В четверг, 25 июня, сборные ЮАР и Южной Кореи сыграют между собой в рамках третьего тура групповой стадии Чемпионата мира 2026. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции
Онлайн матча
45+5' Звучит свисток на перерыв! На табло стартовые нули! Отдыхаем 15 минут...
45+3' Кхулисо Мудау (ЮАР) в шикарном подкате отобрал мяч у Тхэ-Сок Ли (Южная Корея) и начал свою атаку.
45+2' Очередной офсайд у ЮАР: Эвиденс Макгопа (ЮАР) оказался в неправильном положении во время передачи партнера.
45+1' Мбекезели Мбокази (ЮАР) классно отработал в защите и оттеснил от мяча корпусом Сёл Юн-Ву (Южная Корея) — будет удар от ворот.
45' 4 минуты добавлено к первому тайму!
44' Обри Модиба (ЮАР) немного рановато рванул вперед и попал в офсайдную ловушку соперника.
42' Обводящий удар в дальний угол исполнял Релебохиле Мофокенг (ЮАР), но мяч пролетел в нескольких метрах от стойки.
41' Джи-Хьюк Ли (Южная Корея) неудачно выполнил подкат и подарил сопернику перспективный штрафной.
40' Сильный прессинг со стороны Хван Хи-Чана (Южная Корея) вылился в нарушение правил на чужой половине поля.
39' Тапело Масеко (ЮАР) пробежал с мячом метров 10 и мощно пробил из-за пределов штрафной, но в створ не попал.
38' Ронвен Уильямс (ЮАР) в очередной раз сильным забросом от ворот попытался найти впереди Эвиденса Макгопа (ЮАР), но мяч прилетел в руки Сон-Кю Киму (Южная Корея).
36' Сёл Юн-Ву (Южная Корея) ошибся в простой передаче, а ведь его партнер был в очень перспективной позиции.
35' Тхэ-Сок Ли (Южная Корея) накрутил двоих в центре поля, но затем на нем сфолили.
34' Метров с тридцати зарядил Хван Хи-Чан (Южная Корея) — мяч пролетел далеко от створа ворот.
32' Пайк Сын Хо (Южная Корея) столкнулся в воздухе с Эвиденсом Макгопа (ЮАР), но никто из футболистов не нарушал правила.
31' Эвиденс Макгопа (ЮАР) добивал на отскоке мяча в упор метров с шести, но попал точно во вратаря!
30' Осуин Апполлис (ЮАР) упал на газон после столкновения с соперником, но судья не увидел нарушения правил.
29' Ронвен Уильямс (ЮАР) помог своим защитникам выйти из-под прессинга через дальний вынос мяча.
27' Кан-Ин Ли (Южная Корея) делает навес в штрафную с углового, но мяч уверенно головой выносит Име Окон (ЮАР).
26' Игра возобновилась! Сон-Кю Ким (Южная Корея) пробил свободный удар.
24' Пауза на рекламу! Футболисты пошли попить водички!
23' Эвиденс Макгопа (ЮАР) попал в положение вне игры, отрываясь от защитника на перспективный простор.
21' Тхэ-Сок Ли (Южная Корея) неудачно прострелил в штрафную, мяч покинул пределы поля и будет свободный от ворот.
20' Осуин Апполлис (ЮАР) решился на дальний выстрел — мяч с отскоком о газон летел в угол, но его уверенно поймал Сон-Кю Ким (Южная Корея).
18' Джи-Хьюк Ли (Южная Корея) в подкате заблокировал мощный удар Тапело Масеко (ЮАР) с правого угла штрафной.
17' Сон-Кю Ким (Южная Корея) вышел из ворот и уверенно остановил заброс в свою вратарскую, тут же начав атаку.
16' Обри Модиба (ЮАР) выполнил навес в середину штрафной, но мяч был выбит защитником.
15' Джи-Хьюк Ли (Южная Корея) нарушил правила на своей половине поля и это перспективный стандарт для ЮАР.
14' Эвиденс Макгопа (ЮАР) выше всех выпрыгнул в штрафной и пробил головой в дальний угол, но мяч полетел слишком неточно.
