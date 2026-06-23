25 июня в рамках третьего тура группы B ЧМ-2026 сыграют ЮАР и Южная Корея. Начало встречи — в 04:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
ЮАР
Турнирное положение: ЮАР замыкает таблицу в группе после двух туров группового раунда с одним баллом, поэтому для выхода в плей-офф ей нужна только победа.
Команда на пять очков отстаёт от лидирующей Мексики, на два пункта от нынешнего соперника, который идёт вторым, а также по разнице мячей уступает третьей Чехии.
Последние матчи: во втором туре нынешней стадии чемпионата мира африканская сборная набрала один балл, сыграв вничью с Чехией (1:1).
В стартовом же поединке североамериканского мундиаля коллектив не сумел набрать даже один балл, когда потерпел поражение от хозяев турнира — Мексики (0:2).
Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицированы — Зване и Мокоэна.
Состояние команды: в семи последних матчах разного статусов ЮАР ни разу не выиграла, тогда как четырежды сыграла вничью и трижды проиграла.
Это не свидетельствует о высоких шансах сборной на победу в грядущей игре, тем более что соперник превосходят её в классе и также сильно мотивирован.
Тебохо Мокоэна, который травмирован — автор единственного гола команды на ЧМ-2026.
Южная Корея
Турнирное положение: Южная Корея еще не обеспечила себе участие в 1/16 финала, но близки к этому, однако теперь ей важно не проиграть в последнем туре.
Команда занимает вторую строчку и на три пункта отстаёт от лидирующей Мексики, а также на два балла опережает третью в таблице Чехию и четвертую ЮАР.
Последние матчи: в прошлом поединке в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года сборная потерпела поражение от Мексики (0:1).
Между тем, в стартовом туре нынешней стадии мирового форума азиатская сборная уже набрала максимум очков, в драматичном матче одолев Чехию — 2:1.
Не сыграют: травмирован — Чо Ю Мин, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах официального и товарищеского статусов Южная Корея выиграла три раза при одном поражении.
Логично, что такая форма обещает высокие шансы сборной на победу, тем более что она явно превосходит соперника в классе и сильно мотивирован выиграть.
Хван Ин Бом и О Хён Гю — авторы пока что двух голов команды на ЧМ-2026.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах ЮАР забивали меньше трех голов
- в четырех из шести последних матчей ЮАР сыграл вничью
- в четырех из шести последних матчей Южная Корея забивала меньше двух голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Южная Корея — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.70. Ничья — в 3.80, успех ЮАР — в 5.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.15 и 1.74.
Прогноз: в четырех последних матчах африканской сборной забивали меньше трех голов. Команда редко забивает сама, но и достаточно надежна при этом в обороне.
Так было и в трех из пяти последних матчей азиатской сборной.
Ставка: тотал меньше 2,25 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 1,5 голов, ведь такой сценарий был реализован в трех из пяти последних матчей Южной Кореи.
Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 3.20