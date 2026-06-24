Матчи ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня стартует третий тур — 6 матчей в группах A, B и C.

Босния и Герцеговина — Катар

22:00 мск, Сиэттл

Эти сборные подходят к последнему туру в группе В, имея в своем активе по одному очку. Обеим национальным командам нужно побеждать, а значит, привычная схема «терпим, ждём и не рискуем» может развалиться уже в первом тайме. Боснийцам и катарцам уже нечего терять, ведь Швейцария и Канада имеют по 4 балла после двух туров.

Победа во встрече между сборными Боснии и Герцеговины и Катара даст четыре балла по итогам группового этапа, но не обеспечит прямой выход в плей-офф мундиаля. Если Канада и Швейцария сыграют вничью, они обе уйдут на пять очков и закроют первые две позиции в группе В. Тогда победителю матча Босния — Катар останется рассчитывать на проход в числе лучших национальных команд, занявших третьи места. Вариант со вторым местом тоже теоретически жив, но для него нужна не только победа, а ещё подходящий счёт в параллельной игре и серьезная работа над разницей мячей. У Боснии она минус три, у Катара — минус шесть, поэтому простого выигрыша в один мяч может не хватить.

Босния и Герцеговина начала мундиаль достойно. В матче с Канадой подопечные Сергея Барбареза повели после гола Йово Лукича, долго сдерживали давление хозяев, но в концовке все же пропустила от Кайла Ларина. Ничья (1:1) тогда казалась отличным результатом в стартовом поединке против хозяев турнира, но второй тур прошел не так гладко. До 74-й минуты боснийцы держались против сборной Швейцарии, а затем игра совсем рассыпалась. Босния и Герцеговина пропустила гол, Тарик Мухаремович получил красную карточку, а итоговый счет получился не очень впечатляющим для боснийцев — 1:4.

Катар, в свою очередь, отлично проявил себя на старте ЧМ-2026. Подопечные Хулена Лопетеги уступали Швейцарии, буквально выживая под давлением, а в компенсированное время вытащили ничью — 1:1. Катарская сборная на домашнем ЧМ-2022, кстати, проиграла все 3 матча на групповой стадии, а сейчас доставила проблемы серьезному сопернику. В следующем туре мундиаля у сборной Катара что-то пошло не так, национальная команда уступила сборной Канады со счетом 0:6.

Главная проблема Катара — это отсутствие Хомама Ахмеда и Ассима Мадибо. Национальная команда и без того получила шесть мячей от Канады в свои ворота, а эти два футболиста нахватали красные карточки и пропустят заключительный матч групповой стадии. Босния и Герцеговина вполне способна этим воспользоваться, вспоминая то, как эта национальная команда самоотверженно оказывала сопротивление сборной Италии в стыковых матчах квалификации, одержав победу по пенальти.

Эдин Джеко globallookpress.com

Эдин Джеко — это тот самый футболист, который может заставить нервничать оборону сборной Катара. Этот 40-летний форвард еще не проявил себя должным образом на ЧМ-2026, самое время в решающий момент для национальной команды показать свой уровень. Если сборная Катара снова слишком глубоко сядет к своим воротам, Босния получит возможность навязать силовой футбол через Джеко и стандарты.

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко считает, что сборные организуют голевую феерию, сделав ставку на тотал голов 3,5 больше за 2.75.

Ставить будильник?

⏰⏰ — два будильника из трех. Десять часов вечера по Москве — это не то время, которое стоит тратить на сон, но мы поставим только 2 будильника. Вы спросите — почему? Ответ на этот вопрос кроется в следующем противостоянии, которое также определит расклады национальных команд в группе В.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Швейцария — Канада

22:00 мск, Ванкувер

А вот и ответ на вопрос, почему на матч между Боснии и Герцеговины и Катара мы ставим только два будильника. Швейцария и Канада — это противостояние лидеров группы В, у обеих сборных по 4 очка в активе и положительная разница забитых и пропущенных мячей. Именно они определят, кто займет первое место, а кто может теоретически слететь даже со второй строчки.

Расклад перед заключительным туром: сборная Канады лидирует в группе B, имея в своем активе 4 очка и разница мячей +6. У сборной Швейцарии также четыре балла в копилке, но разница скромнее — +3. Босния и Герцеговина и Катар набрали по одному очку. Ничья в Ванкувере станет идеальным компромиссом для двух фаворитов группы, ведь обе национальные команды получат по 5 баллов и гарантированно выйдут в 1/16 финала ЧМ-2026. Победитель встречи между Швейцарией и Канадой заберёт первое место, а вот проигравший же формально может оказаться третьим, если Босния и Герцеговина или Катар выиграют параллельный матч и догонят по очкам. Тогда придется считать разницу мячей и, в худшем случае, сравнивать себя с третьими командами других групп. На ЧМ-2026 в плей-офф проходят не только две лучшие сборные каждого квартета, но и восемь сильнейших команд с третьих мест.