12' Тхэ-Сок Ли (Южная Корея) выполнил навес в штрафную сиз глубины, но никто з партнеров не откликнулся на эту передачу.
10' Очередная позиционная атака Южной Кореи: мяч неспешно катается вдоль центральной линии поля.
09' Кан-Ин Ли (Южная Корея) пробил с острого угла, но мяч полетел вдоль ворот и никто из партнеров не смог его переправить в сетку.
08' Розыгрыш второго подряд корнера ЮАР ни к чему не привел — мяч в руки забрал Сон-Кю Ким (Южная Корея).
07' Релебохиле Мофокенг (ЮАР) зарядил из-за пределов штрафной — мяч рикошетом от защитника улетел на угловой.
06' Тхэ-Сок Ли (Южная Корея) остановил продвижение Тапело Масеко (ЮАР), но при этом выбил мяч на угловой.
05' Ронвен Уильямс (ЮАР) мощно выбил от своих ворот и едва не вывел партнера по команде один на один с вратарем.
04' Ким Мин-Чжэ (Южная Корея) мощно пробил головой после подачи углового, однако попал в защитника.
03' Хван Хи-Чан (Южная Корея) прорывался по левой бровке, но мяч у него из-под ног выбил Кхулисо Мудау (ЮАР).
02' Корейцы развели с центра поля и сразу перешли в неспешную позиционную атаку.
01' Раздается свисток арбитра! Матч ЮАР — Южная Корея начался! Счет 0:0! Поехали…
До матча
03:55 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Estadio BBVA». Звучат гимны команд-участниц. Игра вот-вот начнется!
03:45 До стартового свистка остается 15 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.
03:35 Главным арбитром встречи назначен Факундо Тельо Фигероа из Аргентины.
03:30 Стартовый состав ЮАР: Уильямс Ронвен, Мудау Кхулисо, Окон Име, Мбокази Мбекезели, Модиба Обри, Мбата Таленте, Ситоле Сфефело, Масеко Тапело, Мофокенг Релебохиле, Апполлис Осуин, Макгопа Эвиденс.
21:25 Стартовый состав Южной Кореи: Ким Сон-Кю, Ли Хан-Беом, Мин-Чжэ Ким, Ли Джи-Хьюк, Юн-Ву Сёл, Пайк Сын Хо, Ин-Бом Хван, Ли Тхэ-Сок, Кан-Ин Ли, Хи-Чан Хван, О Хён Кю.
03:20 Сегодняшний матч пройдет в Монтеррее на стадионе «Estadio BBVA», который вмещает 53 500 зрителей.
03:15 Африканской сборной нужна только победа. Любой другой результат отправляет команду домой. Набранные 4 очка в случае победы гарантируют ЮАР либо вторую строчку (при осечке чехов), либо отличные шансы пройти дальше с третьего места в рейтинге лучших команд.
03:10 Сборная ЮАР под руководством Уго Броса испытывает кадровые трудности — из-за дисквалификаций важнейший матч пропустят игроки центра поля Тебохо Мокоена и Темба Зване. Команда играет осторожно, но теперь вынуждена рисковать. В первом африканцы уступили Мексике (0:2), а затем скатали ничью с Чехией (1:1).
03:05 Южной Корее достаточно сыграть вничью, чтобы гарантировать себе 2-е место и прямой выход в 1/16 финала. Главная цель азиатского коллектива — сыграть максимально прагматично, сдержать стартовый натиск соперника и поймать его на контратаках.
03:00 Сборная Южной Кореи под руководством Хон Мён Бо демонстрирует сбалансированный и организованный футбол, однако имеет проблемы на вратарской позиции. В первом туре корейцы обыграли Чехию (2:1), а во втором уступили Мексике (0:1).
02:55 Сборные ЮАР и Южной Кореи пишут историю с чистого листа. Ранее эти национальные команды ни разу не встречались между собой ни на официальном уровне (включая чемпионаты мира), ни в рамках товарищеских поединков.
02:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.95
02:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура групповой стадии Чемпионата мира 2026 ЮАР — Южная Корея. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.