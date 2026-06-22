Межсезонье — опасное время для целостности чемпионатов. Клубам приходится искать финансирование на год вперед, и не всегда всем это получается сделать. LiveSport.Ru рассказывает о семи профессиональных клубах России, для которых бюджет — сложный вопрос.

«Локомотив»

Москва (футбол)

Для раскачки начнем с известного клуба, у которого вопрос участия в следующем сезоне не стоит. Пока. В конце мая «Чемпионат» сообщил, что бронзовый призер чемпионата России по футболу имеет долг в размере больше 1 млрд рублей (для понимания — расходы клуба в 2025 году составили почти 10 млрд рублей).

Финансовые проблемы могли помешать «Локомотиву» получить лицензию для выступления в следующем сезоне. Поэтому «железнодорожникам» пришлось заранее включить в доходную часть бюджета будущие поступления от продаж Алексея Батракова, Дмитрия Воробьева, Артема Карпукаса и Сесара Монтеса.

Позднее московский клуб дал развернутый комментарий по поводу появившейся в СМИ информации. Но болельщикам красно-зеленых вряд ли стало легче. Хотя все в этом мире относительно. По крайней мере, дела у «Локомотива» складываются намного лучше, чем у команд, о которых речь пойдет далее.

«Черноморец»

Новороссийск (футбол)

Чуть больше года назад «Черноморец» по итогам сезона в Первой лиге занял третье место, отстав от зоны прямого выхода в РПЛ всего на одно очко. Команда заработала шанс получить повышение в классе через стыковые матчи, но РФС лишила новороссийцев его — домашний стадион не удовлетворял требованиям Премьер-Лиги.

ФК «Черноморец» vk.com/fcchernomorets.nvrsk

Главный инвестор клуба последних лет бизнесмен Сергей Шишкарев, пеняя даже не на отсутствие поддержки, а на помеху со стороны местных властей, сократил финансирование со своей стороны до минимума. Из «Черноморца» ушла большая группа ведущих игроков, и он в этом сезоне по спортивному принципу вылетел в Дивизион А Второй лиги.

Но «Черноморец» там не выступит. Клуб, не сумевший договориться с потенциальными партнёрами и спонсорами, не прошёл лицензирование по финансовым критериям. Ближайшие планы новороссийцев связано с молодежной командой, на базе которой должны сформировать коллектив для выступления в следующем году в Дивизионе Б Второй лиги.

«Кубань»

Краснодар (футбол)

Такой же неприятный поворот судьбы случился с еще одним клубом из Краснодарского края. «Кубань», возрожденная после банкротства 2018 года, снова столкнулась с финансовыми проблемами, которые не позволили в июне успешно пройти процедуру лицензирования.

ПФК «Кубань» vk.com/pfckuban

Несколько партнеров и спонсоров приняло решение пересмотреть формат сотрудничества с футбольным клубом (вплоть до заморозки), который оказался в центре ряда коррупционных скандалов. В итоге накопились многомесячные задержки по зарплатам, а в конце сезона у «Кубани» даже не нашлось денег для вылета на гостевой матч во Владивосток, и ей присудили техническое поражение.

Сейчас желто-зеленые поступили так же, как и коллеги с черноморского побережья — снялись со Второй лиги А и анонсировали свое участие во Второй лиге Б. А пока честь «Кубани» будет защищать только молодежная команда (но вместо МФЛ она выступает в краевом чемпионате).

«Ухта»

(футзал)

Не один футбол страдает от финансовой несостоятельности профессиональных клубов. Такое, к сожалению, типично и для других видов спорта. В футзале вообще произошла дикая история.

МФК «Ухта» vk.com/mfcukhta

4 июня «Ухта» второй год подряд стала чемпионом России, но уже четыре дня спустя основатель и президент клуба предприниматель Виталий Габуев шокировал болельщиков следующим сообщением:

В силу того, что сильно уменьшились количество денег, которые я зарабатываю, и мои возможности финансировать клуб, я принимаю решение приостановить наше участие в Суперлиге и оставить только дублирующий состав в Высшей лиге. Мы не планировали такого развития событий, но ситуация ухудшалась не только в течение этого сезона, а приблизительно года полтора. Виталий Габуев президент МФК «Ухта»

Причиной нынешних последствий была названа сложившаяся на сегодняшний день ситуация в стране, когда доходы падают, а расходы растут. Другие клубы из настоящей статьи, наверняка, солидарны с этими словами.

«Пари Нижний Новгород»

(баскетбол)

В Нижнем Новгороде тоже оценили текущую финансовую ситуацию как неблагоприятную для того, чтобы содержать команду на профессиональном уровне. В связи с этим было принято решение о приостановке деятельности баскетбольного клуба «Пари НН». Такую меру в городе на Волге называют временной, управляемой и единственно верной.

БК «Пари НН» vk.com/nnbasket

В ближайшей перспективе у нижегородского баскетбола сосредоточение усилий на реализации проектов на детско-юношеском уровне, вершиной которой останется команда в Единой молодежной лиге ВТБ. Правда, насколько долго просуществует такая конфигурация, не понятно — каких-либо сроков возвращения «Пари НН» на профессиональный уровень названо не было.

«Торпедо-Горький»

Нижний Новгород (хоккей)

Для спортивного Нижнего Новгорода этот год вообще получается чрезвычайно сложным. Помимо снятия баскетболистов и вылета из элитного дивизиона футболистов, прекратила свое существование хоккейная команда. К счастью для местных болельщиков, речь идет не о главном клубе региона, который в этом сезоне пробился во второй раунд Кубка Гагарина, а о его фарме.

ХК «Торпедо-Горький» vk.com/torpedo_gorky

«Торпедо-Горький» приостанавливает свою деятельность второй раз за шесть лет. Впервые это случилось в ковидный 2020 год, после чего команда вернулась в ВХЛ только через пять лет и сразу же выиграла чемпионат. Но этот триумф не повлиял на тот факт, что содержание самостоятельного фарм-клуба, как заявил генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга, в нынешних условиях все-таки является роскошью.

Теперь «автозаводцам» снова нужно сотрудничать с одной из самостоятельных команд ВХЛ. Клубом-партнером «Торпедо» на следующий сезон стал пензенский «Дизель».

«Тюменский легион»

Тюмень (хоккей)

Как видно, если в футболе и баскетболе зачастую прощаются с главной командой и оставляют молодежь, то в хоккее ситуация обратная. Помимо Нижнего Новгорода финансовые трудности заставили пойти на решительные меры и в Тюмени.

МХК «Тюменский Легион» vk.com/tyumenskylegion

«Рубин», выступающий в ВХЛ, продолжит свое существование. Хотя, по информации телеграм-каналов, его бюджет сократится почти на треть. А вот с соревнований снимают молодежную команду «Тюменский Легион».

У нас кадровый голод — и в тренерском штабе нет тренеров с лицензией плюс нет подпитки из школы, потому что каждый год очень много ребят уезжают в другие команды на лучшие условия. Бюджет и так был немаленький. Сейчас он увеличивается из-за подорожания билетов, гостиниц и всего остального. Александр Попов директор МХК «Тюменский Легион»

Руководство клуба сообщило, что пауза взята на один год. Хотя сейчас немногие рискнут дать прогноз на то, что будет следующим летом.