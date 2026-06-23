25 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют ЮАР и Южная Корея. Начало игры — в 04:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
ЮАР
Турнирное положение: Старт Мундиаля южноафриканцы провели неудачно. На текущий момент команда занимает 4-ю строчку турнирной таблицы своего квартета.
При этом ЮАР в двух стартовых матчах турнира набрала всего лишь один зачетный балл. А вот в собственные ворота команда пропустила 3 мяча.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Южноафриканцы расписали мировую с чехами (1:1).
До того команда по всем статьям уступила Мексике (0:2). Да и спарринг со сборной Ямайки завершился вничью (1:1).
При этом ЮАР должна срочно побеждать Южную Корею. Вот только в стартовых матчах южноафриканцы сподобились забить всего один мяч.
Состояние команды: подбор игроков у команды довольно скромный, плюс с созиданием явно не ладится. Да и для выхода в плей-офф, кроме собственной победы, еще должны сойтись звезды.
Южноафриканцам, в свете крайне сложной турнирной ситуации, нужно рисковать. Ничья не устраивает, плюс оппонент выглядит достаточно монолитно.
Южная Корея
Турнирное положение: Южнокорейцы намереваются как можно увереннее шагнуть в плей-офф. В двух стартовых турах группового этапа они набрали 3 очка.
Причем Южная Корея в двух матчах отличилась двумя забитыми мячами. Более того, до последней коллизии команда победила три раза подряд.
Последние матчи: предыдущий поединок команде не удался. Южнокорейцы с минимальным счетом уступили Мексике.
Несколько ранее Южная Корея переиграла Чехию (2:1). Да и скромные сальвадорцы аккурат перед стартом Мундиаля были обыграны с трудом (1:0).
Причем Южная Корея в пяти последних матчах добыла три победы. В них команда отличилась 8 забитыми мячами при трех пропущенных.
Состояние команды: Южнокорейцам для прохода в плей-офф может хватить и ничьей. Тем не менее, опытнейший форвард Сон Хын Мин и его партнеры явно постараются одолеть нестабильных южноафриканцев.
Южнокорейцам в последних матчах крайне натужно даются победы. Зато оппонент нынче угодил в некоторый кризис, чем грех не воспользоваться.
Оба забитых на Мундиале мяча команда забила во втором тайме. Южная Корея не впервые демонстрирует свое умение прибавлять по ходу поединка.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Южная Корея является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой сборной оценивается букмекерами с коэффициентом 1.60. Ничья предлагается за 3.90, а успех ЮАР — за 5.75.
Букмекеры на победу Южной Кореи в первом тайме дают 2.20, тогда как викторию сборной ЮАР до перерыва можно взять за 6.00.
Прогноз: Южнокорейцы еще не решили вопрос с проходом в плей-офф, плюс традиционно заметно прибавляют в концовке матчей.
Ставка: Победа Южной Кореи во 2-м тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что по итогам первого тайма соперники разойдутся миром.
Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.20.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Южнокорейцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей
- Южная Корея оба своих гола на чемпионате мира забила после перерыва
- ЮАР еще не побеждала в нынешнем календарном году
- Южноафриканцы в двух матчах Мундиаля забили всего один мяч
- Южнокорейцы до последнего поражения победили 3 раза кряду