В четверг, 25 июня, сборные ЮАР и Южной Кореи сыграют между собой в рамках третьего тура групповой стадии Чемпионата мира 2026. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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45+5' Звучит свисток на перерыв! На табло стартовые нули! Отдыхаем 15 минут...

45+3' Кхулисо Мудау (ЮАР) в шикарном подкате отобрал мяч у Тхэ-Сок Ли (Южная Корея) и начал свою атаку.

45+2' Очередной офсайд у ЮАР: Эвиденс Макгопа (ЮАР) оказался в неправильном положении во время передачи партнера.

45+1' Мбекезели Мбокази (ЮАР) классно отработал в защите и оттеснил от мяча корпусом Сёл Юн-Ву (Южная Корея) — будет удар от ворот.

45' 4 минуты добавлено к первому тайму!

44' Обри Модиба (ЮАР) немного рановато рванул вперед и попал в офсайдную ловушку соперника.

Статистика матча 3 Удары в створ 1 3 Удары мимо 3 38 Владение мячом 62 3 Угловые удары 2 3 Офсайды 0 2 Фолы 4

42' Обводящий удар в дальний угол исполнял Релебохиле Мофокенг (ЮАР), но мяч пролетел в нескольких метрах от стойки.

41' Джи-Хьюк Ли (Южная Корея) неудачно выполнил подкат и подарил сопернику перспективный штрафной.

40' Сильный прессинг со стороны Хван Хи-Чана (Южная Корея) вылился в нарушение правил на чужой половине поля.

39' Тапело Масеко (ЮАР) пробежал с мячом метров 10 и мощно пробил из-за пределов штрафной, но в створ не попал.

38' Ронвен Уильямс (ЮАР) в очередной раз сильным забросом от ворот попытался найти впереди Эвиденса Макгопа (ЮАР), но мяч прилетел в руки Сон-Кю Киму (Южная Корея).

36' Сёл Юн-Ву (Южная Корея) ошибся в простой передаче, а ведь его партнер был в очень перспективной позиции.

35' Тхэ-Сок Ли (Южная Корея) накрутил двоих в центре поля, но затем на нем сфолили.

34' Метров с тридцати зарядил Хван Хи-Чан (Южная Корея) — мяч пролетел далеко от створа ворот.

32' Пайк Сын Хо (Южная Корея) столкнулся в воздухе с Эвиденсом Макгопа (ЮАР), но никто из футболистов не нарушал правила.

31' Эвиденс Макгопа (ЮАР) добивал на отскоке мяча в упор метров с шести, но попал точно во вратаря!

30' Осуин Апполлис (ЮАР) упал на газон после столкновения с соперником, но судья не увидел нарушения правил.

29' Ронвен Уильямс (ЮАР) помог своим защитникам выйти из-под прессинга через дальний вынос мяча.

27' Кан-Ин Ли (Южная Корея) делает навес в штрафную с углового, но мяч уверенно головой выносит Име Окон (ЮАР).

26' Игра возобновилась! Сон-Кю Ким (Южная Корея) пробил свободный удар.

24' Пауза на рекламу! Футболисты пошли попить водички!

23' Эвиденс Макгопа (ЮАР) попал в положение вне игры, отрываясь от защитника на перспективный простор.

21' Тхэ-Сок Ли (Южная Корея) неудачно прострелил в штрафную, мяч покинул пределы поля и будет свободный от ворот.

20' Осуин Апполлис (ЮАР) решился на дальний выстрел — мяч с отскоком о газон летел в угол, но его уверенно поймал Сон-Кю Ким (Южная Корея).

18' Джи-Хьюк Ли (Южная Корея) в подкате заблокировал мощный удар Тапело Масеко (ЮАР) с правого угла штрафной.

17' Сон-Кю Ким (Южная Корея) вышел из ворот и уверенно остановил заброс в свою вратарскую, тут же начав атаку.

16' Обри Модиба (ЮАР) выполнил навес в середину штрафной, но мяч был выбит защитником.

15' Джи-Хьюк Ли (Южная Корея) нарушил правила на своей половине поля и это перспективный стандарт для ЮАР.

