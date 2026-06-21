Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Нидерланды смяли Швецию флангами и оставили ощущение команды, с которой лучше не встречаться в плей-офф. Германия долго вязла в матче с Кот-д’Ивуаром, пока Дениз Ундав не вышел и не перевернул всё двумя ударами. Кюрасао после семи пропущенных от Германии выдержал 29 ударов Эквадора, а Япония в тысячном матче чемпионатов мира спокойно разобралась с Тунисом.

Нидерланды — Швеция 5:1

Группа F

После ничьей с Японией Нидерландам нужен был матч, который вернёт им уверенность. Рональд Куман выпустил Брайана Бробби в центр атаки, увёл Доньелла Малена правее и получил совсем другую картину впереди.

Фланги порвали Швецию

Нидерланды забивали почти по одной схеме, но Швеция всё равно не успевала. Мяч быстро уходил на край, защита растягивалась, а передача шла туда, где уже открывался Бробби. Сначала он замкнул прострел Коди Гакпо, потом — передачу Дюмфриса справа.

Брайан Бробби
Брайан Бробби globallookpress.com

Грэм Поттер перестроил Швецию ещё в первом тайме, Антони Эланга даже забил, но уже при счёте 4:0 в пользу Нидерландов. Гакпо, Бробби и Крисенсио Саммервилл довели счёт до 5:1 — того самого, с которого шведы начинали турнир против Туниса. Для Нидерландов это первая по-настоящему убедительная заявка о своих амбициях на турнире.

Игроки сборной Нидерландов празднуют гол
Игроки сборной Нидерландов празднуют гол globallookpress.com

Германия — Кот-д’Ивуар 2:1

Группа E

Кот-д’Ивуар почти час выглядел командой, которая лучше понимает игру. Закрывал центр, быстро убегал после потерь Германии и постоянно находил пространство за спиной у Йозуа Киммиха. Гол Франка Кессье после прострела был логичным итогом этого давления.

Франк Кессье
Франк Кессье globallookpress.com

Решающий Ундав

Юлиан Нагельсман на 60-й минуте сделал тройную замену, и Германия наконец-то смогла акцентированно атаковать штрафную — Надием Амири подал, Дениз Ундав замкнул. А в добавленное время Ундав получил передачу Феликса Нмечи, развернулся и спокойно пробил в ближний, будто весь матч только и ждал этого момента.

Дениз Ундав празднует гол
Дениз Ундав празднует гол globallookpress.com

Германия вышла в плей-офф, но эта победа не прячет проблем. Команда слишком легко раскрывается после потерь, атака до замен была беззубой, а Кот-д’Ивуар мог забивать куда больше одного мяча. Зато Дениз Ундав, кажется, доказал Нагельсману, что достоин места в старте.

Эквадор — Кюрасао 0:0

Группа E

После 1:7 от Германии Кюрасао почти все списали, но матч с Эквадором всё перевернул. Команда Дика Адвоката весь вечер отбивалась, но делала это так упрямо, что к финальному свистку нулевая ничья вообще не казалась случайностью.

Сейв Элоя Рома
Сейв Элоя Рома globallookpress.com

Пятнадцать спасений Рома

Эквадорцы пробили по воротам 29 раз, нагружали штрафную, подбирали мячи и снова возвращались к воротам, но каждый раз там был Элой Ром. Вратарь сборной Кюрасао сделал 15 сейвов и вытащил для своей сборной первое очко в истории чемпионатов мира.

Элой Ром
Элой Ром globallookpress.com

После такого матча команда Дика Адвоката перестаёт быть декоративным участником ЧМ, пропустившим семь от Германии. А вот Эквадору после поражения от Кот-д’Ивуара и нулей с Кюрасао теперь, скорее всего, нужно обыгрывать Германию. Для сборной, которая пока что не забивала на турнире, это звучит как приговор.

Игроки сборной Эквадора после финального свистка
Игроки сборной Эквадора после финального свистка globallookpress.com

Япония — Тунис 4:0

Группа F

Тунис сменил тренера после первого тура, но магии Эрве Ренара не случилось. Япония забила на четвёртой минуте, забрала мяч и больше не дала сопернику почувствовать, что он ещё в игре. Даже без Каору Митомы, Такуми Минамино, Ватару Эндо и Такефусы Кубо команда Хадзиме Мориясу продолжает выглядеть невероятно цельной.

Гол Уэды
Гол Уэды globallookpress.com

Японское изящество

Первый гол пришёл после подачи Кейто Накамуры и касания Даити Камады, второй — после мощного удара Аясэ Уэды. Потом Дзюнъя Ито завершил красивую комбинацию, а Уэда в концовке перекинул мяч головой через защитников. Четыре гола — лучший результат азиатской сборной в одном матче ЧМ.

Япония теперь идёт рядом с Нидерландами и по очкам, и по разнице мячей. Матч со Швецией решит, кто получит более удобное место в сетке, но уже ясно, что эта команда уже давно забыла о травмах лидеров и растёт прямо по ходу турнира. Тунис вылетел, а ставка на срочную смену тренера только подчеркнула, что проблема была глубже одной фамилии на скамейке.

Третий гол сборной Японии
Третий гол сборной Японии globallookpress.com

Что будет дальше

В группе F всё решат Нидерланды, Япония и Швеция. Нидерланды после 5:1 снова выглядят опасно, Япония держит уровень без звёзд, а Швеции теперь нужно не только обыгрывать японцев, но и срочно чинить оборону. В группе E Германия уже прошла дальше, Кот-д’Ивуар остаётся в хорошей позиции, а Эквадор после матча жизни Элоя Рома оказался на грани вылета.

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