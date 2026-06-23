25 июня в рамках первого тура группы С ЧМ-2026 сыграют Марокко и Гаити. Начало встречи — в 01:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.38.
Марокко
Перед матчем: Марокко занимает второе место в турнирной таблице группы C по итогам двух туров, набрав 4 очка при разнице мячей 2:1.
Последние матчи: В первых двух турах ЧМ-2026 марокканцы показали добротную игру, сыграв вничью с Бразилией (1:1) и одержав минимальную победу над Шотландией (1:0).
Перед мундиалем марокканцы провели три встречи — были обыграны Бурунди (5:0) и Мадагаскар (4:0), а также зафиксирована ничья с норвежцами (1:1).
Состояние команды: Команда Мохаммеда Вахби, как говорилось выше, провела весьма добротно первые два тура. И ничья с Бразилией выглядела скорее как упущенная победа, а не спасение от поражение. А победа над шотландцами благодаря голу на первой минуте смотрелась как «виктория» на классе.
Марокканцы почти наверняка вышли из группы в плей-офф турнира, где если могут не повторить успех 2022 года, то хотя бы достичь четвертьфинала турнира. Но все решит степень сложности сетки.
Гаити
Перед матчем: Гаитяне замыкают турнирную таблицу группы С после двух туров, не набрав ни одного балла при разнице мячей 0:4.
Последние матчи: Матчи команды Себастьена Минье на ЧМ-2026 ожидаемо закончились поражениями от Шотландии (0:1) и Бразилии (0:3).
Перед мундиалем гаитяне провели две встречи — сначала команда разгромила Новую Зеландию (4:0), а затем проиграла Перу (1:2)
Состояние команды: Команда под руководством Себастьена Минье уже и так сотворила историю, отобравшись впервые за 52 года на мундиаль.
Гаитяне хоть и проиграли две встречи, но показала себя вполне бесстрашной командой, которая не боится сама атаковать. Коллективу хоть уже и не светит плей-офф, но вполне захочет громко хлопнуть дверью.
Статистика для ставок
- Гаити выиграл только один матч из пяти последних
- Марокко не проигрывало на протяжении 31 встречи кряду, включая техническую победу над Сенегалом. Без нее таких встреч насчитывается семь
- Команды никогда прежде не играли друг против друга
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Марокко явным фаворитом с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.60, а победа сборной Гаити— в 17.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.54 и 2.36.
Прогноз: Разница в классе между командами ожидаема, но Гаити показал себя смелой командой и при форе могла бы даже одержать победу.
Ставка: Победа Гаити с форой 1,5 за 2.38.
Прогноз: Ранние голы марокканцев уже выглядят какой-то обыденностью и вполне можно поставить на очередной первый гол в первые пятнадцать минуты игры.
Ставка: Первый гол будет забит с 1 по 15 минуту матча за 2.44