Островитяне попробуют громко хлопнуть дверью в своем последнем матче на ЧМ-2026?

прогноз на исход матча ЧМ-2026 по футболу, ставка за 2.38

25 июня в рамках первого тура группы С ЧМ-2026 сыграют Марокко и Гаити. Начало встречи — в 01:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.38.

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Марокко

Перед матчем: Марокко занимает второе место в турнирной таблице группы C по итогам двух туров, набрав 4 очка при разнице мячей 2:1.

Последние матчи: В первых двух турах ЧМ-2026 марокканцы показали добротную игру, сыграв вничью с Бразилией (1:1) и одержав минимальную победу над Шотландией (1:0).

Перед мундиалем марокканцы провели три встречи — были обыграны Бурунди (5:0) и Мадагаскар (4:0), а также зафиксирована ничья с норвежцами (1:1).

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Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Команда Мохаммеда Вахби, как говорилось выше, провела весьма добротно первые два тура. И ничья с Бразилией выглядела скорее как упущенная победа, а не спасение от поражение. А победа над шотландцами благодаря голу на первой минуте смотрелась как «виктория» на классе.

Марокканцы почти наверняка вышли из группы в плей-офф турнира, где если могут не повторить успех 2022 года, то хотя бы достичь четвертьфинала турнира. Но все решит степень сложности сетки.

Гаити

Перед матчем: Гаитяне замыкают турнирную таблицу группы С после двух туров, не набрав ни одного балла при разнице мячей 0:4.

Последние матчи: Матчи команды Себастьена Минье на ЧМ-2026 ожидаемо закончились поражениями от Шотландии (0:1) и Бразилии (0:3).

Перед мундиалем гаитяне провели две встречи — сначала команда разгромила Новую Зеландию (4:0), а затем проиграла Перу (1:2)

Состояние команды: Команда под руководством Себастьена Минье уже и так сотворила историю, отобравшись впервые за 52 года на мундиаль.

Гаитяне хоть и проиграли две встречи, но показала себя вполне бесстрашной командой, которая не боится сама атаковать. Коллективу хоть уже и не светит плей-офф, но вполне захочет громко хлопнуть дверью.

На что ставят в матче Марокко — Гаити Букмекерские коэффициенты на матч Марокко — Гаити: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Гаити выиграл только один матч из пяти последних

Марокко не проигрывало на протяжении 31 встречи кряду, включая техническую победу над Сенегалом. Без нее таких встреч насчитывается семь

Команды никогда прежде не играли друг против друга

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Марокко явным фаворитом с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.60, а победа сборной Гаити— в 17.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.54 и 2.36.

Прогноз: Разница в классе между командами ожидаема, но Гаити показал себя смелой командой и при форе могла бы даже одержать победу.

2.38 Победа Гаити с форой 1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч Марокко — Гаити принесёт прибыль 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Победа Гаити с форой 1,5 за 2.38.

Прогноз: Ранние голы марокканцев уже выглядят какой-то обыденностью и вполне можно поставить на очередной первый гол в первые пятнадцать минуты игры.

2.44 Первый гол будет забит с 1 по 15 минуту матча Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.44 на матч Марокко — Гаити принесёт прибыль 1440₽, общая выплата — 2440₽

Ставка: Первый гол будет забит с 1 по 15 минуту матча за 2.44