Джонатан Дэвид globallookpress.com

Швейцарцы начали свой путь на чемпионате мира не столь ярко, как хотели бы. Против сборной Катара они владели инициативой, нанесли 26 ударов, повели в счете, однако пропустили в компенсированное время и упустили победу — 1:1. Во втором туре подопечные Мурата Якина показали совсем другой футбол. Босния и Герцеговина почти 75 минут держалась, но затем швейцарцы прошли катком по сопернику, разгромив его со счетом 4:1.

Канада тоже пробуксовала на старте мундиаля. В первом матче хозяева турнира долго уступали Боснии и Герцеговине, испытывали проблемы с реализацией моментов, но все-таки спаслись благодаря голу вышедшего на замену Кайла Ларина — 1:1. Зато встречу с Катаром можно назвать настоящим праздником футбола для канадских болельщиков. Победа со счетом 6:0 стала первой для страны на чемпионатах мира, а Джонатан Дэвид оформил хет-трик. Стоит также признать, что катарцы играли вдевятером уже к 53-й минуте встречи из-за двух красных карточек. Несмотря на это, шесть голов в прошлом туре — это ярко, но Швейцария предложит хозяевам совсем другой уровень сопротивления, также легко задавить соперника точно не получится.

Сборная Канады на домашнем мундиале действительно выглядит здорово, однако настоящая проверка еще впереди. Швейцария приехала на турнир как фаворит группы, обладая довольно большим опытом в важных матчах. Канадцы могут лететь вперед, прессинговать и пользоваться скоростью своих атакующих игроков. Но им нужно доказать, что это работает не только против команды, оставшейся вдевятером.

Главный футболист сборной Канады прямо сейчас — это Джонатан Дэвид. В первом туре он имел отличный шанс забить Боснии, но пробил прямо во вратаря, а спасителем в том матче стал Ларин. В матче против сборной Катара Дэвид зарешал — первый опасный удар форварда привел к голу Ларина, затем форвард забил сам мощным ударом с лета, добавил еще два мяча и оформил хет-трик. Стоит учитывать, что Катар после двух красных карточек развалился, швейцарцы способны обороняться куда собраннее. Если Дэвид найдет пространство между защитниками Мануэля Аканджи и его партнеров, Канада получит не только шанс на первое место в группе, но и настоящего лидера в решающих матчах на мундиале.

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев заявил, что хозяева турнира не смогут взломать оборону швейцарцев, поставив ставку на тотал сборной Канады меньше 0,5 голов за 2.71.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Да, это те самые 3 будильника, их ни с чем не перепутаешь. Прекрасный вечерний матч мощных сборных, который определит расклады в группе В. Представляете, если кто-то проиграет и упустит путевку в плей-офф ЧМ-2026? Лучше запастись попкорном, не иначе.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Марокко — Гаити

01:00 мск, Атланта

Группа С также полна интриг перед заключительным туром, но это точно не касается сборной Гаити, которая уже попрощалась даже с математическими надеждами на выход из группы. Сборная Марокко, в свою очередь, находится в самом эпицентре событий, но еще не гарантировала себе путевку в плей-офф ЧМ-2026, все решит последний тур.

В группе С перед заключительным туром сборные Бразилии и Марокко имеют по 4 очка, но бразильцы опережают конкурента по разнице мячей, поэтому занимают 1-ю строчку. У Шотландии три балла, у Гаити — ноль. Марокканцам достаточно не проиграть, чтобы гарантированно сохранить место в первой двойке, при ничейном результате африканцы закончат группу с 5-ю очками, и ни один сценарий параллельного матча Бразилия — Шотландия не опустит их ниже второго места.

Победа оставит сборной Марокко реальный шанс финишировать первой, однако тогда придется следить и за тем, насколько убедительно сыграют бразильцы. Поражение же способно запустить лишнюю арифметику с Шотландией и Бразилией. Команда Гаити уже вылетела — ни победа, ни чужой результат не вернут ее в спор за 1/16 финала.

Сборная Марокко прилетела на мундиаль в статусе действующего обладателя Кубка Африки. В стартовой встрече с Бразилией «атласские львы» не испугались соперника, заслуженно сыграв вничью — 1:1. Силы на второй матч не ушли — против Шотландии марокканцы забили уже на второй минуте, а затем почти весь вечер контролировали ход встречи. Минимальный счет (1:0) не должен настораживать, подопечные Мохамеда Уахби атаковали много и качественно, осталось только наладить прицел. Сборная Шотландии, кстати, так и не смогла нанести ни одного удара в створ ворот соперника.