14' Эвиденс Макгопа (ЮАР) выше всех выпрыгнул в штрафной и пробил головой в дальний угол, но мяч полетел слишком неточно.

12' Тхэ-Сок Ли (Южная Корея) выполнил навес в штрафную сиз глубины, но никто з партнеров не откликнулся на эту передачу.

10' Очередная позиционная атака Южной Кореи: мяч неспешно катается вдоль центральной линии поля.

09' Кан-Ин Ли (Южная Корея) пробил с острого угла, но мяч полетел вдоль ворот и никто из партнеров не смог его переправить в сетку.

08' Розыгрыш второго подряд корнера ЮАР ни к чему не привел — мяч в руки забрал Сон-Кю Ким (Южная Корея).

07' Релебохиле Мофокенг (ЮАР) зарядил из-за пределов штрафной — мяч рикошетом от защитника улетел на угловой.

06' Тхэ-Сок Ли (Южная Корея) остановил продвижение Тапело Масеко (ЮАР), но при этом выбил мяч на угловой.

05' Ронвен Уильямс (ЮАР) мощно выбил от своих ворот и едва не вывел партнера по команде один на один с вратарем.

04' Ким Мин-Чжэ (Южная Корея) мощно пробил головой после подачи углового, однако попал в защитника.

03' Хван Хи-Чан (Южная Корея) прорывался по левой бровке, но мяч у него из-под ног выбил Кхулисо Мудау (ЮАР).

02' Корейцы развели с центра поля и сразу перешли в неспешную позиционную атаку.

01' Раздается свисток арбитра! Матч ЮАР — Южная Корея начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

03:55 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Estadio BBVA». Звучат гимны команд-участниц. Игра вот-вот начнется!

03:45 До стартового свистка остается 15 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

03:35 Главным арбитром встречи назначен Факундо Тельо Фигероа из Аргентины.

03:30 Стартовый состав ЮАР: Уильямс Ронвен, Мудау Кхулисо, Окон Име, Мбокази Мбекезели, Модиба Обри, Мбата Таленте, Ситоле Сфефело, Масеко Тапело, Мофокенг Релебохиле, Апполлис Осуин, Макгопа Эвиденс.

21:25 Стартовый состав Южной Кореи: Ким Сон-Кю, Ли Хан-Беом, Мин-Чжэ Ким, Ли Джи-Хьюк, Юн-Ву Сёл, Пайк Сын Хо, Ин-Бом Хван, Ли Тхэ-Сок, Кан-Ин Ли, Хи-Чан Хван, О Хён Кю.

03:20 Сегодняшний матч пройдет в Монтеррее на стадионе «Estadio BBVA», который вмещает 53 500 зрителей.

03:15 Африканской сборной нужна только победа. Любой другой результат отправляет команду домой. Набранные 4 очка в случае победы гарантируют ЮАР либо вторую строчку (при осечке чехов), либо отличные шансы пройти дальше с третьего места в рейтинге лучших команд.

03:10 Сборная ЮАР под руководством Уго Броса испытывает кадровые трудности — из-за дисквалификаций важнейший матч пропустят игроки центра поля Тебохо Мокоена и Темба Зване. Команда играет осторожно, но теперь вынуждена рисковать. В первом африканцы уступили Мексике (0:2), а затем скатали ничью с Чехией (1:1).

03:05 Южной Корее достаточно сыграть вничью, чтобы гарантировать себе 2-е место и прямой выход в 1/16 финала. Главная цель азиатского коллектива — сыграть максимально прагматично, сдержать стартовый натиск соперника и поймать его на контратаках.

03:00 Сборная Южной Кореи под руководством Хон Мён Бо демонстрирует сбалансированный и организованный футбол, однако имеет проблемы на вратарской позиции. В первом туре корейцы обыграли Чехию (2:1), а во втором уступили Мексике (0:1).

02:55 Сборные ЮАР и Южной Кореи пишут историю с чистого листа. Ранее эти национальные команды ни разу не встречались между собой ни на официальном уровне (включая чемпионаты мира), ни в рамках товарищеских поединков.

02:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.95

02:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура групповой стадии Чемпионата мира 2026 ЮАР — Южная Корея. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.