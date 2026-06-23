Выйдет ли Южная Корея в плей-офф?

прогноз на матч за выход в плей-офф ЧМ-2026, ставка за

25 июня в рамках третьего тура группы B ЧМ-2026 сыграют ЮАР и Южная Корея. Начало встречи — в 04:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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ЮАР

Турнирное положение: ЮАР замыкает таблицу в группе после двух туров группового раунда с одним баллом, поэтому для выхода в плей-офф ей нужна только победа.

Команда на пять очков отстаёт от лидирующей Мексики, на два пункта от нынешнего соперника, который идёт вторым, а также по разнице мячей уступает третьей Чехии.

Последние матчи: во втором туре нынешней стадии чемпионата мира африканская сборная набрала один балл, сыграв вничью с Чехией (1:1).

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В стартовом же поединке североамериканского мундиаля коллектив не сумел набрать даже один балл, когда потерпел поражение от хозяев турнира — Мексики (0:2).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицированы — Зване и Мокоэна.

Состояние команды: в семи последних матчах разного статусов ЮАР ни разу не выиграла, тогда как четырежды сыграла вничью и трижды проиграла.

Это не свидетельствует о высоких шансах сборной на победу в грядущей игре, тем более что соперник превосходят её в классе и также сильно мотивирован.

Тебохо Мокоэна, который травмирован — автор единственного гола команды на ЧМ-2026.

Южная Корея

Турнирное положение: Южная Корея еще не обеспечила себе участие в 1/16 финала, но близки к этому, однако теперь ей важно не проиграть в последнем туре.

Команда занимает вторую строчку и на три пункта отстаёт от лидирующей Мексики, а также на два балла опережает третью в таблице Чехию и четвертую ЮАР.

Последние матчи: в прошлом поединке в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года сборная потерпела поражение от Мексики (0:1).

Между тем, в стартовом туре нынешней стадии мирового форума азиатская сборная уже набрала максимум очков, в драматичном матче одолев Чехию — 2:1.

Не сыграют: травмирован — Чо Ю Мин, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах официального и товарищеского статусов Южная Корея выиграла три раза при одном поражении.

Логично, что такая форма обещает высокие шансы сборной на победу, тем более что она явно превосходит соперника в классе и сильно мотивирован выиграть.

Хван Ин Бом и О Хён Гю — авторы пока что двух голов команды на ЧМ-2026.

На что ставят в матче ЮАР — Южная Корея Букмекерские коэффициенты на матч ЮАР — Южная Корея: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех последних матчах ЮАР забивали меньше трех голов

в четырех из шести последних матчей ЮАР сыграл вничью

в четырех из шести последних матчей Южная Корея забивала меньше двух голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Южная Корея — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.70. Ничья — в 3.80, успех ЮАР — в 5.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.15 и 1.74.

Прогноз: в четырех последних матчах африканской сборной забивали меньше трех голов. Команда редко забивает сама, но и достаточно надежна при этом в обороне.

Так было и в трех из пяти последних матчей азиатской сборной.

1.95 Тотал меньше 2,25 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч ЮАР — Южная Корея позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: тотал меньше 2,25 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 1,5 голов, ведь такой сценарий был реализован в трех из пяти последних матчей Южной Кореи.

3.20 Тотал меньше 1,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч ЮАР — Южная Корея позволит вывести на карту выигрыш 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 3.20