Игровой день начался с матча, который быстро захотелось забыть, а закончился первой командой в плей-офф. Чехия и ЮАР выдали самую тусклую игру турнира, Швейцария долго мучилась с Боснией, но взорвала концовку заменами, Канада впервые в истории выиграла матч ЧМ, а Мексика стала первой сборной, которая официально вышла в 1/16 финала.

Чехия — ЮАР 1:1

Группа A

Чехия забила самый быстрый гол этого ЧМ, но даже он не спас матч от ощущения вечного сна. Уже на шестой минуте Владимир Цоуфал быстро ввёл мяч из аута, Адам Гложек продолжил атаку, а Михал Садилек завершил её точным ударом. Казалось, игра сразу разгоняется, но дальше команды будто застряли в бесконечных потерях и неточных решениях.

Игроки сборной Чехии празднуют гол globallookpress.com

Аут обманул ожидания

Чешский гол снова пришёл после вбрасывания, как и в матче с Южной Кореей. Это становится фирменной деталью сборной Чехии на турнире, но одной такой заготовки оказалось мало. Чехия слишком рано села назад, ЮАР долго не могла собрать нормальную атаку, а концовку оживил только спорный пенальти.

Тебохо Мокоэна реализовал удар с точки и оставил Южную Африку в гонке за плей-офф, а Чехия уже второй матч подряд повела, но не выиграла. В группе с Мексикой и Южной Кореей обеим командам теперь нужно резко прибавлять в качестве, иначе придётся бронировать билеты домой.

Игроки сборной ЮАР празднуют гол globallookpress.com

Швейцария — Босния и Герцеговина 4:1

Группа B

Швейцария долго рисковала снова застрять в ничьей после осечки с Катаром. Матч с Боснией шёл вязко, моменты приходили тяжело, а давление фаворита не превращалось в счёт. Всё изменилось после того, как Мурат Якин выпустил Йоана Манзамби и Рубена Варгаса.

Скамейка оживила матч

Манзамби появился на поле во втором тайме и почти сразу вонзил мяч в сетку с такой силой, что матч наконец-то раскрылся. Через несколько минут Босния осталась вдесятером после удаления Тарика Мухаремовича, а швейцарские замены окончательно добили соперника. Варгас забил сам и помог Манзамби оформить дубль.

Рубен Варгас globallookpress.com

Гранит Джака поставил точку с пенальти и ответил на разговоры о себе характерным жестом в адрес критиков. Эрмин Махмич в концовке ещё и уложил красивый гол с лёта, но на общий результат это уже не влияло. Швейцария из тревожного положения резко шагнула к плей-офф, а Манзамби, кажется, гарантировал себе место в старте на следующую игру.

Йоан Манзамби globallookpress.com

Канада — Катар 6:0

Группа B

Канада провела вечер, который останется в истории её футбола. После первого очка на ЧМ команда Джесси Марша впервые выиграла матч мундиаля, забила шесть и почти гарантировала себе выход в плей-офф. Всё это случилось в Ванкувере, на фоне оглушительного красного стадиона и тяжёлой травмы Исмаэля Коне.

Победа через боль

Канада уже к перерыву вела 3:0, а Катар играл в меньшинстве после удаления Хомама Аль-Амина. Во втором тайме Ассим Мадибо грубо сыграл против Коне, получил красную после просмотра ВАР, а канадский полузащитник с ужасным переломом ноги покинул поле на носилках. Вышедший вместо него Натан Салиба тут же забил четвёртый и в знак поддержки поднял футболку Коне над головой.

Исмаэль Коне покидает поле на носилках globallookpress.com

Кайл Ларин снова забил, Джонатан Дэвид оформил хет-трик и вышел в лидеры гонки бомбардиров наряду с Лионелем Месси, а автогол Катара только усилил разгром. Канада впервые выглядела на ЧМ не гостем, а командой с амбициями, и теперь ждёт Швейцарию в решающей игре за первое место в группе.

Салиба празднует гол globallookpress.com

Мексика — Южная Корея 1:0

Группа A

Мексика стала первой командой, которая вышла в плей-офф ЧМ-2026. Сделала она это не красиво, зато теперь точно сыграет на «Ацтеке» 1 июля. Первый тайм в Гвадалахаре получился настолько нервным и пустым, что хозяев освистали собственные болельщики, но после перерыва команда Хавьера Агирре нашла один момент и держалась за него до конца.

Мексиканский болельщик в Гвадалахаре globallookpress.com

Ошибка вывела мексиканцев в плей-офф

На 50-й минуте вратарь Южной Кореи Ким Сын Гю не удержал мяч, а Луис Ромо быстрее всех среагировал на отскок. Гол далёк от того, чтобы называться эстетичным, а это и не важно, когда на кону плей-офф домашнего ЧМ. Ромо, которого критиковали за слишком пассивные слова перед матчем, ответил самым простым способом.

Гол сборной Мексики globallookpress.com

Южная Корея давила в концовке и могла спасти ничью, но Рауль Ранхель сделал ключевой сейв на линии после удара Чо Гю Сона. Мексика уже точно выиграла группу A, а матч плей-офф проведёт на своём самом легендарном стадионе. Пока что идеальный сценарий для хозяев!

Мексика — Южная Корея globallookpress.com

Что будет дальше

Мексика в третьем туре будет отдыхать, Канада тоже близка к плей-офф после крупнейшей победы в своей истории, а Швейцария вернула себе статус фаворита группы B. Чехия и ЮАР пока остаются в игре лишь математически и выглядят командами, которым банально не хватает класса в сравнении с другими участниками ЧМ.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Матчи следующего игрового дня ЧМ-2026 подарят новые яркие моменты — о них мы обязательно расскажем. Превью уже доступно в нашей рубрике «Будильник ЧМ-2026».