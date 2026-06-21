Нидерланды смяли Швецию флангами и оставили ощущение команды, с которой лучше не встречаться в плей-офф. Германия долго вязла в матче с Кот-д’Ивуаром, пока Дениз Ундав не вышел и не перевернул всё двумя ударами. Кюрасао после семи пропущенных от Германии выдержал 29 ударов Эквадора, а Япония в тысячном матче чемпионатов мира спокойно разобралась с Тунисом.

Нидерланды — Швеция 5:1

Группа F

После ничьей с Японией Нидерландам нужен был матч, который вернёт им уверенность. Рональд Куман выпустил Брайана Бробби в центр атаки, увёл Доньелла Малена правее и получил совсем другую картину впереди.

Фланги порвали Швецию

Нидерланды забивали почти по одной схеме, но Швеция всё равно не успевала. Мяч быстро уходил на край, защита растягивалась, а передача шла туда, где уже открывался Бробби. Сначала он замкнул прострел Коди Гакпо, потом — передачу Дюмфриса справа.

Брайан Бробби globallookpress.com

Грэм Поттер перестроил Швецию ещё в первом тайме, Антони Эланга даже забил, но уже при счёте 4:0 в пользу Нидерландов. Гакпо, Бробби и Крисенсио Саммервилл довели счёт до 5:1 — того самого, с которого шведы начинали турнир против Туниса. Для Нидерландов это первая по-настоящему убедительная заявка о своих амбициях на турнире.

Игроки сборной Нидерландов празднуют гол globallookpress.com

Германия — Кот-д’Ивуар 2:1

Группа E

Кот-д’Ивуар почти час выглядел командой, которая лучше понимает игру. Закрывал центр, быстро убегал после потерь Германии и постоянно находил пространство за спиной у Йозуа Киммиха. Гол Франка Кессье после прострела был логичным итогом этого давления.

Франк Кессье globallookpress.com

Решающий Ундав

Юлиан Нагельсман на 60-й минуте сделал тройную замену, и Германия наконец-то смогла акцентированно атаковать штрафную — Надием Амири подал, Дениз Ундав замкнул. А в добавленное время Ундав получил передачу Феликса Нмечи, развернулся и спокойно пробил в ближний, будто весь матч только и ждал этого момента.

Дениз Ундав празднует гол globallookpress.com

Германия вышла в плей-офф, но эта победа не прячет проблем. Команда слишком легко раскрывается после потерь, атака до замен была беззубой, а Кот-д’Ивуар мог забивать куда больше одного мяча. Зато Дениз Ундав, кажется, доказал Нагельсману, что достоин места в старте.

Эквадор — Кюрасао 0:0

Группа E

После 1:7 от Германии Кюрасао почти все списали, но матч с Эквадором всё перевернул. Команда Дика Адвоката весь вечер отбивалась, но делала это так упрямо, что к финальному свистку нулевая ничья вообще не казалась случайностью.

Сейв Элоя Рома globallookpress.com

Пятнадцать спасений Рома

Эквадорцы пробили по воротам 29 раз, нагружали штрафную, подбирали мячи и снова возвращались к воротам, но каждый раз там был Элой Ром. Вратарь сборной Кюрасао сделал 15 сейвов и вытащил для своей сборной первое очко в истории чемпионатов мира.

Элой Ром globallookpress.com

После такого матча команда Дика Адвоката перестаёт быть декоративным участником ЧМ, пропустившим семь от Германии. А вот Эквадору после поражения от Кот-д’Ивуара и нулей с Кюрасао теперь, скорее всего, нужно обыгрывать Германию. Для сборной, которая пока что не забивала на турнире, это звучит как приговор.

Игроки сборной Эквадора после финального свистка globallookpress.com

Япония — Тунис 4:0

Группа F

Тунис сменил тренера после первого тура, но магии Эрве Ренара не случилось. Япония забила на четвёртой минуте, забрала мяч и больше не дала сопернику почувствовать, что он ещё в игре. Даже без Каору Митомы, Такуми Минамино, Ватару Эндо и Такефусы Кубо команда Хадзиме Мориясу продолжает выглядеть невероятно цельной.

Гол Уэды globallookpress.com

Японское изящество

Первый гол пришёл после подачи Кейто Накамуры и касания Даити Камады, второй — после мощного удара Аясэ Уэды. Потом Дзюнъя Ито завершил красивую комбинацию, а Уэда в концовке перекинул мяч головой через защитников. Четыре гола — лучший результат азиатской сборной в одном матче ЧМ.

Япония теперь идёт рядом с Нидерландами и по очкам, и по разнице мячей. Матч со Швецией решит, кто получит более удобное место в сетке, но уже ясно, что эта команда уже давно забыла о травмах лидеров и растёт прямо по ходу турнира. Тунис вылетел, а ставка на срочную смену тренера только подчеркнула, что проблема была глубже одной фамилии на скамейке.

Третий гол сборной Японии globallookpress.com

Что будет дальше

В группе F всё решат Нидерланды, Япония и Швеция. Нидерланды после 5:1 снова выглядят опасно, Япония держит уровень без звёзд, а Швеции теперь нужно не только обыгрывать японцев, но и срочно чинить оборону. В группе E Германия уже прошла дальше, Кот-д’Ивуар остаётся в хорошей позиции, а Эквадор после матча жизни Элоя Рома оказался на грани вылета.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Матчи следующего игрового дня ЧМ-2026 подарят новые яркие моменты — о них мы обязательно расскажем. Превью уже доступно в нашей рубрике «Будильник ЧМ-2026».