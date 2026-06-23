прогноз на матч ЧМ-2026, ставка за 2.00

25 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют ЮАР и Южная Корея. Начало игры — в 04:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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ЮАР

Турнирное положение: Старт Мундиаля южноафриканцы провели неудачно. На текущий момент команда занимает 4-ю строчку турнирной таблицы своего квартета.

При этом ЮАР в двух стартовых матчах турнира набрала всего лишь один зачетный балл. А вот в собственные ворота команда пропустила 3 мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Южноафриканцы расписали мировую с чехами (1:1).

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До того команда по всем статьям уступила Мексике (0:2). Да и спарринг со сборной Ямайки завершился вничью (1:1).

При этом ЮАР должна срочно побеждать Южную Корею. Вот только в стартовых матчах южноафриканцы сподобились забить всего один мяч.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: подбор игроков у команды довольно скромный, плюс с созиданием явно не ладится. Да и для выхода в плей-офф, кроме собственной победы, еще должны сойтись звезды.

Южноафриканцам, в свете крайне сложной турнирной ситуации, нужно рисковать. Ничья не устраивает, плюс оппонент выглядит достаточно монолитно.

Южная Корея

Турнирное положение: Южнокорейцы намереваются как можно увереннее шагнуть в плей-офф. В двух стартовых турах группового этапа они набрали 3 очка.

Причем Южная Корея в двух матчах отличилась двумя забитыми мячами. Более того, до последней коллизии команда победила три раза подряд.

Последние матчи: предыдущий поединок команде не удался. Южнокорейцы с минимальным счетом уступили Мексике.

Несколько ранее Южная Корея переиграла Чехию (2:1). Да и скромные сальвадорцы аккурат перед стартом Мундиаля были обыграны с трудом (1:0).

Причем Южная Корея в пяти последних матчах добыла три победы. В них команда отличилась 8 забитыми мячами при трех пропущенных.

Состояние команды: Южнокорейцам для прохода в плей-офф может хватить и ничьей. Тем не менее, опытнейший форвард Сон Хын Мин и его партнеры явно постараются одолеть нестабильных южноафриканцев.

Южнокорейцам в последних матчах крайне натужно даются победы. Зато оппонент нынче угодил в некоторый кризис, чем грех не воспользоваться.

Оба забитых на Мундиале мяча команда забила во втором тайме. Южная Корея не впервые демонстрирует свое умение прибавлять по ходу поединка.

На что ставят в матче ЮАР — Южная Корея Букмекерские коэффициенты на матч ЮАР — Южная Корея: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Южная Корея является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой сборной оценивается букмекерами с коэффициентом 1.60. Ничья предлагается за 3.90, а успех ЮАР — за 5.75.

Букмекеры на победу Южной Кореи в первом тайме дают 2.20, тогда как викторию сборной ЮАР до перерыва можно взять за 6.00.

Прогноз: Южнокорейцы еще не решили вопрос с проходом в плей-офф, плюс традиционно заметно прибавляют в концовке матчей.

2.00 Победа Южной Кореи во 2-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч ЮАР — Южная Корея принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа Южной Кореи во 2-м тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по итогам первого тайма соперники разойдутся миром.

2.20 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч ЮАР — Южная Корея принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.20.

Пять причин, почему ставка зайдет