Потенциал сборной Марокко на ЧМ-2026 уже точно не ограничивается только выходом из группы. Победная серия в отборе, титул Кубка Африки и две отличные игры на мундиале дают национальной команде право рассчитывать на что-то большее, чем просто выход в 1/16 финала. Матч против сборной Гаити будет настоящей проверкой для марокканцев, ведь им предстоит вскрывать плотную оборону противника и постоянно доминировать.

Ашраф Хакими globallookpress.com

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко проанализировал игру сборных Марокко и Гаити, а затем сделал ставку на тотал голов 4,5 больше за 4.33.

Ставить будильник?

⏰ — один будильник из трех. Один из тех матчей, где лучше поспать, нежели жертвовать сном и смотреть предсмертные потуги сборной Гаити, уж извините за прямоту. При этом, в это время сон точно откладывается, ведь мы будем следить за параллельным поединком.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Шотландия — Бразилия

01:00 мск, Майами-Гарденс

Этот матч спокойно можно назвать центральной встречей игрового дня на ЧМ-2026. Сборная Бразилии еще не обеспечила себе место в плей-офф мундиаля, а шотландцам необходима победа, чтобы напрямую выйти из группы с первого или второго места. Бразильцы не очень удачно стартовали на мундиале и отхватили довольно много критики в свой адрес, а шотландцы идут без больших провалов, но есть уже одно поражение от Марокко (0:1).

Перед стартом этого поединка расклад такой: победа над Бразилией гарантирует шотландцам место в первой двойке, а первое место будет зависеть от результата параллельного матча Марокко — Гаити. Ничья оставит подопечных Кларка с четырьмя очками. В таком случае, шотландцам придется ждать осечки Марокко и считать дополнительные показатели, либо рассчитывать на проход в 1/16 финала как одной из лучших третьих сборных.

Винисиус globallookpress.com

Поражение отправит Шотландию на третье место — и дальше всё будет зависеть от результатов в остальных группах. Бразилии достаточно ничьей, чтобы обеспечить прямой выход в плей-офф. Победа почти наверняка оставит ее первой, но при крупном успехе Марокко придется сравнивать разницу мячей. Поражение может сделать ситуацию неприятной, если Марокко не проиграет Гаити, бразильцы станут третьими, а при поражении африканцев начнутся подсчеты разницы забитых и пропущенных.

У сборных Шотландии и Бразилии уже будто традиция встречаться друг с другом на групповой стадии мундиаля. Ранее это происходило в 1974, 1982, 1990 и 1998 годах. В дебютной встрече команды разошлись без голов — 0:0. Затем Бразилия выиграла 4:1 в Испании, 1:0 в Италии и 2:1 во Франции. Ни разу шотландцам не удалось обыграть пятикратных чемпионов мира на главном турнире планеты. Может быть, получится на сей раз? Большой вопрос...

В составе сборной Бразилии стоит выделить нападающего Винисиуса, который взял роль лидера в свои руки. Против Марокко он спас команду точным ударом в момент, а во встрече с Гаити форвард создал два гола для Куньи и сам забил гол перед перерывом. А что Неймар? Форвард находится в расположении сборной, но травма икры, полученная в мае, не позволила ему сыграть против Марокко и Гаити. Неймар уже работает в общей группе и принял участие в тактическом занятии, поэтому его дебют на турнире вполне реален, но пока что в это слабо верится. В лучшем случае, мы увидим звезду бразильского футбола на скамейке запасных.

Слово прогнозисту: Редактор отдела Футбол Никита Головахин порассуждал на тему перспектив сборной Шотландии в предстоящем матче и сделал ставку на то, что номинальные хозяева поля не проиграют за 2.85.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Три будильника — это как решающий трехочковый в баскетбольном матче, который разлетится на хайлайты по всему интернету. Матч между сборными Шотландии и Бразилии из той же серии — обязателен к просмотру!

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Чехия — Мексика

04:00 мск, Мехико

Чехи подходят к третьему туру в состоянии, при котором дважды показали довольно высокий уровень футбола, но ни разу не удержали матч в руках до финального свистка. У сборной Мексики таких проблем нет, напротив, национальная команда разучилась проигрывать. На домашнем мундиале этим парням пока что нет равных, они способны дать бой даже топовой европейской сборной.

В 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Чехии уступила Южной Корее (1:2). При этом, чехи даже открыли счет на старте второго тайма — Владимир Цоуфал далеко вбросил мяч из аута, Ладислав Крейчи выиграл верх — 1:0. Южнокорейцы добавили в скорости, а чешская сборная не справилась с этим темпом, так и проиграли. С ЮАР подопечные Мирослава Коубека начали еще убедительнее, уже на шестой минуте Михал Садилек завершил быструю комбинацию и дал чехам преимущество, но вместо попытки добить соперника Чехия постепенно ушла слишком глубоко, отдала мяч и позволила африканской сборной поверить в себя. Южноафриканцы долго не создавали по-настоящему опасных моментов, однако в концовке получили пенальти, который реализовал Тебохо Мокоэна. Ничья 1:1.

