25 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Марокко и Гаити. Начало игры — в 01:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.38.

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Марокко

Турнирное положение: Марокканцы весьма близки к выходу в плей-офф. Команда находится на 2-м месте в группе, набрав 4 очка в двух матчах.

При этом Марокко в двух матчах забила всего 2 мяча. А вот в свои ворота команда пропустила лишь однажды. Впрочем, статистику реализации есть шанс улучшить в матче с аутсайдером квартета.

Последние матчи: Марокканцы забивают с явной натугой. К тому же в последнем туре им нужно исключительно побеждать, ведь есть неплохие шансы финишировать первыми в группе.

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В предыдущем туре команда переиграла Шотландию (1:0). А вот поединок с Бразилией завершился боевым паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах сборная Марокко победила 3 раза. В этих поединках команда отличилась 12 забитыми мячами при всего двух пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: Марокканцы находятся на приличном ходу. Состав у команды по именам симпатичный, плюс есть куда прибавлять.

И уж точно марокканцы попытаются уверенно выйти из группы. Уж кого-кого, а скромных гаитян команда должна обыгрывать без напряжения сил.

Гаити

Турнирное положение: Гаитяне на Мундиале выглядят откровенно бледно. Команда замыкает турнирную таблицу своей группы.

Причем сборная Гаити в двух турах не разжилась очками. Да и отличиться на чемпионате мира команде пока не удалось.

Последние матчи: старт чемпионата мира для команды получился неудачным. Гаитяне уступили Шотландии (0:1).

А вот потом случилось поражение от Бразилии (0:6). Да и контрольный поединок с Перу завершился досадной коллизией (1:2).

В своих пяти последних матчах Гаити добыла одну победу. В этих поединках команда отличилась 6 результативными ударами, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: Гаитяне намерены биться до последнего. Подбор игроков по именам у команды скромный, однако желание хлопнуть дверью напоследок огромное.

Нет сомнений, что Гаити, по большей части, будет обороняться. Команда умеет эффективно действовать в игре вторым номером, вот только реализация пока хромает на обе ноги.

Гаитянам пока не хватает пресловутого опыта выступлений на таком уровне. Между тем, команда не боится авторитетов, однако надежность тылов оставляет желать лучшего.

На что ставят в матче Марокко — Гаити Букмекерские коэффициенты на матч Марокко — Гаити: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Марокко считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.00, а победа Гаити — в 15.00.

Букмекеры рассматривают тотал больше 2.5 за 1.57, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.38.

Прогноз: Марокканцы явно сильнее соперника, и уж точно постараются побороться за первое место в группе, да и гаитяне мечтают впервые забить на Мундиале.

2.38 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч Марокко — Гаити принесёт прибыль 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

4.33 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 4.33 на матч Марокко — Гаити принесёт прибыль 3330₽, общая выплата — 4330₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 4.33.

Пять причин, почему ставка зайдет