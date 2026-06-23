25 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Чехия и Мексика. Начало игры — в 04:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.50.
Чехия
Турнирное положение: Старт Мундиаля чехи провели неудачно. На текущий момент команда занимает 3 строчку в своем квартете.
При этом Чехия в двух стартовых матчах турнира набрала всего один зачетный балл. А вот в свои ворота команда пропустила 3 мяча.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Чехи не смогли обыграть сборную ЮАР (1:1).
До того команда была бита ершистыми южнокорейцами (1:2). Зато спарринг со сборной Гватемалы завершился уверенным успехом (3:1).
Теперь же Чехия должна срочно брать 3 очка в матче с мексиканцами. Вот только в стартовых матчах явно не блистал лидер атак команды Патрик Шик…
Состояние команды: подбор игроков у команды весьма приличный, вот только с созиданием что-то не ладится. Да и от досадной коллизии от Южной Кореи еще нужно отойти.
Чехам, в свете сложной турнирной ситуации, нужно рисковать. В бой явно будут брошены лучшие силы, плюс должен же когда-то вернуться пресловутый фарт?!
Мексика
Турнирное положение: Мексиканцы досрочно вышли в плей-офф. В двух стартовых турах группового этапа они набрали максимум очков.
Причем Мексика еще не пропускала на Мундиале. Более того, команда победила в пяти своих последних поединках, пропустив в них всего один раз. Защита — бетон!
Последние матчи: предыдущий поединок команде удался. Мексиканцы с минимальным счетом одолели южнокорейцев.
Несколько ранее Мексика уверенно переиграла ЮАР (2:0). Да и крепкие сербы аккурат перед стартом Мундиаля были сметены (5:1).
Причем Мексика в пяти последних матчах забила 11 мячей. Плюс команда не знает горечи поражений уже полгода.
Состояние команды: Мексиканцы свою задачу-минимум уже успешно решили. Тем не менее, никаких шапкозакидательских настроений перед последним туром у команды нет.
Мексиканцы максимально настроены завершить групповой этап без очковых потерь. Да и тылы команды надежны и крепки!
Из трех забитых мячей команды два пришлись на вторые таймы. Мексика отлично подготовлена физически, и всегда может прибавить по ходу встречи.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Мексика считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 4.00, а победа соперника — в 3.60.
Букмекеры на победу Мексики в первом тайме дают 2.50, тогда как на успех чехов до перерыва можно ориентироваться за 4.50.
Прогноз: Мексиканцы уже решили свои вопросы, тогда как неудача в двух первых матчах явно подстегнет чехов к активным атакующим акциям с первых минут встречи.
Ставка: Победа Чехии в 1-м тайме за 4.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что по итогам второго тайма соперники разойдутся миром.
Ставка: Ничья во 2-м тайме за 2.38.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Чехи имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей
- Мексиканцы уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира
- Чехия незадолго до старта Мундиаля победила дважды кряду
- Чехи в 6 матчах текущего года уступили всего один раз
- Мексиканцы уступили Чехии в единственном очном поединке двадцатишестилетней давности