У сборной Мексики было совсем по-другому, национальная команда сначала обыграла ЮАР (2:0), а затем справилась с Южной Кореей (1:0), но во втором туре было куда тяжелее. Первый тайм разочаровал публику в Гвадалахаре, но после перерыва ошибкой вратаря соперника воспользовался Луис Ромо. После этого мексиканцы решили не ломиться вперед, а спокойно довели дело до победного конца.

Перед заключительным туром сборная Мексики уже решила главную задачу, гарантировав себе выход в плей-офф мундиаля. У национальной команды 6 очков и первое место в группе A. Южная Корея идет второй с тремя баллами, Чехия занимает третью строчку с одним очком и разницей мячей -1, а у ЮАР тоже один балл, но худшая разница. Чехам нужна победа над Мексикой, чтобы набрать четыре очка и остаться в борьбе за вторую позицию. Ничья с Мексикой оставит чехов с двумя очками и почти наверняка отправит в зависимость от таблиц остальных групп, где будут определяться восемь лучших третьих мест, поражение фактически закроет путь в плей-офф.

Если сборная Мексики уже гарантировала себе выход из группы, то стоит задуматься о ее перспективах в плей-офф ЧМ-2026. Мексиканцы действительно проводят групповой этап уверенно, но потолок этой сборной пока трудно определить. Домашние трибуны и уверенная оборона делают Мексику крайне неприятным соперником для любой сборной в 1/16 финала. Дополнительный плюс — первый матч плей-офф мексиканцы проведут в Мехико, где давление стадиона может стать отдельным фактором. Победа над Южной Кореей уже показала, что Мексика умеет терпеть, но насколько регулярно национальная команда будет вскрывать организованную оборонительную линию соперников? Большой вопрос...

Патрик Шик — нападающий сборной Чехии globallookpress.com

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко заявил, что чехи начнут встречу активно, сделав ставку на победу сборной Чехии в 1-м тайме за 4.50.

Ставить будильник?

⏰⏰ — два будильника из трех. Не будем ставить один будильник, ведь матч наверняка получится довольно качественным по содержанию. Из минусов — неудобное время для российского болельщика и слабая интрига, все-таки очки нужны только чехам, а сборная Мексики готовится к плей-офф ЧМ-2026.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

ЮАР — Южная Корея

04:00 мск, Монтеррей

Перед заключительным туром группового этапа ЧМ-2026 судьба южнокорейской сборной находится в ее руках. Если эта национальная команда победит, то гарантирует себе место в плей-офф мундиаля. ЮАР находится на краю пропасти, и их может спасти только виктория в предстоящем поединке.

Если говорить о раскладах в группе А для сборных ЮАР и Южной Кореи, то победа над африканцами гарантирует корейцам выход в 1/16 финала. Ничья оставит им четыре очка, однако тогда придется следить за матчем Чехия — Мексика и возможными раскладами при равенстве показателей. Поражение отправит Южную Корею в ожидание таблицы третьих мест.

Сон Хын Мин globallookpress.com

Для ЮАР все очень жестко — победа даст 4 очка и шанс подняться в первую двойку, но при успехе Чехии в параллельной игре придется считать разницу мячей. Ничья почти наверняка оставит «Бафана Бафана» только в борьбе за место среди лучших третьих команд, а поражение сделает продолжение турнира практически невозможным.

Для южноафриканской национальной команды довольно большой потерей является отсутствие Тебохо Мокоэна, который получил два «горчичника» в двух поединках. В первой игре он не сумел переломить ход встречи с Мексикой, а вот против Чехии полузащитник взял на себя ответственность в самый важный момент и реализовал пенальти, сохранив ЮАР шансы на плей-офф. Теперь национальной команде предстоит пройти все испытания без участия Мокоэны.

Ключевым игроком в составе сборной Южной Кореи, безусловно, останется Сон Хын Мин. Хоть он и не стал героем национальной команды в первых двух поединках, но через него проходят все южнокорейские атаки. У Сона довольно большой опыт в важных матчах, который точно поможет в предстоящем поединке против сборной ЮАР.

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев верит в то, что поединок получится низовым, сделав ставку на тотал голов 1.5 меньше за 3.20.

Ставить будильник?

⏰ — один будильник из трех. Да, в этом матче играет интересная сборная Южной Кореи. Да, этот матч решит судьбу группы А. Но на кого российскому болельщику стоит обратить внимание? На Сон Хын Мина? Все-таки стоит либо переключиться на матч Чехия — Мексика, либо пойти спать.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

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