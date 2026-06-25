В четверг, 25 июня, сборные Марокко и Гаити сыграют между собой в рамках третьего тура групповой стадии Чемпионата мира 2026. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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41' Сборная Марокко всем составом перешла на половину поля соперника и буквально окружила штрафную.

39' Г-ООООООООО-Л! Марокко — 1:1! Ашраф Хакими! Хакими откликнулся на отскок мяча от рук голкипера и буквально с линии ворот отправил его в сетку.

37' Неудачный пас в разрез отдал Билал Эль-Ханнус (Марокко) и Вильсон Изидор (Гаити) едва не убежал в опасную контратаку.

36' Исмаэль Сайбари (Марокко) выпрыгнул выше всех в штрафной и пробил головой по воротам, но не попал в створ.

34' Ленни Йосеф (Гаити) прорвался на оперативный простор с правого края штрафной и мощно выстрелил — мяч от ноги защитника улетел на угловой.

32' Очередной угловой у ворот Гаити не принес опасности — мяч выбил на чужую половину поля Рубен Провиденс (Гаити).

Статистика матча 4 Удары в створ 0 4 Удары мимо 3 67 Владение мячом 33 3 Угловые удары 0 3 Офсайды 0 3 Фолы 6

30' Ашраф Хакими (Марокко) поймал отскок на линии штрафной и пробил низом, но голкипер сборной Гаити успел сложится и отбил мяч.

29' Анасс Салах-Эддин (Марокко) грубовато сыграл в центре поля, сборная Гаити исполнила стандарт.

28' Классный сольный проход Исмаэля Сайбари (Марокко) был остановлен на линии штрафной Денли Жан-Жаком (Гаити) — мяч выбит по правилам.

27' Игроки немного освежились и пообщались с тренерским штабом. Игра возобновляется.

24' Судья отправляет футболистов на рекламную паузу! Небольшой перерыв на водопой!

23' Исмаэль Сайбари (Марокко) зарядил издали, но Джонни Плесид (Гаити) в шикарном прыжке поймал мяч в руки.

21' Нейл Эль-Айнауи (Марокко) пробил головой, но вратарь гаитян был надежен.

20' Очередной офсайд зафиксировали судьи: Аюб Эль-Кааби (Марокко) раньше времени ворвался в свободную зону.

19' Мартен Эксперьенс (Гаити) срубил на бровке Ашрафа Хакими (Марокко), стандарт быстро разыграли марокканцы.

18' слишком активен в прессинге был Анасс Салах-Эддин (Марокко) и нарушил правила на чужой половине поля.

16' Исмаэль Сайбари (Марокко) принял мяч на левой бровке, но арбитр зафиксировал положение вне игры.

15' Шади Риад (Марокко) выполнил дальний кросс в центр штрафной, но там на выходе уверенно сыграл Джонни Плесид (Гаити) и забрал мяч в руки.

13' Розыгрыш корнера не привел ни к чему опасному у ворот гаитян: мяч был вынесен Рикардо Адом (Гаити).

12' Аюб Эль-Кааби (Марокко) мощно пробил с острого угла — мяч кулаком на угловой перевел Джонни Плесид (Гаити).

11' Футболисты Марокко обескуражены таким развитием событий, но они вынуждены начинать с центра поля.

10' Г-ООООООООО-Л! Гаити — 0:1! Яссин Буну (автогол)! Отличный прострел с правого фланга выполнил Жан-Кевин Дюверн, а Яссин Буну отбивая мяч в падении, срезал его в сетку собственных ворот!

08' Жан-Рикнер Беллегард (Гаити) прямым ударом со штрафного угрожал воротам соперника, но мяч пролетел в метре от створа.

06' Билал Эль-Ханнус (Марокко) прокинул мяч к углу вратарской и пробил в ближний угол, но мяч ногой парировал Джонни Плесид (Гаити)

04' Жозуэ Казимир (Гаити) выполнил заброс в штрафную соперника из глубины поля, но там никого из партнеров не было.

03' Аюб Эль-Кааби (Марокко) не успел к фланговому забросу от партнера, и мяч покинул пределы поля.

02' С первых секунд марокканцы взяли мяч под свой контроль и перешли в позиционную атаку.

01' Раздается свисток арбитра! Матч Марокко — Гаити начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

00:55 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Atlanta Stadium». Звучат гимны команд-участниц. Игра вот-вот начнется!

00:45 До стартового свистка остается 15 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

00:40 Сейчас в Атланте около +29°C, но жаркая погода не повлияет на саму игру, так как стадион оборудован закрывающейся крышей, и матч пройдет в кондиционируемом помещении.

00:35 Главным арбитром встречи назначен Дэнни Маккели из Нидерландов.

00:30 Стартовый состав Марокко: Буну Яссин, Хакими Ашраф, Халхал Редуан, Риад Шади, Салах-Эддин Анасс, Амрабат Софьян, Эль-Айнауи Нейл, Диас Браим, Сайбари Исмаэль, Эль-Ханнус Билал, Эль-Кааби Аюб.

00:25 Стартовый состав Гаити: Плесид Джонни, Дюверн Жан-Кевин, Ад Рикардо, Делькруа Ханнес, Эксперьенс Мартен, Казимир Жозуэ, Жан-Жак Денли, Беллегард Жан-Рикнер, Провиденс Рубен, Изидор Вильсон, Йосеф Ленни.

00:20 Сегодняшний матч пройдет в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц» (на время Чемпионата мира 2026 переименован в «Atlanta Stadium»), который вмещает 71 000 зрителей.

00:15 Главная цель сборной Марокко на данный момент — занять первое место в группе C. Команда уже набрала 4 очка и практически гарантировала себе плей-офф. Чтобы обойти Бразилию по разнице мячей, марокканцам необходимо побеждать Гаити как можно крупнее.

00:10 Сборная Марокко находится в феноменальной форме и имеет беспроигрышную серию более чем из 30 матчей. На текущем ЧМ они сыграли вничью с Бразилией (1:1) и обыграли Шотландию (1:0). Главной звездой старта турнира стал Исмаэль Сайбари, забивший оба гола команды.

00:05 Сборная Гаити досрочно потеряла шансы на выход из группы. Их главная мотивация — набрать первые очки и забить первый гол на ЧМ, чтобы громко хлопнуть дверью и избежать сразу нескольких антирекордов — 6 поражений подряд на чемпионатах мира в истории и завершение группового этапа без голов.

00:00 Гаити является главным аутсайдером квартета С. В первом туре ЧМ карибская команда достойно уступила Шотландии (0:1), а во втором без шансов проиграла Бразилии (0:3). Из-за травмы турнир досрочно покинул один из основных полузащитников Левертон Пьер, что добавит головной боли тренерскому штабу.

23:55 Мужские национальные сборные Марокко и Гаити ни разу в истории не встречались между собой. Предстоящий поединок на «Мерседес-Бенц Стэдиум» станет первой официальной или товарищеской игрой в истории их противостояния.

23:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.38

23:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура групповой стадии Чемпионата мира 2026 Марокко — Гаити. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.