсона Уилкокса, который сейчас занимает пост директора по футболу.

Сэр Джим Рэтклифф, совладелец «Манчестер Юнайтед», также поддержал этот шаг, на что он намекнул в интервью британским газетам The Times и The Telegraph в марте прошлого года, когда Рашфорд находился в своей предыдущей полугодичной аренде в «Астон Вилле».

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Тогда Рэтклифф отметил, что отъезд местного воспитанника из родного города пошел тому на пользу: «Я очень рад, что у него все получается. Приятно видеть это, ведь у него колоссальный талант. Но по какой-то причине последние пару сезонов в Манчестере у него не ладилось».

Эта позиция осталась неизменной даже после увольнения Аморима в январе, когда начали поступать сигналы о том, что «Барселона» хочет оставить Рашфорда у себя и по окончании летней аренды.

Трансферные планы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон составлены таким образом, что при большинстве сценариев места для возвращения Маркуса просто нет.

Интерес к вингеру «Вест Хэма» Крисенсио Саммервиллу последовал за декабрьскими попытками подписать Антуана Семеньо. Последнего планировали использовать именно в атакующей группе (а не в роли латераля в схеме Аморима), но футболист в итоге предпочел сменить «Борнмут» на «Манчестер Сити».

«Манчестер Юнайтед» также следит за Льюисом Холлом из «Ньюкасла». Покупка 21-летнего игрока (или любого другого левого защитника) будет означать, что Патрика Доргу продолжат использовать на позиции левого вингера — именно здесь он выходил во всех трех матчах в старте при Каррике, до и после своего трехмесячного пребывания в лазарете.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Какое бы направление ни стало приоритетным — покупка левого вингера или левого защитника, — ни один из вариантов не оставляет Рашфорду пространства для маневра и не оправдывает его огромную зарплату, превышающую 325 тысяч фунтов в неделю.

Ратклифф публично обращал внимание на то, что многие из самых высокооплачиваемых игроков команды в последние сезоны либо лечились, либо сидели в глубоком запасе, и назвал такую ситуацию недопустимой. За последние 16 месяцев под его управлением «Манчестер Юнайтед» уже существенно разгрузил зарплатную ведомость.

Полноценное возвращение в состав одного из самых дорогих футболистов клуба — при том, что место в старте ему никто не гарантирует, — полностью противоречит новой философии.

К тому же, поскольку по контракту Рашфорда остаются два полных сезона (и у «Юнайтед» нет даже привычной опции продления еще на год), это лето — фактически последняя возможность выручить за него сумму, близкую к реальной рыночной стоимости, пока на горизонте не замаячил его уход свободным агентом.

Содержание Рашфорда обойдется клубу недешево. Поскольку Маркус — местный воспитанник, его ежегодная амортизация (распределение трансферной стоимости игрока на срок действия контракта) для клуба фактически равна нулю, но его еженедельный оклад — совсем другое дело.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Базовый заработок Рашфорда составляет около 325 тысяч фунтов в неделю. А поскольку «Манчестер Юнайтед» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон, никакого 25-процентного «штрафа» за непопадание в главный еврокубок, как в прошлые годы, к его зарплате применить не удастся. С учетом налогов и социальных обязательств клуба, один только базовый оклад Маркуса обходится бюджету примерно в 19,4 миллиона фунтов в год — или в 38,9 миллиона за два оставшихся года по контракту. И это без учета бонусов.

Пробившись в еврокубки, «Манчестер Юнайтед» снова попадает под действие правил УЕФА по контролю за расходами на состав (squad-cost rules), согласно которым на футболистов можно тратить не более 70% от операционных доходов клуба.

Иными словами, чтобы просто покрывать годовую зарплату Рашфорда, «Юнайтед» нужно генерировать около 26,3 миллиона фунтов выручки. Избавление от такой обузы — вслед за разгрузкой ведомости после ухода Каземиро, Джейдона Санчо и Расмуса Хёйлунна этим летом — принесло бы клубу колоссальную финансовую выгоду.

Однако, сколько бы все эти факторы ни указывали на неизбежность расставания, никто не может выставить Рашфорда за дверь против его воли. Равно как эти доводы не гарантируют, что какой-то другой клуб согласится удовлетворить финансовые аппетиты «Манчестер Юнайтед».

Более того, некоторые источники полагают, что настойчивое и слишком очевидное желание «Манчестер Юнайтед» продать Рашфорда в последние 12 месяцев возымело прямо противоположный эффект. У потенциальных покупателей сложилось впечатление, что они могут спокойно занять выжидательную позицию и пойти на сделку ближе к закрытию трансферного окна 1 сентября, когда «Юнайтед» прижмет к стене или когда клубу срочно понадобятся деньги на входящие трансферы.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

И хотя в контракте прописана клаусула в 40 миллионов фунтов, реальная цена, за которую «Юнайтед» готов вести дела, уже была обозначена в соглашении с «Барселоной» — 30 миллионов евро.

Всё это открывает вероятность третьего пути: Маркуса не зашвырнут в глубокий запас, но и полноценно возвращать в основу не станут. Вместо этого Рашфорд проведет большую часть лета в обойме «Юнайтед» и, возможно, даже сыграет под руководством Каррика в первых турах нового сезона, но всё равно покинет команду, как только появится достойное предложение.

Здесь напрашивается очевидная параллель с Джейдоном Санчо. Летом 2024 года он вернулся из аренды в дортмундской «Боруссии» и был амнистирован: прошел с командой предсезонку и даже сыграл в Суперкубке Англии, но в самом конце августа всё равно уехал в очередную аренду — на этот раз в «Челси».

Маркус Рашфорд, который прошлым летом первым покинул «расстрельный список» клуба, вернется в команду в следующем месяце. Из всей той «пятерки изгнанников» он остался единственным, кто до сих пор принадлежит «Юнайтед».

В клубе прекрасно понимают, что трансферное окно будет долгим, и ответ на вопрос о будущем Рэшфорда они вряд ли получат быстро.